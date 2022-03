Am ersten «Biblio-Weekend» gibt's spannende Lesungen

Nidwalden Am ersten «Biblio-Weekend» bietet die Kantonsbibliothek den Besuchenden spannende Lesungen Blanca Imboden sowie Marisa und Walti Dux sorgen Ende März für unterhaltsame Momente in der Kantonsbibliothek. 08.03.2022, 13.27 Uhr

Am ersten nationalen «Biblio-Weekend» vom 25. bis 27. März stehen schweizweit die Bibliotheken im Rampenlicht. Auch die Kantonsbibliothek Nidwalden ist bei der Aktion dabei, wie sie in einer Mitteilung schreibt. An besagtem Frühlingswochenende öffnen Bibliotheken von Freitag bis Sonntag ihre Türen für alle Interessierten. «Sie schaffen dabei besondere Momente, in denen sie zeigen, wie vielseitig und vielfältig sie sind.» Der Anlass steht unter dem Motto «Nach den Sternen greifen».

In der Kantonsbibliothek Nidwalden an der Engelbergstrasse 34 in Stans finden zwei eintrittsfreie Lesungen statt. Am Freitagabend erzählt Bestsellerautorin Blanca Imboden aus ihren Romanen. «Ein spannender, unterhaltsamer Abend mit musikalischer Umrahmung erwartet die Besucherinnen und Besucher», heisst es. Am Sonntagvormittag heisst das «Comedy-Ehepaar» Marisa und Walti Dux kleine und grosse Zuhörende willkommen. In ihrer Familienlesung erzählen sie aus ihren Lesebilderbüchern «Unter Milliarden von Sternen» von grossen und kleinen Wundern – gespickt mit einer Prise Humor und Musik.

Bestsellerautorin Blanca Imboden wird aus ihren Romanen vorlesen. Bild: PD

Am Samstag und Sonntag bietet sich jeweils die Möglichkeit, in die Welt des «Handlettering» einzutauchen. Hierbei geht es um kunstvolles und kreatives Schreiben. Zusammen mit den Kartenspezialisten von Nieladesign können «Handlettering»-Sprüche für die Fensterfronten der Bibliothek, ein persönliches Lesezeichen oder eine schöne Geschenkkarte kreiert werden. (pd/lur)

Hinweis: Öffnungszeiten der Kantonsbibliothek am «Biblio-Weekend»: 25. März, 14 bis 19 Uhr; 26. März, 9 bis 13 Uhr; 27. März, 10 bis 13 Uhr.