Nidwalden: Bäuerinnenverband geht mit Herzblut in die Zukunft

Nidwalden Bäuerinnenverband geht mit Herzblut und neuem Elan in die Zukunft In Stans besuchten über 150 Nidwaldner Bäuerinnen und Landfrauen die 73. Generalversammlung des Verbandes. Sepp Odermatt 24.06.2022, 16.19 Uhr

Die neuen Vorstandsmitglieder Fabienne Zimmermann (links) und Claudia Gasser (rechts). Sie ersetzen Irene Amstutz und Sandra Barmettler. In der Mitte Präsidentin Monika Lussi. Bild: Sepp Odermatt (Stans, 23. Juni 2022)

«Nichts macht so viel Angst wie ein Neuanfang und nichts bietet mehr Chancen.» Mit diesen Worten eröffnete die Präsidentin des Bäuerinnenverbandes Nidwalden, Monika Lussi, ihre erste Generalversammlung, die sie souverän und kompetent leitete. In einem spannenden Jahresbericht erwähnte sie die vielen Neuheiten, mit denen sie sich auseinandersetzen musste. «Wir durften mit dem Bäuerinnenverband im vergangenen Jahr vieles erleben und haben auch einiges erreicht», liess Monika Lussi verlauten. Die Bäuerinnen hätten an interessanten Weiterbildungskursen und Aktivitäten mitgemacht. Auch die sportlichen und gesellschaftlichen Anlässe, wie der Lauftreff oder das Wellness-Weekend seien gut angekommen, ergänzte Monika Lussi in ihrem Bericht.