Das Wirtschaftsforum Unterwalden findet erst 2023 statt

Nid-/Obwalden Wirtschaftsforum Unterwalden findet auch dieses Jahr nicht statt Die Planungsunsicherheit war zu gross. Das Wirtschaftsforum Unterwalden wird zum dritten Mal verschoben – auf September 2023. Matthias Piazza 13.05.2022, 13.33 Uhr

Gerhard Schwarz während seines Referats am Wirtschaftsforum Unterwalden. Bild: Pius Amrein (Stans, 19. September 20218)

Der frühere Implenia-Chef Anton Affentranger, der ehemalige Migros-Chef Herbert Bolliger oder Börsenkorrespondent Jens Korte: Sie und weitere Persönlichkeiten aus der Wirtschaft waren in den vergangenen Jahren Gastredner am Wirtschaftsforum Unterwalden (WFU). Gegen 400 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Nid- und Obwalden nahmen jeweils an diesem Anlass teil, der von der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Unterwalden (IWV) und von den Jungunternehmern Novum organisiert wird und normalerweise jährlich stattfindet – abwechselnd in Sarnen und Stans.