Nidwalden Neue Barrieren mit Sensoren: Airport Buochs AG verbessert Sicherheit auf der Herdernstrasse Die Barrierenanlagen werden ersetzt und näher zum Pistenrand montiert. Auch ein Rollweg auf dem Flugplatz wird eine Barriere erhalten. Martin Uebelhart 11.02.2022, 05.00 Uhr

Startet oder landet ein Flugzeug in Buochs, schliessen sich die Barrieren und Warnlichter gehen an. Bild: Archiv Nidwaldner Zeitung

Im vergangenen August hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) der Airport Buochs AG (Abag) in einer Verfügung die Bewilligung für den zivilen Betrieb des Flugplatzes erteilt. «Gegen die Verfügung haben zwei Parteien beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben», sagt Marc Blöchlinger, Verwaltungsratspräsident der Abag. «Wir sind hier mitten im Rechtsschriftenwechsel und können daher zum laufenden Verfahren keine Details bekanntmachen.» Blöchlinger hofft, dass der Fall baldmöglichst entschieden wird.

Die Abag habe vom Bazl in allen Punkten unter Auflagen Zustimmung erhalten, so Blöchlinger weiter. «Insbesondere zum Thema Sicherheit der Herdernstrasse.» Die Strasse verbindet das Gebiet Faden in Buochs mit Ennetbürgen und führt quer über den Flugplatz, kreuzt die Piste. Wenn Flugzeuge starten oder landen, halten Barrieren und Lichtsignale den Verkehr, aber auch Fussgängerinnen und Fussgänger auf. Aktiviert werden die Barrieren vom Tower oder den Piloten. Die geplanten Sicherheitsmassnahmen seien nicht Gegenstand der Einsprachen, so Blöchlinger. «Zudem hatte das Bazl allfälligen Beschwerden die aufschiebende Wirkung ohnehin entzogen», hält er fest. Für die Abag bedeutet das, dass sie die Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit sofort umsetzen kann.

Sensoren und Videoüberwachung

Laut Abag-Verwaltungsratsvizepräsident Markus Kälin sollen die Barrieren näher zusammenrücken. «Sie werden je etwa 60 Meter vom Pistenrand entfernt gebaut.» Im Gegensatz zur heutigen Barriere werden die neuen Anlagen zweigeteilt sein. «Die Barrierenhälften werden nacheinander geschlossen. So werden Leute nicht in der Sicherheitszone eingeklemmt und können diese noch verlassen», erklärt Markus Kälin. Neu werden die Anlagen mit Sensoren ausgerüstet. «Wenn die Barrieren geschlossen und ein Auto oder Personen in der Sicherheitszone sind, gibt es einen Alarm», so Kälin. Tower oder die Piloten würden so gewarnt. Weiter würden neue Lautsprecheranlagen installiert und zusätzlich noch eine Videoüberwachung.

In einer ersten Phase würden Tiefbauarbeiten für die neuen Barrieren auf der Herdernstrasse anstehen, so Kälin. «Wir müssen neue Kabeltrassen ziehen.» Diese Arbeiten sollen Ende März oder Anfang April stattfinden, damit sie fertig sind, wenn die Bauern das Gras mähen wollen. «In Betrieb werden wir die Anlage wohl frühestens im Sommer nehmen können.» Die Sensoren, die benötigt würden, hätten sehr lange Lieferfristen. «Ersetzen müssen wir auch die komplette Steuerung für die Barrieren im Kontrollturm.» Dann sei man wieder auf dem neusten Stand der Technik, sagt Kälin.

Als weitere Sicherheitsmassnahme wird ein Rollweg – er hört auf den Namen Foxtrott – ebenfalls mit zusätzlichen Barrieren gesichert. Beim Rollweg würden die Arbeiten später beginnen, so Kälin, da die Gemeinde Buochs gleichzeitig noch eine Abwasserleitung erstellen wird.

Die Kosten für die Sicherheitsmassnahmen sollen laut Verwaltungsratspräsident Marc Blöchlinger gegen eine Million Franken betragen. «Sie sind in dem 10-Millionen-Kredit eingerechnet, den das Stimmvolk Ende 2017 an der Urne bewilligt hat.»

