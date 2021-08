Anschluss Stans Nord Ende August gesperrt

Nidwalden Anschluss Stans Nord der Autobahn A2 ist Ende August für einige Tage gesperrt Die Einfahrt Stans Nord in Richtung Norden ist während dreier Tage ganz gesperrt, während es bei der Einfahrt Richtung Süden nur zu Nachtsperrungen kommt. 12.08.2021, 19.20 Uhr

Auf der Autobahn A2 muss beim Anschluss Stans Nord der Belag zum Teil erneuert werden, das teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) mit. Bei der Einfahrt in Fahrtrichtung Norden kann der Belag aber wegen der engen Platzverhältnisse nicht etappiert gebaut werden. Deswegen muss die Einfahrt während dreier Tage durchgehend gesperrt werden.

Die Sperrung der Einfahrt Stans Nord in Fahrtrichtung Norden findet vom Montag, den 16. August, ab 9 Uhr bis am Donnerstag, 19. August, um 5 Uhr statt. Der Verkehr wird via Stansstad bis zur Auffahrt Reigeldosen umgeleitet.

Nächtliche Sperrungen Stans Nord in Fahrtrichtung Süden

In Fahrtrichtung Süden jedoch kann der Belag in Nachtarbeit erneuert werden. Die Aus- und Einfahrt ist dafür während dreier Nächte von 20 Uhr bis 5 Uhr gesperrt.

Diese Nächte sind: Donnerstag, 19. August, auf Freitag, 20. August

Freitag, 20. August, auf Samstag, 21. August

Montag, 23. August, auf Dienstag, 24. August

Die Ausfahrt wird in Stansstad signalisiert, der Verkehr in Fahrtrichtung Süden wird bis zur Einfahrt Stans Süd umgeleitet. Die Arbeiten sind abhängig vom Baufortschritt und der Witterung.