Nidwalden Abtretender Baudirektor: «Sparmassnahmen führen im Infrastrukturbereich schnell zu Rückschritten» Nach sechs Amtsjahren geht Baudirektor Josef Niederberger in Pension - aber nur scheinbar. Er wird wieder im Familienbetrieb mitarbeiten. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 22.06.2022, 06.00 Uhr

Etwas Wehmut wird zwar schon mitschwingen, wenn Regierungsrat Josef Niederberger am 30. Juni nach sechs Amtsjahren sein Büro räumt. «Schliesslich waren die sechs Jahre als Baudirektor eine der besten Zeiten meines Lebens», sagt er mit Überzeugung. Aber die Freude auf die Pensionierung überwiegt. Angst, als Pensionär in ein Loch zu fallen, hat er nicht. Wobei – eigentlich wird er ja gar nicht so richtig pensioniert. Gemeinsam mit dem Familienrat hat er sein «Leben danach» nämlich schon ziemlich genau geplant.

Der Nidwaldner Regierungsrat Josef Niederberger beendet am 30. Juni 2022 seine Amtszeit. Die Akten in seinem Büro im Breitenhaus Stans sind zur Übergabe bereit. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 2. Juni 2022)

«Pro Woche verbringe ich definitiv zwei Tage mit meinen Grosskindern, darauf freue ich mich extrem». Und so wie Josef Niederberger strahlt, dürften seine acht Grosskinder tolle Tage vor sich haben. Die anderen drei Wochentage wird der alt Regierungsrat im familiären Holzbaubetrieb in der Kalkulation und im Rechnungswesen mitarbeiten. Zurück in den Betrieb, den er nach der Wahl in die Regierung verlassen hat und den sein Sohn seither erfolgreich geführt hat? Geht das? Josef Niederberger lacht und meint: «Klar geht das. Komm», habe sein Sohn gesagt, «du kannst machen, was du willst. Aber ich bleibe der Chef.» Und das sei auch richtig so, schliesslich laufe der Betrieb gut und sein Sohn habe den Umsatz gesteigert.

Auch seine Frau sei eng verbunden mit dem Betrieb und habe immer mitgearbeitet.

«Aber ich hoffe, dass wir jetzt mehr Freizeit gemeinsam geniessen können. Töff fahren, Biken und Wandern in der Region.»

Alt Regierungsräte mit ihren Netzwerken sind begehrte Mandatsträger. Doch da gibt es von Josef Niederberger ein kategorisches Nein. Er werde vorerst keine Ämter annehmen.

Wichtige Projekte stehen an

Nun, da seine Amtszeit zu Ende geht, würde man in seinem Büro vielleicht etwas Zügelatmosphäre erwarten, doch Bananenkisten gibt es bei Josef Niederberger keine. Gezielt öffnet er einige Fächer im wandgrossen Aktenschrank im kühlen Industrie-Design. Darin liegen sie, Aktenbündel, fein säuberlich geordnet nach Geschäften, und warten darauf, dass sie an Nachfolgerin Therese Rotzer übergehen. Die meisten Akten seien sowieso digital gespeichert, da müsse nichts übergeben werden.

Seine Nachfolgerin könne einen «guten Laden» übernehmen, und Leichen gebe es auch keine im Keller. Es kommen laut Josef Niederberger in der Baudirektion aber einige grössere Brocken auf die Mitarbeitenden und die neue Vorsteherin zu. Beim Gesamtverkehrskonzept folgen die nächsten Schritte, das Agglomerationsprogramm 5. Generation ist in Arbeit und muss bis Mitte 2025 fertig sein, die Verkehrsführung Kreuzstrasse muss geplant werden und das Astra will den Verkehr bei den Autobahnein- und ausfahrten zwischen Seelisbergtunnel und Lopper dosieren.

Josef Niederberger bei der Vereidigung zum Regierungsrat am 29. Juni 2016. Bild: Archiv Nidwaldnerzeitung

Während seiner Amtszeit hat der Kanton Nidwalden insgesamt prosperiert. «Wir konnten im Infrastrukturbereich viel machen. Und das sollte so bleiben. Sparmassnahmen führen in diesem Bereich schnell zu Rückschritten.»

Auf den Unternehmer folgt die Juristin

Josef Niederberger sieht sich bis heute als Unternehmer. «Es war für mich immer eine Freude, Aufträge für die Wirtschaft zu generieren», meint er denn auch rückblickend zu seiner Amtszeit. Als Baudirektor stand er aber auch oft im Gegenwind. Die Kritiken seien manches Mal anspruchsvoll gewesen. «Aber sie wurden immer ehrlich und aufrichtig an mich herangetragen. Deshalb waren sie erträglich und ich konnte sie einordnen.» Am meisten geärgert hätte es ihn, wenn Projekte, die ihm am Herzen lagen, in der Regierung harzten. Der Ärger sei aber jeweils schnell verraucht.

«Das habe ich als Unternehmer gelernt, wenn wir einen Auftrag nicht bekommen haben.»

Zur Person Josef Niederberger-Streule (*1956) wohnt mit seiner Frau in Oberdorf. Sie haben drei Töchter und einen Sohn sowie acht Enkelkinder. Josef Niederberger ist gelernter Zimmermann mit Weiterbildungen zum Holzbautechniker HF und im kaufmännischen Bereich zum Unternehmer. 1983 gründete er die Firma Holzbau Niederberger in Büren. Bis zur Wahl in den Regierungsrat 2016 war er deren Geschäftsführer. Von 2002 bis 2014 war er Mitglied des Nidwaldner Landrats, den er 2012/13 präsidierte. Josef Niederberger war auch 12 Jahre im Oberdorfer Schulrat, 10 Jahre als Präsident. (unp)

Als Unternehmer ermöglichte er im Baudepartement eine 60-Prozent juristische Stelle zur Beratung. Nun wird auch die künftige Baudirektorin eine Juristin sein. Hat das Konsequenzen auf die künftige Amtsführung? «Sie wird wohl nicht alles auf den Kopf stellen», so Niederberger, der seine Nachfolgerin Therese Rotzer aus der gemeinsamen Mitte-Partei gut kennt. Mit dieser Nachfolge werde vielleicht das juristische Denken im Gegensatz zum unternehmerischen schon etwas zunehmen. Aber auch Therese Rotzer stamme aus einer Unternehmerfamilie. «Man wird sehen, ob sich beispielsweise beim Verhandeln von Einwendungen künftig etwas ändert. Viele Bürgerinnen und Bürger möchten auf jeden Fall lieber im Gespräch verhandeln, als juristisch vorgehen zu müssen», sagt Josef Niederberger aufgrund seiner Erfahrungen.

