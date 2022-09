Im Theater Stans locken verschiedene Filmrollen

Nidwalden Ab ins Show-Business: Nun locken in Stans verschiedene Filmrollen 200 Jahre alt wird die Theatergesellschaft Stans im übernächsten Jahr. Für das grosse Jubiläum ist einiges geplant: Auch ein Projekt, für das acht Schauspielerinnen und Schauspieler gesucht werden. Kristina Gysi 14.09.2022, 05.00 Uhr

Sie ist eine der ältesten Laienbühnen der Welt: die Theatergesellschaft Stans. Das zumindest schreibt sie in einer Mitteilung über die Vorbereitungen für ihr 200-Jahr-Jubiläum. Stattfinden wird dieses im Jahr 2024. Das Theater Stans verspricht grössere und kleinere Überraschungen im Jubiläumsjahr – und wartet mit einem schauspielerischen Highlight auf, das sich nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Kamera abspielen wird.

Die Theatergesellschaft Stans ist auf der Suche nach Schauspielerinnen und Schauspielern für ein Projekt, das Teil der Jubiläumsfestlichkeiten ist. Bild: PD/Martin Borner

Acht Schauspielerinnen und Schauspieler werden für das spezielle Projekt gesucht, bei dem es sich um eine Mischung aus Film und Theater handelt. So wird im gleichen Zeitraum, wie das Theaterstück «Richtfest» aufgeführt wird, der Film «Theater» gezeigt. Ziel ist es, mit dem Film ein «Making of» der Proben für das Theaterstück zu zeigen. «Es geht darum zu dokumentieren, was mit Leuten passiert, die Theater spielen», sagt Othmar Kayser, Präsident der Theatergesellschaft Stans, auf Anfrage. Die Zuschauenden würden durch diesen Film erleben, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler das Stück «Richtfest» von Lutz Hübner und Sarah Nemitz durch Improvisationen erarbeiten, wie sie in fremde Häute schlüpfen, in Abgründe blicken, andere Lebensentwürfe und Existenzen ausprobieren.

Zum Stück «Richtfest» In Zeiten, in denen Eigenheimbesitz zur Lebenseinstellung und Hausträume in Klinker zur Bundespräsidentenaffäre werden, ist Kreativität gefragt. Baugemeinschaften sind dabei der Trend für alle, die sich das Traumhaus allein nicht leisten können, aber auch für die Utopisten, die Individualität und Lebensentwurf gerade in der Gemeinschaft suchen. Lutz Hübner hat ein Stück über eine solche Baugemeinschaft geschrieben, in der sich sechs Parteien zusammenfinden, um gemeinsam die Bauherrenschaft für ein Haus zu übernehmen. Dass die Beteiligten aus unterschiedlichen Verhältnissen kommen und unterschiedliche Vorstellungen vom Wohnen und vom Leben haben, macht die Sache nicht leichter. Dass sie sich untereinander bestenfalls flüchtig kannten, bevor sie sich zum gemeinsamen Bauen entschlossen, ist dabei fast das kleinere Problem. Ja, wenn man zusammen ein Haus baut, lernt man sich kennen. Und wie. (pd)

Entstanden sei das Projekt aufgrund einer Anfrage des Filmemachers Bernard Weber bei der Theatergesellschaft Stans. Und da diese 2024 ihr Jubiläum feiert, möchte sie laut ihrem Präsidenten «etwas Spezielles» machen. Bei dem Projekt handle es sich um einen Versuch. Kayser sagt: «Die freudvolle Kombination zwischen Film und Theater ist für uns ein Wagnis.»

Interessierte mit Erfahrung sind gesucht

Um die passenden Schauspielerinnen und Schauspieler für das Projekt zu finden, führt das Theater Stans zwischen dem 1. und dem 9. Oktober ein Casting durch. Gefragt sind Menschen mit Theatererfahrung, wobei das laut Kayser niemanden ausschliessen soll. «Wir bevorzugen aber Leute, die bereits auf einer Bühne gestanden sind», sagt er. Das Casting werde altersunabhängig durchgeführt: Da die Figuren grösstenteils nicht klar festgelegt sind, könne der Regisseur Ueli Blum bei der Vergabe der Rollen relativ flexibel entscheiden.

Die Castings Anfang Oktober dienen lediglich der Vergabe der Filmrollen. «Wenn jemand aber auch beim Theater mitwirken möchte, kann er dies gerne anbringen», so Kayser. Das offizielle Casting für die zu vergebenden Theaterrollen werde Anfang nächsten Jahres durchgeführt.

Hinweis: Die Anmeldefrist für das Film-Casting ist bis Samstag, 17. September 2022. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei Othmar Kayser, Telefon: 079 668 62 62 oder E-Mail: othmar@kayrap.ch. Gewünschte Angaben für das Casting sind folgende: Name, Vorname, Wohnort, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail. Alles Weitere unter www.theaterstans.ch.