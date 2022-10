Reisebüros: Nachfrage steigt trotz höherer Preise

Reisebranche Die Nachfrage nach Ferien steigt – trotz gestiegener Preise Die lokalen Reisebüros freuen sich über hohe Buchungszahlen. Und spüren gar einen Nachholeffekt der Urner, Nidwaldner und Obwaldner Kundschaft. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Iwan Berger, Geschäftsführer vom Reisebüro Rilex. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 6. Oktober 2022)

«Vor allem für Kurzreisen war die Nachfrage enorm», blickt Iwan Berger, CEO und Inhaber des Reisebüros Rilex mit Filialen in Altdorf, Sarnen, Stans, Brunnen und Luzern, auf den vergangenen Sommer zurück – den ersten «normalen» Sommer nach rund zwei Jahren Pandemie.

«Die Leute hatten nach der Zeit mit coronabedingten Reiseeinschränkungen einen grossen Nachholbedarf.»

Nun sei wieder eine gewisse Zurückhaltung zu spüren, vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen. «Nach wie vor ist der Mittelmeerraum mit Griechenland, der Südtürkei und Zypern sehr beliebt. Doch die Leute buchen kurzfristig, was auch sehr empfehlenswert ist bei der unsicheren Entwicklung in Bezug auf Corona.»

Der Krieg in der Ukraine spiele bei seiner Kundschaft nur eine untergeordnete Rolle, was das Reisen betrifft. «Für Russland, aber auch Bulgarien und Rumänien sind die Buchungen zwar versiegt, aber diese Destinationen waren auch zuvor bei unserer Kundschaft nicht besonders gefragt.» Aber grundsätzlich rate er, auf das Bauchgefühl zu hören. «Man soll nicht an einen Ort hinreisen, wenn es einem nicht wohl ist.»

Und trotzdem wirkt sich der Ukraine-Krieg aus. Die Erdölpreise sind steil angestiegen, das Fliegen wurde teurer. «Damit sind auch die Preise für unsere Kunden gestiegen», hält er fest.

Trotz der viel gepriesenen Digitalisierung stelle er fest, dass die Leute gerade in solchen Zeiten ein Reisebüro schätzen. «Wir können bei unvorhergesehenen Ereignissen während der Ferien helfen, darauf können Leute, die online gebucht haben, nicht zurückgreifen.»

Ökologie gewinnt an Bedeutung

Auch Franziska Preisig, Inhaberin des Reisebüros Preisig Reisen in Stans, spricht von einer starken Erholung der Nachfrage, doch sei das Niveau von vor der Pandemie noch nicht ganz erreicht. Auch sie stellt ein verändertes Buchungsverhalten fest.

«Früher buchten die Leute fast ein Jahr im Voraus, heute oft weniger als einen Monat.»

Dies wegen der Unsicherheit in Sachen Corona. So sei etwa Asien erst seit kurzem wieder bereisbar. «Wir versuchen dann unser Möglichstes und finden generell immer etwas. Man muss dann aber womöglich manchmal auch Kompromisse eingehen. So ist das Wunschhotel vielleicht schon ausgebucht».

Franziska Preisig, Inhaberin des Reisebüros Preisig Reisen. Bild: Matthias Piazza (Stans, 6. Oktober 2022)

Auch stelle sie deswegen ein verändertes Reiseverhalten fest. «Die Kunden wollen einfach wieder verreisen und etwas erleben, da darf es auch schon mal etwas mehr kosten als vor der Pandemie.»

Der Ukraine-Krieg und sonstige Ereignisse auf der Welt wirkten sich schon auf das Buchungsverhalten aus. «Aber die Leute vergessen auch schnell wieder.» Den gestiegenen Flugpreisen kann sie auch Positives abgewinnen. <Sie meint:

«300 Franken für einen Flug von Zürich nach New York und zurück waren doch unangemessen tief.»

Überhaupt gewinne die Ökologie an Bedeutung in ihrer Arbeit. «Auf Wunsch schauen wir darauf, ein Hotel auszuwählen, das auf Ökologie achtet, etwa an eine Kläranlage angeschlossen ist oder die Handtücher nicht unnötig oft wechselt. Auch raten wir den Leuten, für Paris, Hamburg oder andere europäische Städte den Zug zu nehmen.»

