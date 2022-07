Berufslehre liegt in Nidwalden und Obwalden weiterhin im Trend

Nid-/Obwalden Zwei von drei Jugendlichen starten mit einer Lehre – die meisten davon im eigenen Kanton Fast 100 Prozent der Schulabgehenden in Nid- und Obwalden haben eine Anschlusslösung gefunden. Am beliebtesten sind nach wie vor die kaufmännischen Berufe sowie Ausbildungen im Gesundheitswesen, im Detailhandel, in der Elektrobranche und im Holzwesen. Matthias Piazza 14.07.2022, 16.23 Uhr

Nach wie vor beliebt: Berufe in der Elektroinstallationsbranche. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Für 375 Nidwaldner und 346 Obwaldner Jugendliche beginnt im August ein neuer Lebensabschnitt. 99 Prozent in Nidwalden und gar 99,7 Prozent in Obwalden wissen, wie es nach der obligatorischen Schulzeit weitergeht. Dies ergibt die Schulenderhebung, die jährlich von der Berufs- und Studienberatung Nidwalden und der Berufs- und Weiterbildungsberatung Obwalden durchgeführt wird.

Gut zwei Drittel aller Schulabgängerinnen und Schulabgänger Nid- und Obwaldens starten im August eine zwei-, drei- oder vierjährige Berufslehre – mehrheitlich im eigenen Kanton. Etwa ein Viertel wird seine Lehre ausserhalb seines Wohnkantons antreten.

Geschlechterspezifische Unterschiede

Die Nidwaldner Jugendlichen haben aus 68, die Obwaldner aus 64 verschiedenen Berufen gewählt. Die Vielfalt der Berufswahl ist bei den weiblichen Jugendlichen deutlich weniger ausgeprägt als bei den männlichen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Während die Schulabgängerinnen in Nidwalden zwischen 30 und in Obwalden zwischen 33 verschiedenen Berufen gewählt haben, entschieden sich die Schulabgänger in Nidwalden für 52, in Obwalden für 46 verschiedene Berufe.

Am beliebtesten sind nach wie vor die kaufmännischen Berufe, die Gesundheits-, Detailhandels- und Elektroinstallationsberufe sowie die Ausbildungen der Holzbranche. Die meisten Jugendlichen ergreifen geschlechtstypische Berufe. Dennoch haben sich sieben junge Männer für den Beruf Fachmann Gesundheit sowie je zwei für die Berufe Medizinischer Praxisassistent und Fachmann Betreuung entschieden. Auch einzelne junge Frauen starten ihre Berufsausbildung in geschlechtsuntypischen Berufen wie Schreinerin (6) oder auch Elektroinstallateurin, Polymechanikerin, Spenglerin oder Boden-Parkettlegerin.

Im Vergleich mit vergangenen Jahren hat sich der Anteil Jugendlicher vergrössert, die mehr als ein Jahr vor Lehrbeginn eine Stellenzusage erhalten haben (in Nidwalden 44 Prozent, in Obwalden 35 Prozent).

Weiterführende Schulen vor allem bei jungen Frauen gefragt

Rund ein Viertel der Schulabgängerinnen und -abgänger tritt in eine weiterführende Schule über, wobei die weiblichen Jugendlichen sowohl in Obwalden (64 Prozent) als auch in Nidwalden (58 Prozent) die Mehrheit bilden. Der grösste Anteil der Übertritte entfällt auf die jeweilige kantonale Mittelschule. Die übrigen Übertritte erfolgen an eine Fachmittelschule, ein ausserkantonales Kurzzeitgymnasium, eine Privatschule oder an die Sportmittelschule Engelberg.

Der Anteil Jugendlicher mit einem Zwischenjahr liegt unter 10 Prozent (Obwalden 9,8, Nidwalden 7,9 Prozent). In beiden Kantonen besuchen je die Hälfte davon das kantonale Brückenangebot. Die anderen haben sich für private Angebote wie Sozialjahr, Sprachaufenthalte, Au-pair-Jahr oder für den gestalterischen Vorkurs entschieden.

Nur ganz wenige Jugendliche wussten zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht, wie es für sie nach dem Sommer weitergeht (in Nidwalden 4, in Obwalden 1). Sie befinden sich noch im Bewerbungsverfahren für eine Lehrstelle oder orientieren sich neu. In beiden Kantonen sind gemäss Medienmitteilung aktuell noch zahlreiche offene Lehrstellen verfügbar und Lehrverträge können bis zu den Herbstferien abgeschlossen werden.