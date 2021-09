Nid- und Obwalden Junge Grünliberale sagen Ja zur «Ehe für alle» Die Jungen Grünliberalen Nid- und Obwalden haben neu ein Co-Präsidium. Zudem haben die Mitglieder die Parolen für die Abstimmung am 26. September gefasst. 03.09.2021, 16.44 Uhr

Die Jungen Grünliberalen Nid- und Obwalden haben an ihrer Mitgliederversammlung am 30. August in Stans ein Co-Präsidium gewählt, das sich aus der bisherigen Präsidentin Anna-Lena Beck aus Nidwalden und Luca Müller aus Obwalden zusammensetzt. Damit möchte die Jungpartei der ausgewogenen Vertretung der Kantone und Geschlechter Rechnung tragen, heisst es in einer Mitteilung.