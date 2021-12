Nid-/Obwalden Wegen Kälte und Nässe: Die Honigbienen produzierten dieses Jahr wenig Honig – stärker leiden aber die Wildbienen Imkerinnen und Imker mussten dieses Jahr auf einen Grossteil der Honigernte verzichten. Während die Honigbienen gefüttert werden mussten, waren die Wildbienen auf sich alleine gestellt. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein kalter Frühling und ein nasser Sommer, dazu Hagel und Überschwemmungen. Solche Voraussetzungen – wie wir sie dieses Jahr erlebten – sind insbesondere für Bienen suboptimal. Denn zum einen können die Bienen bei Kälte und Nässe nicht wie gewohnt ausfliegen, zum anderen sind Pollen und Nektar mangelhaft vorhanden. Die Folge davon: eine schlechte Honigernte. Laut apisuisse, dem Dachverband der Schweizerischen Bienenzüchtervereine, beträgt die durchschnittliche Honigmenge, die ein Bienenvolk in der Schweiz im Jahr seit 2009 produziert, 20,2 Kilogramm – dieses Jahr waren es knapp über 7 Kilogramm.

Die Honigbienen hatten es nicht einfach dieses Jahr. Hier bedient sich eine Biene in Fürigen an einer Brombeerblüte. Bild: Hampi Krähenbühl/PD

Nidwalden hat besonders in den unteren Lagen schlecht abgeschnitten

Dementsprechend war der Gesamthonigertrag auch im Kanton Nidwalden dieses Jahr nicht erfreulich. Nur gerade 4,4 Kilogramm konnten geerntet werden.

«Gerade in den tieferen Lagen war die Honigernte schlecht»

, sagt die Präsidentin des Bienenzüchtervereins, Isabelle Zibung. «Etwas besser waren die Bedingungen für die Imkerinnen und Imker in den erhöhten Lagen ab 800 Metern über Meer.»

Wetterphänomene wie Hagel, Hochwasser oder Frostnächte führen dazu, dass die Bienen kein Blust sammeln und wenig Honig produzieren können. Dies fällt den Imkerinnen und Imkern jeweils schnell auf: «Wir kontrollieren unsere Bienenvölker regelmässig», sagt Isabelle Zibung. «Wenn die Bienenkästen bei den Bienenmagazinen leichter werden, merkt man beim Anheben, dass das Futter, also Pollen und Honig, knapp wird.»

Bienenmagazine im Frühling auf einer Obstplantage in Stans. Bild: Brigitta Burch/PD

Normalerweise können die Imkerinnen und Imker einen Teil des produzierten Honigs im Frühling oder Sommer entnehmen und füttern die Bienen im Sommer dafür mit Futtersirup, damit die Bienen genügend Futter für den Winter haben. Zibung erklärt: «Dieses Jahr kam der Futtersirup schon sehr früh zum Einsatz und Honig konnte fast keiner geerntet werden.»

Isabelle Zibung findet wichtig, dass den Leuten bewusst sei, dass regional produzierter Honig nicht jedes Jahr zur Verfügung steht. Man sollte ihn deshalb besonders in schlechteren Erntejahren «mit Bedacht konsumieren», sagt Zibung.

In Obwalden zeigt man sich wenig besorgt

Wendelin Windlin, Präsident des Vereins Bienen Obwalden Bild: bienen-ow.ch

Auch der Kanton Obwalden liegt mit einem durchschnittlichen Gesamthonigertrag von 5,5 Kilogramm unter dem Schweizer Durchschnitt. «Der Kanton liegt beim Honigertrag jedes Jahr im unteren Drittel», sagt Wendelin Windlin, Präsident des Vereins Bienen Obwalden. Dies sei auch der Grund, weshalb sich unter den etwa 90 Imkerinnen und Imkern im Kanton Obwalden kein Berufsimker befindet. «Das würde sich in unserem Kanton nicht lohnen», so Windlin. Dass man dieses Jahr einen auch für Obwaldner Verhältnisse geringen Honigertrag hinnehmen musste, ist für Windlin kein Grund zur Sorge:

«Es gibt immer bessere und schlechtere Jahre. Dieses Jahr war halt wieder einmal ein schlechtes.»

In guten Jahren gleiche sich Aufwand und Ertrag durch den Honigverkauf finanziell ungefähr aus. Die Imker seien sich aber bewusst, dass der Aufwand in schlechteren Jahren grösser sei als der Ertrag.

Auch in Obwalden mussten die Bienen gefüttert werden, damit diese nicht verhungerten. «Alles andere wäre grobfahrlässig gewesen», sagt Wendelin Windlin. So sei der Bestand von etwa 1000 Bienenvölkern in Obwalden auch nicht zurückgegangen. Dass einige Bienenzüchterinnen und Bienenzüchter ihr Hobby nach diesem schlechten Erntejahr aufgeben, ist für Windlin ein unwahrscheinliches Szenario:

«Wir Imker sind so mit den Bienen verwachsen, dass wir ein schlechteres Jahr in Kauf nehmen.»

Die Wildbienen leiden unter Mangel an Nahrung und Nistplätzen

Nicht von einem Menschen gefüttert werden konnten die rund 620 Wildbienenarten, die es in der Schweiz gibt. Umweltingenieur und Wildbienenspezialist Philipp Heller erklärt, inwiefern die Wildbienen unter dem schlechten Wetter litten: «Die meisten Wildbienenarten fliegen nur während sechs bis acht Wochen im Jahr.» Während dieser Zeit versuche jedes Weibchen, möglichst viele Brutzellen anzulegen und mit einem Proviant – Pollen und Nektar – für ihre Larven zu füllen. «Wenn das Wetter genau während der Flugzeit, die je nach Art variiert, sehr schlecht ist, können sie weniger ausfliegen, weniger Brutzellen füllen und dadurch weniger Nachwuchs produzieren.»

Doch nicht alle Bienen fliegen nur bei schönem Wetter: «Einige Arten wie die Hummeln, die auch zu den Wildbienen zählen, sind auch bei tiefen Temperaturen und schlechter Witterung aktiv», erklärt Heller. Diese dürften etwas weniger gelitten und zumindest einen Teil der normalerweise durch unsere Bienen vollbrachten Bestäubungsleistung erledigt haben.

Eine Baumhummel macht sich an einem Weidenkätzchen zu schaffen. Bild: Christine Dobler-Gross/PD

Für gesunde Wildbienenpopulationen habe ein nasses und kaltes Jahr nicht gleich fatale Folgen. Fast die Hälfte aller Wildbienenarten sei aber aufgrund eines Mangels an Nahrung und Nistplätzen bereits gefährdet. «Für geschwächte Populationen kann ein schlechtes Jahr das Ende bedeuten», bedauert Heller. Der Wildbienenspezialist weiss:

«In Zukunft werden einige Anstrengungen nötig sein, um die heimische Biodiversität im Allgemeinen und damit auch die Vielfalt der Bienen im Speziellen zu erhalten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen