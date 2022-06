Nidwalden 85 Maturandinnen und Maturanden erhalten ihr Zeugnis – eines enthält die Abschlussnote 6 85 junge Leute des Kollegiums Stans haben ihr Maturazeugnis erhalten. Eine junge Frau stach dabei besonders hervor. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 18.06.2022, 22.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maturafeier Kollegi Stans. Bild: Izedin Arnautovic (Stans, 18. Juni 2022)

«Conquest of Paradise» ertönte und die Eltern, Verwandten und Bekannten erhoben sich von ihren Stühlen, als am Samstagvormittag die 34 frisch gebackenen und festlich gekleideten Männer und 51 Frauen in den Theatersaal des Stanser Kollegis einzogen, um später von Bildungsdirektor Res Schmid das Maturazeugnis entgegenzunehmen.

Sie haben ihr Maturazeugnis erhalten Achermann Carmen, Wolfenschiessen

Achermann Livia, Stansstad

Aregger Lynn, Stans

Aschwanden Kim, Ennetmoos

Askri Dalia, Hergiswil

Bachmann Nico, Hergiswil

Banzer Jill, Hergiswil

Baumgartner Annique, Buochs

Baumgartner Olivia, Büren

Benkirane Samira, Stans

Bircher Laura, Stansstad

Bittner Salome, Ennetmoos

Bonnelame Alissa, Ennetbürgen

Bühlmann Lasse, Ennetbürgen

Burach Sophia, Hergiswil

Burkard Alina, Stans

Burkart Jann, Hergiswil

Carvalho Lua, Beckenried

Cerletti Matteo, Beckenried

Cesa Tim, Beckenried

Christen Timo, Buochs

Clavadetscher Luis, Ennetbürgen

De Brito Melanie, Stans

Durrer Rian, Stans

Durrer Sarina, Seelisberg

Eberli Sara, Stans

Eicher Amira, Dallenwil

Eicher Andrin, Dallenwil

Engelberger Maurice, Stans

Estermann Julian, Stans

Ettlin Cornel, Buochs

Farese Laura, Stansstad

Fischer Nico, Ennetbürgen

Flüeler Lena, Ennetbürgen

Föllmi Jonathan, Hergiswil

Gaal Navin, Hergiswil

Gabriel Neal, Wolfenschiessen

Gerig Anna, Oberdorf

Gygax Lynn, Ennetmoos

Hardegger Andrin, Oberdorf

Hardegger Leandra, Stans

Hess Elin, Stans

Hildenbrand Jonathan, Stans

Hophan Céline, Buochs

Horat Robin, Hergiswil

Käslin Dario, Beckenried

Käslin Nordin Beckenried

Klein Ricarda, Engelberg

Knüsel Lea, Stans

Malaj Amélie, Stans

Mathis Jan, Buochs

Mathis Lea, Buochs

Medici Patrick, Ennetbürgen

Meier Hannah, Stans

Montero Heredia Karla, Stans

Müller Luca, Ennetmoos

Näpflin Mauro, Ennetbürgen

Novitovic Stefan, Stans

Odermatt Anja, Dallenwil

Rohrer Gianna, Büren

Schallberger Cedric, Stans

Schmid Lara, Büren

Schuler Nina, Wolfenschiessen

Schumacher Thyon, Stans

Senn Deborah, Buochs

Shaini Samira, Buochs

Spieler Michelle, Hergiswil

Stadler Jari, Hergiswil

Steiner Alessia, Wilen

Stiz Nelio, Stans

Stocker Lisa, Stansstad

Syburra Faustine, Stansstad

Theruvel Anjali, Kehrsiten

Toprak Ali Robin, Stans

Trösch Jana, Ennetbürgen

Vitaliano Leon, Beckenried

Vontobel Janis, Dallenwil

Waldis Jana, Stans

Weh Maurice, Buochs

Weiser Julia, Ennetmoos

Wolf Marc, Ennetbürgen

Würsch Seline, Büren

Wyrsch Marie, Wolfenschiessen

Zemp Sarina, Oberdorf

Zobrist Elena, Dallenwil

Patrik Eigenmann, Rektor. Bild: Izedin Arnautovic (Stans, 18. Juni 2022)

«Unser Applaus und unsere Anerkennung gehören euch. Es ist euer Tag, euer Fest, eure Maturafeier», begrüsste Rektor Patrik Eigenmann die Anwesenden und auch jene, welche die Maturafeier übers Internet verfolgten, mit musikalischer Gestaltung durch Schüler des Ergänzungsfachs Musik, Nelio Stiz und dem Chor der Maturae et Maturi. «Vor genau sechs Jahren seid ihr zum ersten Mal im Theatersaal gesessen und habt euch gefragt, was die bevorstehenden Jahre bringen werden. Mit dieser Feier schliesst sich ein Kreis und eure Fragen sind beantwortet», so Patrik Eigenmann.

Universalschlüssel als Geschenk

Olivia Baumgartner und Dario Käslin liessen die sechs Jahre Revue passieren, erinnerten sich, wie sie damals «extrem nervös», wie es Dario formulierte, als «süsse kleine Erstklässler» das Kollegium St. Fidelis betraten, «beeindruckt von der Grösse und Macht, welche das Kollegi ausstrahlt.» In Erinnerung blieb den beiden auch der Beginn des zweiten Kollegijahres, als sie zum ersten Mal offiziell die Erstklässler beim Anstehen in der Mensa «überholen» durften und zu den «Coolen» gehörten, wie sie glaubten. Zurück in die Gegenwart: «Glaubst du, sind wir inzwischen reif genug, um diese Schule zu verlassen?», fragte Olivia Baumgartner. «Reif genug kann man nie sein. Aber wenn ich die Geschichten höre, was unsere Eltern in diesem Alter so angestellt haben, dann glaube ich durchaus, dass wir bereit für die Welt da draussen sind», antwortete Dario darauf. Sie gab ihm Recht:

«Perfekt und reif genug wird niemals irgendjemand sein. Schlussendlich ist es doch auch völlig egal, wie gute Noten man schrieb oder wie erwachsen man sich während der Schulzeit verhalten hat.»

Dario Käslin und Olivia Baumgartner mit ihrer Rede. Bild: Izedin Arnautovic (Stans, 18. Juni 2022)

Wichtig sei, dass man seine Leistung erkenne und schätze. «Denn diese Leistung schenkt uns einen Universalschlüssel, welcher so ziemlich jede Tür für uns offen hält», lautete ihr Fazit.

Gymnasialen Olymp erreicht

René Engelberger, Präsident der Maturitätskommission, sprach von einem steinigen Weg, den sich die 85 Absolventen in Richtung Gipfel hinaufgekämpft hätten, stets geleitet und unterstützt von den Lehrpersonen, Familien, Freundinnen und Freunden. «Heute haben Sie den Gipfel erreicht, heute stehen Sie alle stolz auf dem gymnasialen Olymp.»

Dr. René Engelberger, Präsident der Maturitätskommission. Bild: Izedin Arnautovic (Stans, 18. Juni 2022)

Dass ein junger Mann nicht angekommen und kurz vor dem Ziel gestrauchelt sei, bedaure er. Doch: «Es ist keine Schande, zu stolpern. Nur, wer nie seine Komfortzone verlässt, wer nie etwas Neues probiert, wird nie stolpern. Wichtig ist, wieder aufzustehen, nach vorne zu blicken, es wieder zu versuchen.» Den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen schärfte René Engelberger ein, dass das Reifezeugnis nicht das Ende des Reifeprozesses bedeute.

«Wenn Sie heute das Kollegi verlassen, dann ist dies zwar Ihr letzter Schritt auf Ihrer gymnasialen Reise, aber gleichzeitig ist dies Ihr erster Schritt auf Ihrer nächsten Reise.»

Nun sei eine ganz andere Reife verlangt

Wohin diese auch hinführen möge: «Sie werden wahrscheinlich ziemlich schnell feststellen, dass nun eine ganz andere Reife von Ihnen verlangt wird.» Er appellierte bei dieser Gelegenheit, sich auf andere Meinungen einzulassen und auch kritisch gegenüber der eigenen Überzeugung zu sein, auch wenn dies mühsam sein könne.

Besonders geehrt wurden Ricarda Klein, welche die Matura mit einer glatten Sechs abschloss, sowie Cedric Schallberger (5,86) und Sarina Zemp mit der Note 5,6 (siehe Kasten). 23 Maturanden schlossen mit dem Schwerpunktfach (SPF) Bildnerisches Gestalten ab, 12 mit Biologie und Chemie, 7 mit Italienisch, 12 mit Spanisch, 16 mit Physik und Anwendungen der Mathematik und 16 mit Wirtschaft und Recht.

Die Beste: Ricarda Klein Ricarda Klein (18) aus Engelberg mit Note 6: «Das Lernen fällt mir mega leicht, auch konnte ich mit der Zeit das Gelernte verschiedener Fächer vernetzen. Das nutzte ich. Dass es für eine glatte Sechs reicht, hätte ich trotzdem nicht gedacht. Doch Hauptsache Matura. Noch diesen September beginne ich an der ETH Zürich ein Physikstudium. Welchen Beruf ich danach ergreifen möchte, weiss ich noch nicht.» (map)

Der Zweitbeste: Cedric Schallberger Cedric Schallberger (18) aus Stans, Note 5,86: «Ich bin glücklich über diese super Note. Im Kollegi kam ich richtig in Fahrt und merkte, dass gute Noten möglich sind mit einem gewissen Aufwand und Ehrgeiz. So setzte ich mir das Ziel, auf dem Podest zu landen, als bester unter den männlichen Absolventen. Ich beginne im September ein ETH-Studium in pharmazeutischer Wissenschaft, mit Ziel Forschung.» (map)

Die Drittbeste: Sarina Zemp Sarina Zemp (18) aus Oberdorf mit Note 5,6: «Ich hätte diesen dritten Platz nicht erwartet, er ist das Tüpfelchen auf dem i. Ich lernte schon immer viel, achtete aber auch auf den Ausgleich. Ab Ende Juli arbeite ich bei der Swiss als «Cabine Crew Member», so kann ich Spanisch und weitere erlernte Fremdsprachen anwenden. Danach möchte ich studieren, vielleicht Recht, Wirtschaft oder etwas im Reisesektor.» (map)

Schallberger Cedric, Klein Ricarda und Zemp Sarina. Bild: Izedin Arnautovic (Stans, 18. Juni 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen