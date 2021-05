Nid-/Obwalden/Uri Laboratorium der Urkantone kritisiert fehlendes Krisenmanagement Das Trinkwasser in den Urkantonen ist gut. In jedem dritten Fall sind aber die Krisenpläne zu wenig ausgereift. Matthias Piazza 10.05.2021, 17.18 Uhr

Eine Trinkwasserquelle in Emmetten. Bild: PD (8. März 2016)

«Das Trinkwasser in der Urschweiz ist in den meisten Fällen ausgezeichnet», sagt Daniel Imhof, Kantonschemiker des Laboratoriums der Urkantone (Laburk). Das trifft auf 2782 Trinkwasserproben zu, die im vergangenen Jahr in Uri, Nid- und Obwalden sowie Schwyz entnommen wurden. Von den 149 Trinkwasserproben, die auf 60 verschiedene Substanzen von Pflanzenschutzmitteln untersucht worden seien, würden alle den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Dies sei massgeblich darauf zurückzuführen, dass in der Urschweiz kaum Ackerbau betrieben werde. Doch er bemängelt etwas anderes: den Umgang der zuständigen Behörden im Falle einer Trinkwasserverschmutzung. «In der Regel weiss der Verantwortliche sehr genau, was zu tun ist, wenn es ein Problem mit dem Trinkwasser gibt. Doch was, wenn dieser aber in den Ferien ist?» Bei 53 (29 Prozent) der 137 inspizierten Wasserversorgungen im vergangenen Jahr in der Urschweiz bemängelte das Labor die Krisenorganisation. «Es ist nicht genau geregelt, wie die Abläufe im Falle einer Trinkwasserverschmutzung sind, beispielsweise, wie Bürger möglichst schnell darüber informiert werden.» Auch Probenahme- oder Sanierungspläne würden teilweise fehlen.

Aus Detailhandel, Restaurants, Metzgereien, Bäckereien und Konditoreien hat das Laburk 2020 rund 1000 genussfertige Speisen untersucht. 20 Prozent wurden wegen hygienischer Mängel beanstandet. Bei 16 Prozent der Proben fand man Keime in gekochten Lebensmitteln. Dies deutet auf einen unsachgemässen Umgang durch Verschmutzung mit unreinen Händen, Putzlappen, Trockentüchern, Gerätschaften oder Rohwaren hin. Am meisten wurden Spätzli und Gemüse beanstandet, gefolgt von Teigwaren, Reis, Salaten und Fleischerzeugnissen, wie es im Jahresbericht heisst.

Take-away beeinträchtigte die Qualität nicht

Damit ist der Anteil der beanstandeten Proben in etwa gleich hoch wie im Jahr zuvor, was auf den ersten Blick überraschen könnte, mussten doch die Restaurants wegen des Lockdowns während sieben Wochen auf Take-away umstellen. «Die Qualität der Take-away-Gerichte war sehr gut, wie wir feststellen durften», hält Daniel Imhof fest. Das ist auch dem Laburk zu verdanken. «Mit Merkblättern informierten wir die Gastronomen, wie sie die Hygienevorgaben in dieser besonderen Situation einhalten können.»

Eine positive Entwicklung stellt er bei den Frittierölen und -fetten fest. Von 727 Proben wurden bei 24 der polare Anteil von 27 Prozent überschritten – was 3 Prozent der Proben entspricht. Solche Öle und Fette gelten als verdorben und krebserregend. «Als ich vor 25 Jahren als Kantonschemiker anfing, lag dieser Prozentsatz noch bei rund 20 Prozent. Seither ging dieser Wert glücklicherweise stetig zurück, was auch auf die immer besseren Fritteusen zurückzuführen ist.»

Auch Glacés wurden untersucht. Jede fünfte der 34 Proben musste beanstandet werden. Meistens war mangelnde Hygiene der Grund für die Probleme. Von milchwirtschaftlichen Alpbetrieben wurden 33 Produkte untersucht, davon mussten mikrobiologisch 3 Joghurts, 4 Alpbutter und 2 Alpkäse beanstandet werden. Bei 2 Joghurts war zudem die Kennzeichnung nicht korrekt.

In jedem vierten Fall wurde das Badewasser beanstandet

Das Laburk entnahm im vergangenen Jahr 545 Badewasserproben aus 64 öffentlichen Hallen- und Freibädern. Jede vierte Probe gab Grund zur Beanstandung, sei es, weil die mikrobiologischen Parameter überschritten waren oder weil die Konzentration der Desinfektionsmittel zu tief oder zu hoch war. Auch Verunreinigungen des unerwünschten Desinfektionsnebenproduktes Chlorat oder zu hohe Werte von Harnstoff wurden festgestellt. Auch die Umgebungshygiene der Bäder wurde beurteilt. In 70 Prozent der Fälle war diese gut bis sehr gut. Einwandfrei war die Wasserqualität sämtlicher 86 Proben von Seewasserplätzen.

Das Tierseuchenjahr 2020 verlief eher ruhig, das spektakulärste Ereignis war glücklicherweise eine Übung im September. Damals übten der Veterinärdienst des Laburk zusammen mit der Chemiewehr den Umgang mit der Maul- und Klauenseuche.

8 Betriebe wurden in der Urschweiz wegen Bovine Virus Diarrhoe (BVD) gesperrt. Damit sank die Zahl der Betriebe, bei welchen Rinder positiv auf dieses Virus getestet wurden, weiter. Das Ziel der BVD-Ausrottung sollte bald erreicht sein, heisst es im Jahresbericht. Trotzdem sei eine erhöhte Wachsamkeit notwendig, um bei einem Verdachtsfall schnell reagieren zu können.

Eine gegenteilige Entwicklung ist bei der Sauer- und Faulbrut bei den Bienen zu beobachten. Die Fälle verdoppelten sich im vergangenen Jahr beinahe. Dies wegen zwei Hotspots mit vielen Infektionen in der Region Ausserschwyz und im Urner Reusstal. Die betroffenen Imker hätten die angeordneten Massnahmen vorbildlich befolgt. Nun will man den Erfolg der Bekämpfung überprüfen.

Gemäss Daniel Imhof sind die Fallzahlen in allen Kategorien gleichmässig auf die vier Urkantone verteilt. Regionale Ausreisser seien nicht festzustellen.