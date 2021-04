Nid- und Obwalden Die Migros hat für den Sommer noch Lehrstellen zu vergeben Für den Ausbildungsstart im Sommer 2021 sind bei der Migros Luzern noch 35 Stellen offen. Davon auch einig in Ob- und Nidwalden. 09.04.2021, 11.29 Uhr

(sok) Die Migros Luzern sucht Lernende für den Ausbildungsstart im Sommer 2021. In der Zentralschweizer Genossenschaft Migros Luzern sind noch 35 Stellen offen – einige davon auch in den Kantonen Ob- und Nidwalden. Dabei werden Grundausbildungsstellen in den folgenden Berufen angeboten: Detailhandelsassistent EBA in verschiedenen Branchen, Detailhandelsfachfrau EFZ in verschiedenen Branchen, Fleischfachassistentin EBA, Koch EFZ, Gebäudereiniger EFZ sowie Systemgastronomiefachrau EFZ.