Jukebox Junkies geben neue Nidwaldner Hymne heraus

Nidwalden Aus alt wird neu: Die Jukebox Junkies geben ihre Version der «Nidwaldner Hymne» heraus Die Nidwaldner Band mit «undefiniertem Stil» hat ein eindrückliches Musikvideo veröffentlicht. Ihre Spielfreude möchten sie gerade auch Jungen weitergeben. Nora Zurfluh Jetzt kommentieren 13.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue Video der Nidwaldner Band.

Ein sternenbedeckter Nachthimmel eröffnet das Musikvideo des «Nidwaldner Lieds», bevor ein fliessender Übergang Sängerin und Komponistin Sylvie Eigenmann in den Fokus stellt. Die Auftritte der Bandmitglieder wirken schlicht, als Hintergrund nur die alte Schmiedgasse in Stans.

Die Aufmerksamkeit liegt auf den eindrucksvollen Drohnenaufnahmen der Nidwaldner Landschaft. «Vom Schnitzturm zur Bannalp», wie es in dem neugeschriebenen Songtext heisst, zeigt diese Sequenz die ganze Schönheit des Kantons. Die Änderungen der neuen Version der «Nidwaldner Hymne» von den Jukebox Junkies beschränken sich nicht nur auf den Text, auch der Musikstil wandelt sich von einem Choralstück zu einer Ballade.

Der neue Schwerpunkt liegt auf Nidwaldens Landschaften und Mythen

«Die Band fand die Hymne bereits wunderschön», so Patrick Eigenmann, Klarinettist der Jukebox Junkies. Im Original ist aber keine instrumentale Begleitung vorgesehen. Zudem sei die originale Version sehr gottesfürchtig. Den Schwerpunkt legt die Band auf die Landschaften und die Mischung von Altem mit Modernem.

«Das Ziel des Projekts ist es, den Leuten Freude zu bereiten», sagt Patrick Eigenmann. «Wir wollen den Nidwaldnerinnen und Nidwaldnern die Schönheit und den Wert ihres Kantons näherbringen.» Der Zusammenhalt der Einwohner, die Freude an der Kultur und der wunderschönen Landschaft: Das macht für den Klarinettisten Nidwalden aus.

Die Nidwaldner Band Jukebox Junkies. Bild: PD

Zu den Jukebox Junkies gehören permanent die vier rein instrumentalen Mitglieder Patrick Eigenmann an der Klarinette, Markus Bircher am Akkordeon, Lukas Bircher am Kontrabass und Marco Zimmermann am Schlagzeug. Für ihre Projekte holen sie verschiedene Sänger an Bord. Für das «Nidwaldner Lied» stand neben Sylvie Eigenmann Mala Oreen am Mikrofon. Beruflich sind alle Hintergründe verschieden, keiner schloss eine höhere Musikausbildung ab. «Wir sind einfach sehr gute Amateure», meint Patrick Eigenmann.

Band bleibt offen für viele Stile

Als Band veröffentlichten die Jukebox Junkies bisher drei Songs. Zwei parodierende Stücke, eines davon das berühmte «Shape of You» von Ed Sheeran. Das «Nidwaldner Lied» ist nun das erste, welches nicht dem Konzept einer Parodie entspricht. Weitere ernstere Interpretationen werden folgen. «Ausserdem», erläutert Eigenmann, «war das Musikvideo für das Nidwaldner Lied bisher unsere aufwendigste Produktion. Wir sagten uns: Wenn wir das schon anpacken, dann richtig.»

«Der Stil der Jukebox Junkies bleibt noch undefiniert», meint der Musiker. «Wir wollen uns nicht einschränken. Am wichtigsten ist es uns, dass wir bekannte Lieder aus der Vergangenheit und Neuzeit nicht einfach nur nachspielen, sondern entweder ihren Text oder ihren Stil kreativ verändern. Und dass wir weiterhin jedes Projekt mit viel Freude und einem Augenzwinkern anpacken.»

Zudem erhoffen sich die Mitglieder, ihre erlernten Instrumente bei jungen Menschen wieder beliebter zu machen. Mit ihren Liedern wollen sie beweisen, dass man traditionelle Instrumente in allen möglichen Musikrichtungen einsetzten kann. «Ein Musikinstrument bietet die Möglichkeit, etwas ohne Leistungsdruck auszuprobieren», sagt Patrick Eigenmann. Diese Freude wollen sie mit möglichst vielen teilen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen