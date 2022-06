Nidwalden Alice Zimmermann tritt ab: «Ich fühlte mich wohl im Landrat» Die Emmetter Mitte-Vertreterin hat am kommenden Mittwoch ihre letzte Landratssitzung. Sie kann auf vier Legislaturen im Kantonsparlament zurückblicken. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Am 15. Juni sitzt Alice Zimmermann zum letzten Mal im Landratssaal im Stanser Rathaus. Die Emmetter Mitte-Politikerin hört nach 16 Jahren im Parlament auf. «Es freut mich sehr, dass der Rat für die letzten beiden Sitzungen der Legislatur in den Landratssaal zurückgekehrt ist.»

Die Sitzungen im Landratssaal hätten einen ganz anderen «Spirit», findet sie. Das sei nicht zu vergleichen mit den Sitzungen im Loppersaal Hergiswil oder im Theatersaal des Kollegis. Sie sei da jeweils in den hinteren Reihen gesessen. «Da musste man fast den Feldstecher hervornehmen», meint sie lächelnd. Klar sei es im Landratssaal eng, doch das habe sie nie gestört. «Vielleicht ist man etwas konzentrierter beim Zuhören und das Verlassen des Saals während der Debatten ist etwas schwierig.»

Doch zurück zu den Anfängen von Alice Zimmermanns Zeit im Landrat. Vor den Wahlen 2006 seien Leute gesucht worden, erzählt sie. «Ich war seinerzeit Präsidentin des Frauenvereins Emmetten und engagierte mich auch im Frauenbund Nidwalden. Weiter war ich in der Ortsgruppe der Winterhilfe tätig und Mitglied der Sozialkommission Emmetten.»

Alice Zimmermann, Mitte Emmetten, hört im Juni 2022 nach 16 Jahren im Landrat auf. Bild: Martin Uebelhart (Emmetten, 2. Mai 2022)

Damals habe sie noch keiner Partei angehört. «Anfragen sind nicht nur von der damaligen CVP gekommen, doch für mich lag die CVP näher.» Sie passe mit den christlichen Werten zu ihrem Lebensstil. «Zudem hat die Partei aus meiner Sicht immer lösungsorientierte Sachpolitik betrieben und nicht polarisiert», betont sie. Sie habe sich die Anfrage der Ortspartei lange überlegt.

«Das ist doch ein ziemlicher Schritt, wenn man zuvor noch kein anderes Amt innehatte.»

Sie habe sich an ihr bekannte Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewandt mit ihren Fragen. «Sie haben mich darin bestärkt, zu kandidieren», erzählt sie. Mit einem zufriedenstellenden Resultat sei sie schliesslich gewählt worden.

«Ich habe mich auf das Amt eingelassen», sagt Alice Zimmermann. Natürlich habe man am Anfang schauen müssen, wie alles funktioniert. Dabei habe sie sich auch auf langjährige Parlamentsmitglieder abgestützt. «An den Fraktionssitzungen konnte man sich austauschen.» Sie habe sich gut aufgenommen gefühlt. «Ich fühlte mich die ganzen 16 Jahre lang wohl im Landrat.» Sie sei mit den Leuten klargekommen und habe auch das Gefühl gehabt, akzeptiert zu sein.

Synergien mit Amt als Gemeinderätin

Alice Zimmermann hatte sich bereits nach zwölf Jahren gefragt, ob sie aufhören solle oder nicht. «Da wurde ich 2017 für die vorzeitig zurückgetretene Verena Perret in den Emmetter Gemeinderat gewählt.» Nun habe sie gemerkt, dass es durchaus ein Vorteil sein könne, gleichzeitig im Gemeinderat und im Landrat zu sitzen. «Man hat einen Wissensvorsprung und kann Themen aus der Gemeinde mit in die Fraktion nehmen», sagt sie. Das habe sie letztlich bewogen, noch eine Legislatur anzuhängen.

Als Gemeinderätin sei sie mehr an der Front, könne etwas bewirken. «Im Landrat ist man in der Legislative und eine unter 60», so Zimmermann. Natürlich könne man auch im Landrat Seilschaften bilden und etwas durchbringen oder mit politischen Vorstössen etwas bewegen.

Emmetten steht vor einer ganz neuen Gemeindeorganisation. Auf das kommende Jahr hin ist per Volksabstimmung die Einheitsgemeinde eingeführt worden. Künftig wird es fünf anstatt sieben Mitglieder im Gemeinderat geben und es gibt neu das Geschäftsführermodell. Derzeit würden die Details der Organisation erarbeitet, sagt Alice Zimmermann. Im Herbst stehen Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats an. Sie wird sich an diesen Wahlen nicht mehr beteiligen.

«Ich habe mich dazu entschlossen, mich aus der Politik zurückzuziehen.»

Auch wenn fünfeinhalb Jahre im Gemeinderat keine lange Zeit seien. Ihr Mann werde nächstes Jahr 70 Jahre alt. Während er früher im Berufsleben sehr viel fort gewesen sei, sei sie nun oft abwesend. «Jetzt möchte ich einen Schnitt machen», befindet sie.

«Ich möchte wieder mehr Zeit für mich haben und gemeinsam mit meinem Mann Dinge unternehmen, wo die Agenda keine Rolle mehr spielen wird.»

