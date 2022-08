Nid-/Obwalden/Uri Laboratorium der Urkantone: Sie kommen dem Geheimnis der grauen Schokolade auf die Spur Das Laboratorium der Urkantone sorgt dafür, dass man bedenkenlos Lebensmittel kaufen, im Restaurant essen oder in die Badi gehen kann. Der zunehmende Internethandel erschwert die Arbeit. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Biologielaborant Theo Schelbert nimmt eine Keimkultur unter die Lupe. Bild: Urs Hanhart (Brunnen, 11. August 2022)

Nach zwei Wochen wurde die weisse Schokolade grau. Der Urschweizer Produzent hatte keine Erklärung dafür. Das Laboratorium der Urkantone in Brunnen (Laburk) lieferte die Erklärung nach zwei Minuten Laboruntersuch. Die Proben wiesen einen auffällig hohen Kupferwert auf.

Die Auflösung des Phänomens: Der Produzent verwendete zum Blanchieren eine neue Maschine. Der Rührbesen war falsch eingestellt und berührte immer wieder den Kesselboden, wobei sich Kupfer löste. Es ist ein Beispiel aus dem reichbefrachteten Pflichtenheft des rund 40-köpfigen Teams, das dem Kantonschemiker und Laburk-Betriebsleiter Daniel Imhof unterstellt ist.

Auf dem Tisch von Marco Schelbert liegen in Plastiksäckchen verpackt zwei Butterwürfel aus einem Molkereibetrieb. Hier wird mit Erhitzen geprüft, ob der Fettgehalt den Mindestanteil von 82 Prozent einhält. «Wenn man mit Wasser verdünnt, kann man mit derselben Menge mehr Butter herstellen, darum ist die Verlockung gegeben», sagt Daniel Imhof. Das Aufdecken von Lebensmittelstreckungen habe in den Anfangszeiten des Laboratoriums vor 120 Jahren eine noch grössere Rolle gespielt.

«50 Prozent der Arbeit drehte sich um das Überprüfen, ob der Milch nicht Wasser beigemischt wurde.»

Chemielaborant Marco Schelbert wägt eine Butterprobe ab. Bild: Urs Hanhart (Brunnen, 11. August 2022)

Heutzutage spielt die Lebensmittelsicherheit eine grosse Rolle. Gerade kommt die Lebensmittelkontrolleurin Irene Rohrer aus Andermatt zurück. Sie hat ein vorgekochtes Essen eines Restaurants mitgebracht, eine von rund 1300 solcher Proben jährlich aus dem Laburk-Einzugsgebiet, das die Kantone Uri, Schwyz, Nidwalden und Obwalden umfasst.

Mitarbeiter Theo Schelbert legt Bakterienkulturen an, um herauszufinden, ob die Lebensmittel in einwandfreiem Zustand und damit gesundheitlich unbedenklich sind. Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure gehen stichprobenartig und ohne Voranmeldung in die Restaurants. «Die allermeisten Wirte haben mit uns ein gutes Einvernehmen und empfangen uns freundlich», erzählt Daniel Imhof.

In 90 Prozent der Fälle würden die Proben auch keinen Grund zur Beanstandung liefern. Wenn doch, seien oft verdorbene oder überlagerte Lebensmittel der Grund.

«Den gerügten Wirten fehlt es oft am Verständnis der guten Hygienepraxis. Da müssen wir Schulungen veranlassen, weil sie die entsprechende Ausbildung nicht haben.»

Hier werden Keime gezählt. Bild: Urs Hanhart (Brunnen, 11. August 2022)

Laburk-Mitarbeitende als gern gesehene Restaurant-Gäste

So seien der Kantonschemiker und seine Mitarbeitenden auch meistens gern gesehene Gäste in den Restaurants. «Die Wirte sind stolz, wenn sie zeigen können, dass sie sauber arbeiten und ihre Selbstkontrolle im Griff haben.» Es sei schliesslich ein gutes Zeichen, wenn wir in jedes Restaurant essen gehen.

«Mit den weltweiten Lieferwegen ist die Kontrolle extrem komplex geworden», erzählt Daniel Imhof. «Die verantwortlichen Betriebe liegen im Ausland oder sind beim Internethandel überhaupt nicht fassbar.» Er erzählt von einem Fall, wo Rindfleisch durch Pferdefleisch ausgetauscht wurde.

