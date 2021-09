Nid- und Obwalden Vier Kränze für ehrgeizige Nachwuchsschwinger am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag Die Ob- und Nidwaldner Nachwuchsschwinger zeigten in Schwarzenburg, Bern, grossartigen Schwingsport. Ruedi Wechsler 02.09.2021, 14.19 Uhr

Die Kranzgewinner Kevin von Wyl, Stefan Hurschler, Severin Barmettler und Stefan Wolf (v.l.n.r.). Bild: PD/ Martin Niederberger

Vier der zehn Ob- und Nidwaldner Jungspunde – Stefan Hurschler, Severin Barmettler, Kevin von Wyl und Stefan Wolf – kehren kranzgeschmückt nach Hause. Von der Schwingersektion Nidwalden bestritt der Engelberger Stefan Hurschler sogar den Schlussgang in der jüngsten Kategorie Jahrgang 2006. Er unterlag dem posturlich kräftigeren Sinisha Lüscher beim Anschwingen und im Schlussgang gleich zweimal und reihte sich mit 57 Punkten hinter dem Sieger ein. Den hervorragenden 3. Schlussrang (57 Punkte) erreichte Kevin von Wyl aus Sachseln in der Kategorie Jahrgang 2004.

Verhaltene Taktik lohnt sich nicht

Stefan Hurschler besucht die 3. Orientierungsstufe und er freut sich sehr, dass er auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken kann. Die Schlussgangteilnahme war das Sahnehäubchen für den angehenden Zimmermannlehrling: «Im Nachhinein hätte ich offensiver agieren sollen. Meine eher defensive Taktik zu Beginn des Wettkampfs beabsichtigte, ihn müde zu machen, und ich hatte durchaus meine Chancen.» Hurschler bezeichnet sich als trainingswillig und zu seinen Stärken meint er: «Der Kurz, Lätz oder Übersprung sind meine bevorzugten Schwünge. An der Bodenarbeit muss ich noch arbeiten und die Schwünge konsequenter anbringen. So wie Joel Wicki, mein sportliches Vorbild, der sie kompromisslos durchzieht.» Zu diesen zählt auch sein Vereinskollege Lukas Bernhard, der sich in Zug schwer am Knie verletzte und jetzt den Anschluss wieder geschafft hat. Hurschler ist öfters beim Skifahren oder schwingt sich aufs Velo. Sehr gerne unterstützt er die Eltern auf dem Landwirtschaftsbetrieb.

Auf einen Supertag blickt der Sachsler Landwirtschaftslehrling Kevin von Wyl zurück: «Nach dem ersten verlorenen Gang gegen Gian Maria Odermatt liess ich den Kopf hängen. In der Garderobe haderte und studierte ich lange und wusste nicht, wie es weitergehen soll.» Nach zwei weiteren Zehn auf dem Notenblatt folgte ein Gestellter, der den ersehnten Zweig in weite Ferne rücken liess. Dank dem Sieg gegen einen der Topfavoriten, Noah Buchs, im letzten Kampf, reichte es Kevin nicht nur zum Doppelzweig, sondern auch gleich zu seinem 100. Zweig! Schwingen, Landwirtschaft und Viehzucht sind Kevins liebste Hobbys. «Mein Vater ist meine grösste Bezugsperson und er verknurrte mich zum Schwing-Schnupperkurs. Der Fussball war fortan Geschichte», so Kevin von Wyl. Sein Vorbild ist Sämi Giger.

Der technische Leiter Martin Niederberger von der Schwingersektion Nidwalden zeigt sich mit der Ausbeute sehr zufrieden und sagt: «Gerne hätten wir nicht nur vier, sondern deren sechs Athleten an den Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag geschickt. Mit Hurschler und Barmettler habe ich gerechnet, denn die beiden blicken auf eine tolle Saison zurück.» Ein baldiger Kranzgewinn bei den Aktiven sei für beide möglich, meint Niederberger und erwähnt das gute Umfeld von Stefan Hurschler.

Schwingplatz unwürdig und respektlos

Vereinsbetreuer der Schwingersektion Nidwalden Otto Odermatt nervt sich über den auf einer Naturwiese angelegten Schwingplatz: «Dieser hatte zu viel Neigung und die Schwinger zog es meist in Richtung abfallende Seite. Ein solches Gelände ist für einen eidgenössischen Anlass unwürdig und gegenüber den Athleten respektlos.» Positiv äussert er sich über den schwingerisch hochstehenden Anlass und fügt an: «Uns wurde attraktiver Schwingsport mit hoher Kampfeslust geboten und die Jungen haben die Schwingersektion Nidwalden würdig vertreten.» Beeindruckt haben Odermatt der professionelle Auftritt seiner Athleten, die Körpersprache und die erfreuliche gegenseitige Kommunikation. «Die Eltern bringen uns Betreuern immer wieder das spürbare und gegenseitige blinde Vertrauen entgegen.»