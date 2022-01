Nid-/Obwalden Weniger Boosterimpfungen aufgrund hoher Ansteckungszahlen? Nach dem ersten Run auf die Auffrischungsimpfung ist die Nachfrage in Nid- und Obwalden deutlich abgeflacht. Die Impfkapazitäten sind jedoch bei weitem nicht ausgelastet. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Boostern läuft es harzig. Grund dafür könnten die hohen Ansteckungszahlen sein. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Vor gut zweieinhalb Wochen informierte der Kanton Nidwalden über den Ausbau des Impfangebots im alten Zeughaus. Ziel davon war es, die rege Nachfrage an Boosterimpfungen besser abdecken zu können. Diese scheint nun jedoch bereits gestillt zu sein. So gab das Gesundheitsamt am Freitag in einer Mitteilung bekannt, dass die Impfkapazität ab dem kommenden Samstag von sieben auf zwei Tage – Dienstag und Mittwoch, jeweils von 13.30 bis 18 Uhr – reduziert werden soll. Walk-in-Impfungen sind weiter möglich. Die Reduktion erfolge, weil sich «die Nachfrage in Grenzen hält».

Vor allem in der ersten Woche sei das Interesse hoch gewesen, danach habe es sich auf einem mässigen Niveau eingependelt. «Trotz der unternommenen Kommunikationsanstrengungen», betont Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger auf Anfrage. Der Kapazitätsausbau habe nur durch den Einsatz von Angehörigen der Armee und des Zivilschutzes gestemmt werden können. Eine Verlängerung sei deshalb nicht gerechtfertigt, da die Armee- und Zivilschutz-Angehörigen nur so lange eingesetzt würden, wie sie effektiv gebraucht werden. «Dies war von Beginn weg so vorgesehen, weshalb wir auch immer von einem temporären Ausbau der Impfkapazitäten gesprochen haben», sagt Blöchliger. Nun sei man gespannt, ob sich die Nachfrage aufgrund des bald reduzierten Angebots in der laufenden Woche nochmals erhöhen wird.

Hohe Ansteckungszahlen könnten Grund sein für tiefe Booster-Quote

Michèle Blöchliger, Gesundheits- und Sozialdirektorin des Kantons Nidwalden. Bild: Urs Hanhart (Stans, 10. Januar 2021)

In Nidwalden sind 29’000 Menschen vollständig geimpft, davon haben 17’000 bereits den Booster erhalten. Über die Gründe, weshalb nach dem ersten Schub an Nachfragen für die Auffrischungsimpfung nun ein Rückgang feststellbar ist, kann der Kanton nur mutmassen. «Eine naheliegende Vermutung ist, dass sich gerade wegen der hohen Impfrate, des nach einigen Monaten nachlassenden Impfschutzes und der hochansteckenden Omikron-Variante zuletzt auch vermehrt geimpfte Menschen infiziert haben», so Blöchliger. Das Immunsystem von betroffenen Personen baue dann einen natürlichen Schutz auf, weshalb aktuell keine Boosterimpfung notwendig sei.

Weiter hielten die milderen Krankheitsverläufe der Omikron-Variante und die kostenlosen Schnelltests offenbar einen Teil der vollständig geimpften Menschen davon ab, eine Auffrischimpfung zu erhalten. «Oder zumindest warten sie damit noch etwas zu.» Der Kanton ist jedoch nach wie vor der Überzeugung, dass mit einer Auffrischungsimpfung der Schutz vor einer schweren Erkrankung bedeutend verbessert werden kann. Zudem würden Studien belegen, dass geimpfte Personen das Virus aufgrund der geringeren Virenlast in der Regel weniger weiterverbreiten.

Einige Eltern warten noch ab

Sollte sich die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen in den nächsten Wochen wieder erhöhen, was mit der verkürzten Gültigkeitsdauer des Zertifikats per 31. Januar nicht unwahrscheinlich sei, könnte laut Blöchliger schnell reagiert werden. Sie sagt:

«Bei Bedarf sind wir mittlerweile so erfahren, dass wir das Angebot innert relativ kurzer Frist wieder erweitern können.»

Hierbei sei die Frage nach den personellen Ressourcen jeweils die grösste Herausforderung.

120 Kinder zwischen fünf und elf Jahren wurden im Kanton Nidwalden bisher für die erste Impfung angemeldet oder haben diese bereits erhalten. Das entspreche in etwa den Erwartungen. Es sei davon auszugehen, dass einige Eltern die ersten Erfahrungen mit den Kinderimpfungen abwarten, bevor sie sich allenfalls selbst dazu entschliessen, ihr Kind impfen zu lassen. Bisher habe die Nachfrage mit dem Angebot gedeckt werden können.

Impfmobil brachte Booster-Erfolg

Olivier Gerber, Leiter des Gesundheitsamts Obwalden. Bild: Florian Arnold (Sarnen, 21. Oktober 2021)

Auch in Obwalden hat das Impfen an Fahrt verloren. Kapazität wäre für rund 650 Impfungen bei Erwachsenen und 200 Kinderimpfungen pro Tag vorhanden. «Man erhält rasch einen Termin und teilweise gibt es leere Nachmittage, an denen das Impfzentrum geschlossen wird», sagt Olivier Gerber, Leiter des Gesundheitsamts Obwalden. Er spüre eine Abnahme, wolle aber keine Einschätzung abgeben, weshalb dem so ist. «Die Erklärung dafür ist komplex. Ich würde mich auf Vermutungen abstützen.»

In Obwalden wurden bisher 25’000 Menschen vollständig geimpft, geboostert sind nur gerade rund 9000. «Wir haben bezüglich der Auffrischungsimpfungen mehr erwartet», sagt Gerber.

Den grössten Erfolg mit den Auffrischungsimpfungen hatte der Kanton mit seinem Impfmobil, das zwischen November und Dezember während sechs Wochen durch Obwalden tourte. «Bis zu 200 Boosterimpfungen konnten wir in dieser Zeit täglich im Impfmobil machen», so Gerber. Heute sei das jedoch utopisch und deshalb wenig lohnenswert.

«Für zwanzig Impfungen pro Tag ein ganzes Team zu beschäftigen, macht leider nicht viel Sinn.»

Jedoch sei man im Gesundheitsamt dabei, sich neue Ideen zu überlegen, damit eine bessere Booster-Quote erreicht werden kann.

