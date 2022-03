Immer mehr Nidwaldner Gemeinden schaffen Altpapiersammlung ab

Nidwalden Immer mehr Gemeinden schaffen die Altpapiersammlung ab In Buochs, Wolfenschiessen, Dallenwil und Ennetmoos fahren keine Lastwagen mehr fürs Altpapier durch die Quartiere. Die Gemeinden reagieren damit auf einen Trend. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 18.03.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gemeindesammelstelle an der Bürgerheimstrasse mit dem Altpapiercontainer (links) und dem Altkartoncontainer. Bild: Matthias Piazza (Buochs, 15. März 2022)

Das Altpapierbündel am Sammeltag an den Strassenrand stellen, das dann von der Gemeinde mit dem Lastwagen eingesammelt wird so wie beim Kehricht: Dies ist in immer mehr Nidwaldner Gemeinden Vergangenheit. Seit diesem Jahr haben auch Buochs und Wolfenschiessen die Altpapiertour mit Lastwagen eingestellt. Dallenwil hat 2017 damit aufgehört, Ennetmoos 2018. Hergiswil, Stans und Stansstad haben die Zahl der jährlichen Touren reduziert. Der Grund sind die stark sinkenden Mengen bereitgestellten Altpapiers, wie Adolf Scherl, Präsident des Kehrichtverwertungsverbandes Nidwalden (KVV NW) und Buochser Gemeinderat, am Beispiel seiner Gemeinde ausführt.

«2004 wurden noch 140 Tonnen Altpapier eingesammelt, 2011 63 Tonnen und 2020 waren es noch knapp 30 Tonnen, die auf den sechs Sammlungen zusammenkamen.» Damit sei am Schluss ein Chauffeur mit zwei Beladern jeweils sechs Stunden auf Tour gewesen, um fünf Tonnen einzusammeln. «Das machte ökologisch einfach keinen Sinn mehr», erklärt er. Finanzielle Überlegungen hätten dabei nur eine untergeordnete Rolle gespielt. In Wolfenschiessen wurden 2021, also im letzten Jahr vor Einstellung der Dienstleistung, noch 6,7 Tonnen gesammelt, also 1,7 Tonnen pro Tour. Zehn Jahre früher war es noch rund das Dreifache.

Die Leute entsorgen das Altpapier zusammen mit anderen Wertstoffen

Wie lässt sich das Phänomen erklären? Zwar falle generell immer weniger Altpapier an. Doch dies sei nicht der Hauptgrund dafür, dass kaum noch Altpapier an den Strassenrand gestellt worden sei. «Die Bürgerinnen und Bürger entsorgen das Altpapier in der Altstoffsammelstelle zusammen mit den anderen Wertstoffen wie Altkarton, Bruchglas, Alu und Blech, Altmetall, Korken, Nespresso-Kapseln und Batterien», erklärt Adolf Scherl. Dies funktioniere sehr gut. Negative Rückmeldungen habe es wegen der eingestellten Strassensammlung kaum gegeben.

Als Antwort auf den konstanten Besucheransturm hat Buochs seine Wertstoffsammelstelle optimiert. Elf Parkplätze wurden erstellt, welche über eine Zufahrt ab der Bürgerheimstrasse erschlossen sind und den neuen Zugang zur Sammelstelle auf der Ostseite mittels elektrischen Rolltors ermöglichen, um den Innenbereich verkehrsfrei und sicherer zu machen. Die Velos können weiterhin direkt in die Sammelstelle einfahren. Für den Materialtransport vom Auto zum Innenbereich stehen drei Güterwagen als Hilfsmittel zur Verfügung. Zudem wurden die Öffnungszeiten auf Montag bis Freitag, 7 bis 18.30 Uhr, und Samstag, 8 bis 17 Uhr, verlängert.

Gute Erfahrungen auch in Wolfenschiessen und Ennetmoos

Auch Andreas Bünter, Gemeindeschreiber von Wolfenschiessen, spricht von guten Erfahrungen. «Wir haben bisher keine einzige negative Reaktion auf die eingestellte Strassensammlung erhalten. Die Leute entsorgen das Altpapier und die übrigen Wertstoffe, wenn sie sowieso ins Dorf gehen, um einzukaufen.»

In Ennetmoos ging die Systemumstellung gemäss Gemeindepräsident Stefan von Holzen ebenfalls geräuschlos über die Bühne. «Die Leute nutzen vermehrt die neue Sammelstelle beim Feuerwehrdepot in der Eimatt. Man sieht auch ab und zu im Postauto Leute, die auf dem Weg zur Sammelstelle sind, um das Altpapier zu entsorgen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen