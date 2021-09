Obwalden, Nidwalden, Uri: Es herrscht Wohnungsnot

Nid-/Obwalden/Uri In vielen Gemeinden herrscht Wohnungsnot Vielerorts gibt es kaum leere Wohnungen. In Sarnen etwa beträgt der Leerwohnungsbestand nur 0,3 Prozent. In Nidwalden ist die Situation in Ennetbürgen besonders prekär, in Uri in Schattdorf. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Trotz reger Bautätigkeit hat Ennetbürgen den tiefsten Leerwohnungsbestand Nidwaldens. Bild: Nidwaldner Zeitung (Ennetbürgen, 7. Januar 2020)

Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik lassen aufhorchen. Nur noch 1,5 Prozent der Wohnungen in der Schweiz waren per 1. Juni dieses Jahres leer, im Vorjahr waren es noch 1,7 Prozent gewesen. Damit ist es am Wohnungsmarkt zu einer abrupten Trendwende gekommen. Denn seit 2009 stieg der Anteil der Leerwohnungen stetig. Und es gibt erstmals seit 2013 weniger freie Wohnungen als im Vorjahr. In Nidwalden sank der Wert gar auf 1,2 Prozent. Bei drei Gemeinden sank er unter 1 Prozent: Oberdorf, Dallenwil (je 0,6 Prozent) und Ennetbürgen (0,5 Prozent). Experten sprechen dann von einer Wohnungsnot. Den grössten Leerwohnungsbestand weist Wolfenschiessen mit 3,7 Prozent aus.

Blick über das Sarneraatal. Bild: PD

In Obwalden mit einem Leerwohnungsbestand von 1 Prozent sind gleich vier der sieben Gemeinden unter der kritischen Marke von 1 Prozent. Die Negativrangliste führt Sarnen an. Im Obwaldner Hauptort sind gerade mal 0,3 Prozent der Wohnungen zu haben. Es folgen Alpnach (0,4 Prozent), Engelberg (0,5 Prozent) und Kerns mit 0,8 Prozent. Das grösste Angebot an freien Wohnungen in Obwalden hat Sachseln mit 3 Prozent.

Mario Stübi, Präsident des Mieterverbandes für die Kantone Luzern, Ob-/Nidwalden und Uri. Bild: PD

«Als Gemeindepräsident wäre ich bei einem Leerwohnungsbestand von unter 1 Prozent alarmiert und würde alle Hebel in Bewegung setzen im Kampf gegen die Wohnungsnot», meint Mario Stübi, Präsident des Mieterverbandes für die Kantone Luzern, Ob-/Nidwalden und Uri.

«Denn wenig Leerwohnungen lassen auch die Mietpreise in die Höhe schnellen.»

All dies habe weitreichende Konsequenzen. «Junge Leute, die von zu Hause ausziehen, finden vielleicht in ihrem Ort, wo sie aufgewachsen sind und ihr soziales Umfeld haben, keine bezahlbare Wohnung. Sie müssen wegziehen», nennt Stübi ein Beispiel. «Oder Familien finden keine bezahlbare Wohnung an ihrem Wunschort. Die Gemeinde verliert Steuerzahler.»

Corona und Bevölkerungswachstum als Treiber

Den Grund für die Trendumkehr sieht Mario Stübi einerseits im Bevölkerungswachstum. So stieg die Zahl der Einwohner in Nidwalden um gut 1 Prozent auf 43'368 an. In Obwalden betrug das Bevölkerungswachstum zwischen 2019 und 2020 ein halbes Prozent. Die Urner Bevölkerung wuchs innert eines Jahres um 0,3 Prozent. Andererseits habe auch die Coronapandemie ihre Spuren hinterlassen. «Viele Leute suchen grössere Wohnungen, weil sie ein zusätzliches Zimmer fürs Homeoffice brauchen.»

Weil wegen des neuen Raumplanungsgesetzes nicht mehr wie wild eingezont werden darf, sei das Gebot der Stunde eben das verdichtete Bauen. Hier müsse man auch die Korporationen ins Boot holen, die in den Urkantonen wichtige Landbesitzer seien. «Die Korporationen sind den Gemeinden und der Bevölkerung wohlgesinnt und mit ihnen vernetzt. Auch ist bei ihnen der Renditedruck geringer, da sie neben Wohnungsbau noch andere Standbeine haben.»

Tiefer Leerwohnungsbestand als Indiz für eine prosperierende Gemeinde

Der Ennetbürger Gemeindepräsident Viktor Eiholzer zeigt sich ob der neuesten Statistik nicht überrascht. «Ich stelle selber fest, dass sehr wenige freie Wohnungen in Ennetbürgen inseriert sind.» Als Grund für den kantonsweit tiefsten Leerwohnungsbestand, trotz reger Bautätigkeit in den vergangenen Jahren, vermutet er nebst der schönen Lage auch die niedrigen Steuern. Nur Hergiswil hat einen noch niedrigeren Steuerfuss in Nidwalden. «Die Bevölkerung wächst. Die neuen Wohnungen sind bei der einheimischen Bevölkerung sowie Zuzügern beliebt.» Er erachte den tiefen Leerwohnungsbestand denn auch nicht als Problem, sondern als Indiz für eine prosperierende Gemeinde.

Der Sarner Gemeindepräsident Jürg Berlinger spricht von einem äusserst attraktiven Hauptort mit hoher Lebensqualität, der für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen hervorragende Möglichkeiten zum Leben und Arbeiten biete, mit tiefen Steuern und zudem für Einheimische und Pendler eine gute Erschliessungsqualität aufweise. Trotz des tiefen Wertes von 0,3 Prozent will er nicht von einer Wohnungsnot sprechen.

«Sarnen verfügt über diverse Wohnquartiere mit grossem Entwicklungspotenzial.»

Allerdings wolle man qualitativ wachsen und die künftige Siedlungsentwicklung gemeinsam mit den Beteiligten weitsichtig umsetzen. «Wächst ein Quartier, hat dies auch unmittelbare Auswirkungen auf die quartierbezogene Infrastruktur wie zum Beispiel Bildung, Versorgung und Entsorgung.»

Schattdorf hat wenig leere Wohnungen. Bild: PD

In Uri gehört Schattdorf zu jenen Gemeinden, in denen gemäss Definition eine Wohnungsnot herrscht. Nur gerade 0,8 Prozent der Wohnungen in der 5400-Seelen-Gemeinde sind frei. «Wir spüren ein hohes Bedürfnis an Wohnungen, auch wenn neue Wohnungen entstehen», bestätigt Gemeindepräsident Bruno Gamma. So komme es vor, dass Leute wegziehen, beispielsweise in Nachbargemeinden. «Doch neue Wohnungen können wir auch nicht herzaubern. Unser Einfluss ist begrenzt. Das Raumplanungsgesetz verbietet uns, beliebig Land zu Bauland einzuzonen.» Grund für das knappe Wohnungsangebot ist seiner Meinung nach die schöne Wohnlage in Schattdorf. Komme dazu, dass in der Vergangenheit eher Einfamilien- statt Mehrfamilienhäuser gebaut worden seien.

