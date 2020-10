Nid- und Obwalden trotzen der Coronapandemie: Arbeitslosigkeit verharrt auf tiefem Niveau Vor allem Tourismus und Gastronomie leiden unter Corona. Auch Dank Kurzarbeitsentschädigung wirkte sich dies nur abgeschwächt auf die Arbeitslosenstatistik aus. Der Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektor spricht von einer Erholungsphase, die aber fragil sei. Matthias Piazza 13.10.2020, 05.00 Uhr

Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum Obwalden/Nidwalden in Hergiswil. Bild: Matthias Piazza (15. Juni 2020)

Die Arbeitslosenquote in Nidwalden bleibt im September gegenüber dem Vormonat August unverändert bei 1,4 Prozent. Das ist zwar weit unter dem schweizweiten Schnitt, der bei 3,2 Prozent liegt. «Im Vergleich sind wir in einer erfreulichen Situation», sagt dazu der Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger. Trotzdem habe Corona seine Spuren hinterlassen, meint er mit Blick auf 2019, als Nidwalden mit 0,8 Prozent eine der schweizweit tiefste Arbeitslosenquote auswies. Die Quote lag national damals bei 2,3 Prozent. Dank staatlicher Hilfsmittel wie Kurzarbeitsentschädigung, Bundeskreditprogramm, Erwerbsersatz oder dem Covid-19-Fonds, mit dem der Kanton Kleinunternehmen mit einem einmaligen nicht rückzahlbaren Beitrag in der Höhe von 10'000 Franken unterstützt, habe man in der ersten Phase der Krise eine Arbeitslosen- und Konkurswelle verhindern können. «Im Moment befinden wir uns in einer Erholungsphase, doch der wirtschaftlichen Taucher vom ersten Halbjahr lässt sich wohl nicht mehr wettmachen.» Othmar Filliger rechnet damit, dass sich gestützt auf die aktuelle Seco-Prognose das Bruttosozialprodukt für 2020 um vier Prozent tiefer ausfallen werde als im Jahr zuvor.

Auch die Arbeitslosenquote in Obwalden bleibt im September gegenüber dem Vormonat unverändert bei 1,3 Prozent. Trotzdem zeigt sich der Obwaldner Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler besorgt mit Blick auf die Zahlen vom September 2019, als die Arbeitslosigkeit in Obwalden nur halb so hoch war. Er schätzt die aktuelle wirtschaftliche Situation je nach Branche unterschiedlich ein. «Auf dem Bau sind die Auftragsbücher nach wie vor voll. Beängstigend ist die Lage in der Gastronomie und im Tourismus.» Der Aufruf, Ferien in der Schweiz zu machen, habe zwar gewirkt. «Doch die Schweizer Gäste konnten den Ausfall der ausländischen Gäste nicht kompensieren.» Zudem sei auch der Seminartourismus gänzlich ausgeblieben. «Die Einnahmen im Tourismus sind gegenüber dem Vorjahr um gut 60 Prozent zurückgegangen.» Andererseits mache es ihm auch Freude, wenn er sehe, wie die Obwaldner Wirtschaft flexibel sei, indem etwa einige Betriebe mit dem Herstellen von Plexiglasscheiben begonnen hätten, welche wegen der Coronaschutzvorschriften zurzeit sehr gefragt seien.

Zahl der Betriebe mit Kurzarbeitsentschädigung ging zurück

Dass die Arbeitslosigkeit in Obwalden noch immer auf diesem tiefen Niveau verharrt, führt auch der Regierungsrat vor allem auf die Kurzarbeit zurück, bei dem der Bund den grössten Teil des Lohnausfalles übernimmt, wenn Firmen ihre Mitarbeiter wegen Auftragseinbrüchen nicht mehr voll beschäftigen können. Die Zahl jener, welche in Kurzarbeit beschäftigt seien, ist gemäss Daniel Wyler laufend zurückgegangen. Waren im März noch 15,2 Prozent der Obwaldner Arbeitnehmer in Kurzarbeit, waren es im Mai 22,6 Prozent. Danach ging die Zahl stetig zurück und lag im Juli bei 6,7 Prozent. Die Zahlen für August und September liegen noch nicht vor.

In Nidwalden verhielten sich die Zahlen ähnlich: Im März lag die Quote bei 17,3 Prozent, im April bei 26,2 Prozent, im Juli bei 5,1 Prozent. Seit September haben 187 Betriebe Verlängerung der Kurzarbeit beantragt.

Ungewiss ist für Daniel Wyler, was die Unternehmen machen, wenn die Kurzarbeitsentschädigung nach 18 Monaten endet. «Wir sitzen wie auf Nadeln, da völlig ungewiss ist, was die Zukunft bringt. Kommt die Wirtschaft bis nächsten Sommer nicht in die Gänge, müssen wir damit rechnen, dass etliche Mitarbeiter, die jetzt in Kurzarbeit sind, entlassen werden und damit die Arbeitslosigkeit spürbar steigt.» Doch hoffe er natürlich, dass der bessere Fall eintreffe und sich die Wirtschaft erhole.

Vermittlung von Arbeitslosen sei schwieriger geworden

Tomas Jodar, Leiter des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums Obwalden/Nidwalden, rechnet auch für Oktober mit einer gleichbleibenden Arbeitslosenquote in Ob- und Nidwalden. Die längerfristige Entwicklung sei schwer abzuschätzen, allerdings gehe er davon aus, dass die Arbeitslosenquote erfahrungsgemäss auf den Winter hin ansteige, vor allem in der Gastronomie und auf dem Bau.

Es sei auch schwieriger geworden, Arbeitslose zu vermitteln. «Es sind zurzeit viel weniger Stellen als üblich ausgeschrieben, die Unternehmen sind zurückhaltend mit dem Einstellen neuer Mitarbeiter.» Doch die Zahl der Ausgesteuerten, in der Regel Arbeitslose, welche nach zwei Jahren nicht mehr von der Arbeitslosenkasse unterstützt werden, sei noch nicht angestiegen. «Sollte sich die wirtschaftliche Situation längerfristig nicht verbessern, wird dieser Effekt wohl zeitverzögert eintreffen. Dies wird dann auch mit vermehrten Firmenkonkursen einhergehen», sagt Jodar.