Nidwalden Alter falsch eingeschätzt: Jugendliche kommen öfter illegal zu Spirituosen und Zigaretten Fast jedes zweite Geschäft verkaufte bei Testkäufen in Nidwalden Spirituosen an unter 18-Jährige. Das ist mehr als im Vorjahr. Matthias Piazza 01.09.2022, 17.16 Uhr

Spirituosen dürfen nicht an unter 18-Jährige verkauft werden. Nicht alle Läden halten sich immer daran. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Alkohol darf man erst ab 16 kaufen, Spirituosen und Tabak sowie Tabakerzeugnisse erst ab 18. So sieht es das Gesetz in Nidwalden wie in fast allen Kantonen der Schweiz vor. Die Realität ist in zahlreichen Fällen eine andere, wie Testkäufe ergeben haben, die in diesem Frühjahr bei rund 30 Nidwaldner Tankstellen, Kiosken, Läden und Restaurants abgehalten wurden. Über zwei Fünftel aller getesteten Betriebe in Nidwalden (44 Prozent) verkauften Bier an Jugendliche, die jünger als 16 Jahre waren. Und 46 Prozent der Geschäfte verkauften Spirituosen wie Fruchtbrände, Wodka, Gin, Aperitif-Getränke wie Martini und Alcopops wie Smirnoff an unter 18-jährige Personen. Beim Tabak verzeichneten 43 Prozent der getesteten Betriebe sogenannte Fehlverkäufe. Damit ist der Anteil an illegalem Spirituosen- und Tabakverkauf gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen, wie es in einer Medienmitteilung des Kantons heisst. Damals verlangten 31 Prozent keinen Altersnachweis für Spirituosen und 28 Prozent verkauften illegal Tabakwaren.