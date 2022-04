Nidwalden Weltpremiere des Musicals «1967»: Andreas Dossenbach holt «Flower Power» nach Buochs Bis 14. Mai führt die Bühne Luzern das Musical «1967» im Theater Buochs auf. Es inspiriert und macht glücklich. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Das Musical «1967» von der Bühne Luzern im Theater Buochs. Gemeinsam auf der Suche nach Freiheit und Liebe. Vorne links Roy alias Séraphin Schlager, neben ihm Tanja Niedermann aus Wolfenschiessen in der Rolle der Skyla. Bild: Marion Wannemacher (Buochs, 28. April 2022)

1967 ist das Jahr der Hippiekultur. 100’000 Demonstrierende zogen zum Protest gegen den Vietnamkrieg vor das Pentagon. Davor standen Nationalgardisten mit Gewehren. Die Demonstrantinnen und Demonstranten steckten als Antwort Blumen in die gegen sie gerichteten Gewehrläufe. Bilder, die um die Welt gingen, wie die der mutigen Ukrainer, die sich vor die Panzer stellten. 1967 war der «Summer of Love». Und es ist das Jahr, in dem der Regisseur und Autor des Musicals «1967» Andreas Dossenbach geboren wurde. «Ich bin ein Hippie, ein Rocker», sagt der Luzerner über sich selbst.

Nach der Zwangspause wegen Corona ist es endlich soweit

Nach Corona ist nun endlich Uraufführung im Theater Buochs. An der Hauptprobe am Donnerstagabend zeigte er sich erleichtert: «Ich bin extrem froh, dass wir jetzt soweit sind.» Es ist eine Produktion des Vereins Bühne Luzern, den er als Präsident führt.

Raphael Adam, ursprünglich aus Hergiswil, spielt die Hauptrolle des Duncan. Bild: Marion Wannemacher (Buochs, 28. April 2022)

Der Musicalregisseur ist gleichzeitig Regisseur, Choreograf und musikalischer Leiter. Auch die Darsteller packen tatkräftig mit an. Es sind vorwiegend Newcomer, Laien und auch Jungprofis. Darunter sind zwei aus Nidwalden: Tanja Niedermann aus Wolfenschiessen in der Rolle der Esoterikerin Skyla und Raphael Adams, der die Hauptrolle des Duncan spielt und in Hergiswil aufgewachsen ist. Ihn kennt man bereits in der Rolle des Zahnarztes im «Little Shop of Horrors» vom Theater Stans.

Mit schwungvollen Songs und Moves reissen die Darsteller mit. Bild: Marion Wannemacher (Buochs, 28. April 2022)

Eins ist allen Darstellern gemein: Sie strahlen von innen heraus und begeistern mit ihrer Freude. Die Truppe entführt den Zuschauer in die Welt der Hippies. In dieser Bewegung sehnen sich Duncan, seine Freundin Haley (goldig gespielt von Melanie Loher) und ihre Clique nach Freiheit, Liebe und Harmonie. Sie meditieren, werfen LSD ein und lieben sich quer durch die Truppe. Ihre Devise lautet «When you’re in nineteen sixty-seven, you are as close as it gets to heaven.» (Wenn du 1967 lebst, bist du so nahe wie möglich am Himmel).

Mehrere Wege auf der Suche nach der Freiheit

Auch Roy (alias Séraphin Schlager) sucht die Freiheit, hält aber den Weg in die Vergangenheit der 60er-Jahre für falsch, für eine Flucht. Sein flammendes Plädoyer, im Hier und Jetzt dafür zu kämpfen, spaltet die Truppe um Duncan kurzfristig in zwei Lager. Bald aber geht auch Roy in der Hippie-Community auf, alle gehören wieder zusammen.

Hobbs (Christian Gwerder, Bildmitte) legt sich mit den Hippies an. Bild: Marion Wannemacher (Buochs, 28. April 2022)

Und da wäre noch Hobbs (Christian Gwerder spielt ihn mit überzeugender Präsenz). Als Gegenspieler steht er fürs spiessige Bürgertum, fürs Establishment, für Ruhe und Ordnung. Er erklärt die Hippies zu seinen Feinden und schadet ihnen, wo er nur kann. Seine Aversion gipfelt in einer Szene, in der er sich in verrückte Folterfantasien steigert. Doch er kann dem ihm willenlos ausgelieferten Duncan nichts anhaben. Dessen Freunde befreien ihn.

Roy (Séraphin Schlager), Haley ( Melanie Loher) und Duncan (Raphael Adam). Bild: Marion Wannemacher (Buochs, 28. April 2022)

Beinahe zerstört sich die Hippie-Kultur selber. Die schwangere Haley verlässt den werdenden Vater Duncan, der seine Vaterschaft ignoriert und die freie Liebe bevorzugt. Am Ende finden jedoch wieder alle zusammen. Duncan hat sich der Gesellschaft angepasst. Ein Spiesser ist er jedoch nur äusserlich. Seinen Traum hat er im Herzen bewahrt. Und Hobbs erhält die einzig richtige Antwort: eine Liebesbotschaft. Make love, not war!

Botschaft von Liebe und Freiheit ist aktuell und inspiriert

Vielleicht hätte Andreas Dossenbach den Spannungsbogen raffen können. Nicht jede Szene ist zielführend, sehr viele dafür eindrücklich, wie die des LSD-Horror-Trips von Duncan, in dem Hände seiner Freunde durch Schlitze im Vorhang nach ihm grapschen. Insgesamt bekommt der Zuschauer im Stück, das durch eine Pause unterteilt ist, 29 Songs zu hören. Trotz dieser Länge kommt keine Langeweile auf.

Der Song «Flower-Brigade» und der Titelsong «1967», sind Hymnen. Sie gehen ins Herz und mit nach Hause. Zu Zeiten des Kriegs in der Ukraine ist die Botschaft von Liebe und Freiheit aktuell und inspiriert. Viele gefühlvolle Soli der Sänger berühren tief. Die Musikband von Dimitri Mondstein mit Schlagzeug, Bass, Piano und Gitarre bringt den richtigen Groove. Die Choreografie reisst uns mit. «1967» macht glücklich.

