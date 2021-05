Nid-/Obwalden/Uri Stiftung will ein Babyfenster in Stans oder Luzern Die Möglichkeit für eine Mutter, ihr Neugeborenes anonym und sicher abzugeben, gibt es zentralschweizweit nur in Einsiedeln. Aus Sicht der Stiftung Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind ein Mangel. Matthias Piazza 31.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Babyfenster im Regionalspital Einsiedeln.

Bild: Manuela Jans-Koch (26. Januar 2010)

Vor 20 Jahren wurde beim Spital Einsiedeln das erste Babyfenster der Schweiz in Betrieb genommen. Seither folgten sieben weitere, nämlich in Davos, Olten, Bern, Zollikerberg, Bellinzona, Basel und Sitten. Die restliche Zentralschweiz ist noch immer ein weisser Flecken auf der Landkarte.

Aus Sicht von Dominik Müggler, Präsident der Stiftung Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind, ist dies ein Missstand. Die schweizweit tätige Stiftung, die sich nach eigenen Angaben dafür einsetzt, Alternativen zur Abtreibung anzubieten und Müttern in Not zu helfen, hat die Babyfenster finanziert und sie zusammen mit den verschiedenen Spitälern eingerichtet. «Es braucht in der Zentralschweiz ein zweites Babyfenster», hält er fest. «Jede Mutter in einer solchen Situation soll nicht mehr als 50 Kilometer reisen müssen bis zu einer solchen Einrichtung, wo sie ihr Kind anonym und ohne es zu gefährden, abgeben kann. Längere Distanzen wären unzumutbar.»

Seiner Meinung nach brauche es insgesamt 14 solcher Babyfenster, um die ganze Schweiz im 50-Kilometer-Radius zu erschliessen.

«Dafür müssten aber die Spitäler auf uns zukommen, dann würden wir Hand bieten, auch mit der Finanzierung. Besonders gut ins Konzept passen würden die Standorte Luzern oder Stans.»

Bisher wurden in der Schweiz 26 Babys an so einem Babyfenster abgegeben. Auch wenn dies nüchtern betrachtet bedeutet, dass hierzulande eine solche Einrichtung im Schnitt weniger als zweimal pro Jahr benutzt wurde, spricht Dominik Müggler von einer Erfolgsgeschichte. «Babyfenster retteten 26 Kindern das Leben», meint er auch mit Blick auf die Zeit vor Einrichtung des ersten Babyfensters. So seien zwischen 1997 und 2001 pro Jahr im Durchschnitt fast drei Babys getötet oder ausgesetzt aufgefunden worden, während es zwischen 2002 und 2021 weniger als eines gewesen sei.

Das Bedürfnis nach einem Babyfenster sei auch in der Urschweiz vorhanden, ist er überzeugt. «Es kann immer Gründe geben, warum eine Frau ihr Kind nicht behalten kann und auch niemand aus ihrem Umfeld vom Kind erfahren darf. Zum Beispiel, wenn sie aus einem Kulturkreis kommt, wo sie mit einem unehelichen Kind gesellschaftlich gebrandmarkt wird», erklärt er. Ohne die Möglichkeit, das Kind anonym abzugeben, könnte es für das Kind gefährlich werden, wenn es irgendwo ausgesetzt werde. Leider müsse man davon ausgehen, dass noch immer Kinder heimlich geboren würden, von denen nie jemand erfahren habe, was mit ihnen passiert sei.

Und manchmal könne das Babyfenster etwas auslösen, ohne dass es schliesslich benutzt werde. «Ich kenne Fälle von Frauen, die sich gegen eine Abtreibung entschieden haben, weil sie das Babyfenster kannten. Schliesslich behielten sie das Kind.»

Regierungen Nid-, Obwaldens, Uri reagieren abweisend

Für die Nidwaldner Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger würde ein Babyfenster einen falschen Anreiz schaffen. «Wir setzen auf Angebote, bei denen Mutter und Kind in einer schwierigen Situation gemeinsam geholfen wird. Die gibt es in unserem Kanton ausreichend, so etwa mit dem Haus für Mutter und Kind oder mit der Familienberatungsstelle innerhalb des Sozialamtes.»

«Seit Einrichtung des Babyfensters in Einsiedeln gab es bisher weder bei der Polizei noch beim Sozialamt noch im Kantonsspital Obwalden Hinweise, dass es ein Babyfenster braucht», sagt auf Anfrage Maya Büchi, Vorsteherin des Gesundheits- und Finanzdepartementes Obwalden. Wichtig seien gute Angebote im Bereich Beratung und Begleitung von Eltern in Not, zum Beispiel in Form von Anlaufstellen oder Informationskampagnen, die in Obwalden vorhanden seien.

«Das erspart Müttern, die Extrementscheidung zu fällen, ihr Neugeborenes einem Babyfenster abzugeben.»

Ähnlich äussert sich auch ihr Urner Amtskollege Christian Arnold. Dass es im Kantonsspital Uri in Altdorf bis heute kein Babyfenster gibt, ist für den Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor kein Missstand. «In unserem Kanton ist der Bedarf dafür zurzeit nicht vorhanden.» In Stans oder Luzern könne aber eine solche Einrichtung durchaus Sinn machen.