Langweilig werde es ihr gleichwohl nicht: «Einige ehrenamtliche Tätigkeiten, so zum Beispiel im Vorstand der Spitex Nidwalden oder bei der Winterhilfe, werde ich weiterführen.» Zudem habe sie dann wieder mehr Zeit für das Wandern und das Pilzesuchen, fürs Lesen oder Handarbeiten und natürlich fürs Bogenschiessen, ihre sportliche Leidenschaft.

Zur Person Alice Zimmermann-Elsener (Jahrgang 1961) ist in Menzingen ZG geboren und aufgewachsen. Sie ist Köchin und Familienfrau. Verheiratet ist sie mit Emil Zimmermann, sie haben zwei erwachsene Kinder. Zu ihren Hobbys zählen unter anderen Reisen, Bogenschiessen, Pilzesammeln und Lesen.

Sie schätzt Kontakte über die Parteigrenzen hinaus

Bereut hat sie ihr politisches Engagement nie. «Ich habe dank des Amts viele Leute kennen gelernt und habe heute Vernetzungen, die ich sonst nicht hätte», hält Alice Zimmermann fest. Es sei eine spannende Zeit gewesen und sie habe viel gelernt.

Geschätzt habe sie auch die Kontakte über die Parteigrenzen hinaus. «Besonders an Anlässen ausserhalb des Landratssaals gab es immer Gelegenheit für einen Austausch. Das führte immer wieder zu spannenden Diskussionen.»

In den 16 Jahren, in denen sie im Landrat sass, habe sie auch Veränderungen ausgemacht. Sie habe den Eindruck, dass sich die Gesprächskultur etwas gewandelt habe. In jüngster Zeit sei man etwas angriffiger geworden. Mitunter suche man bei der Regierung jeden Fehler. Je nach Parteizugehörigkeit würden die Mitglieder von aussen angeschossen. «Aber vielleicht ist mein Empfinden auch etwas anders, weil ich so lange dabei war.»

Zudem gehe es heute ihrer Ansicht nach hektischer zu. «Kaum ist die Sitzung fertig, sind alle weg. Kaum jemand finde noch die Zeit, gemeinsam einen Kaffee zu trinken», bedauert sie. Früher sei man nach der Landratssitzung meist noch zusammengesessen und habe über kommende oder laufende Geschäfte diskutiert.

Angesprochen auf Meilensteine in ihrer Zeit im Parlament streicht sie zuerst die Arbeit in der Kommission Finanzen, Steuern, Gesundheit und Soziales (FGS) heraus, der sie während ihrer ganzen Amtszeit angehört hatte. Gerade Themen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales hätten sie immer sehr interessiert. «Die Finanzen hingegen waren nicht so meine Stärke», meint sie schmunzelnd.

Gut gelaufen sei aus ihrer Sicht die ganze Geschichte mit dem Nidwaldner Kantonsspital. Die verstärkte Zusammenarbeit mit Luzern sei noch unter Gesundheitsdirektor Leo Odermatt angestossen worden. Dann sei man Schritt für Schritt weitergegangen bis zur jetzigen Lösung. Das seien wichtige und richtige Entscheidungen gewesen, ist sie überzeugt.

Lange Entstehungsgeschichten, teils mit mehreren Runden im Landrat, hätten das Baugesetz und das Tourismusgesetz erlebt. Der innerkantonale Finanzausgleich wurde neu geregelt, denn vor allem die kleineren Gemeinden, zu denen auch Emmetten gehöre, durften nicht benachteiligt werden. «Aus meiner Sicht wurde hier eine gute Lösung gefunden», findet sie. Ob dies auch in fünf Jahren noch der Fall sein werde, müsse sich noch zeigen.

Fraktionspräsidentin während dreier Jahre

Eine spannende Zeit war die Arbeit im Landratsbüro, dem sie drei Jahren als Parteivertretung der CVP, der heutigen Mitte, angehörte. Während ihrer Amtszeit hatte sie für drei Jahre auch die Leitung der Fraktion inne. Dies sei für sie eine Herausforderung gewesen, doch die Fraktion und der Kantonalvorstand hätten sie unterstützt.

Dem neu gewählten Parlament wünscht Alice Zimmermann, dass in wichtigen Fragen wie in der Verkehrspolitik gute, sachliche Lösungen gefunden werden. Sie spricht unter anderem Stans West oder das Areal Kreuzstrasse an.

In der Sozial- und Gesundheitspolitik verlange es ein gutes Fingerspitzengefühl, damit bei anstehenden wichtigen Themen gute Entscheide gefällt werden können.

Generell wünscht sie sich für die Zukunft, dass mehr Frauen den Mut finden, für ein politisches Amt zu kandidieren. «Wenn man den Mut hat, so ein Amt anzunehmen, kann man sehr viel lernen», sagt sie mit einem Blick auf ihre eigenen Erfahrungen.

Für Alice Zimmermann geht es nun auch ans Aufräumen. «Ich kann nicht sagen, wie viel Kilo Papier an Akten ich über die Jahre bekommen habe», meint sie. Ganze Kästen hätte sie damit füllen können. «Was ich behalten werde, sind die Rechenschaftsberichte der Regierung.» Die finde sie sehr interessant, die Tätigkeit von Regierung, Parlament und Verwaltung sei kompakt zusammengefasst und spannend zu lesen.