Weil sich die Bestell- und Lieferkette von Frankreich über Zypern, Rumänien, Holland und Luxemburg erstreckte, sei es sehr aufwendig gewesen, den Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch sei es heutzutage nicht ungewöhnlich, wenn in einem normalen Brötchen 16 Zutaten aus 20 verschiedenen Ländern drin sind, zumal der Produzent spontan den Lieferanten wechsle, wenn dieser günstiger sei.

Mit dem Fotometer werden Verunreinigungen im Trinkwasser gemessen. Bild: Urs Hanhart (Brunnen, 11. August 2022)

In den Verantwortungsbereich der Lebensmittelkontrolle fallen auch Produkte, die mit der Haut in Berührung kommen wie etwa Kosmetika, Schmuck und Kleider.

«Plötzlich haben Private, die mit solchen Produkten handeln, mit der Lebensmittelkontrolle zu tun, sind konfrontiert mit Auflagen, mit denen sie sich noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Das ist dann Aufklärungsarbeit gefragt.»

Der Autosampler spritzt die Proben selbstständig ins Analysegerät. Bild: Urs Hanhart (Brunnen, 11. August 2022)

Die Lebensmittelanalytik macht allerdings nur 50 Prozent der Arbeit aus. Das Laburk macht auch Umweltanalytik im Auftrag der Kantone. Als am 26. Mai 2021 ein Kampfjet im Melchtal abstürzte, untersuchte das Laboratorium die Umgebung auf Schadstoffe.

Auch bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf dem Nidwaldner Abschnitt der A2 kürzlich war das Laburk mit der Analytik beauftragt. Zum Dauerauftrag gehört das Untersuchen des Trinkwassers und des geklärten Wassers. Hochsaison haben im Moment auch Wasserproben von Schwimmbädern, wo untersucht wird, ob die Grenzwerte punkto Chlor und Harnstoff eingehalten werden.

Vergleich mit der Polizei

Bei der Frage nach der Notwendigkeit der Lebensmittelkontrolle zieht Daniel Imhof einen Vergleich zur Polizei.

«Wenn es sie nicht gäbe, würden einige die Grenzen ausloten. Ebenso ist es bei der Lebensmittelkontrolle. Die Gastwirte und Lebensmittelproduzenten bemühen sich, die Anforderungen zu erfüllen, weil sie wissen, dass sie überprüft werden. Das hält auch viele von einem Betrugsversuch ab.»

Der technologische Fortschritt machte auch im Laboratorium nicht Halt. «Der Schritt geht hin zur Miniaturisierung. Die Geräte werden immer kleiner, die Automatisierung nimmt zu.» Damit verbunden sei eine deutliche Effizienzsteigerung.

«Ein einzelner Mitarbeitende kann in derselben Zeit rund doppelt so viele Analysen machen wie vor 15 Jahren.»

Diesem glücklichen Umstand sei es auch zu verdanken, dass mit demselben Personalbestand die immer anspruchsvolleren und zahlreicheren Proben bewältigt werden könnten. Dabei sorgt das Laburk auch für Nachwuchs. Drei junge Menschen machen die Berufslehre als Chemielaborant.

Kantonschemiker Daniel Imhof, der gleichzeitig Betriebsleiter des Laboratoriums der Urkantone ist. Bild: Urs Hanhart (Brunnen, 11. August 2022)

Marco Gut ist der neue Kantonstierarzt Marco Gut, Kantonstierarzt des Laboratoriums der Urkantone. Bild: PD (Brunnen, 23. September 2021) Seit 2004 ist dem Laboratorium der Urkantone auch der kantonstierärztliche Dienst für Uri, Nidwalden, Obwalden und Schwyz angegliedert. Ein Team von rund 30 Mitarbeitenden ist für das Tierwohl zuständig, besucht unter anderem Landwirtschaftsbetriebe, Schlachtbetriebe und kontrolliert Heimtierhaltungen. Seit dem 1. August ist der 49-jährige Marco Gut neuer Kantonstierarzt. Er arbeitet schon seit 2014 im Veterinärdienst des Laboratoriums und leitete als Kantonstierarzt-Stellvertreter die Fachstelle Tierschutz. Er folgte auf Andreas Ewy, der pensioniert wurde. (map)

