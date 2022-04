Jugendliche gestalten mit ihren Ideen das Powerwochen-Programm

Datenanalyse So steht es um die Einkommensungleichheit in der Zentralschweiz

Das neue Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern macht erstmals Daten zur Einkommensungleichheit in der Schweiz seit 1917 zugänglich. Mit Blick auf die Zentralschweiz zeigt sich: Im Kanton Uri ist die Ungleichheit am tiefsten.