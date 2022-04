Nidwalden: 80 Personen geben der Polizei rund 135 Waffen ab

Super League FC Luzern nach Cup-Crash: Fokus jetzt voll auf den Abstiegskampf

Der FC Luzern muss am Sonntag (16.30, St.-Jakob-Park) punkten. Trainer Mario Frick sagt: «Jetzt folgen noch sechs Finalspiele.» Aber die Cup-Niederlage in Lugano steckt noch in Leib und Seele.