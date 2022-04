Die Kommunikation der Baudirektion Nidwalden verärgert Gemeinden

Nidwalden Die Kommunikation der Baudirektion verärgert die Gemeinden Dass der Kanton die Frist für die Inkraftsetzung des Planungs- und Baugesetzes verlängern will, stösst auf breite Zustimmung. Die Gemeinden und auch Parteien sind aber unzufrieden mit der Kommunikation. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 20.04.2022, 16.30 Uhr

Die Frist der Inkraftsetzung des Planungs- und Baugesetzes soll verlängert werden. Dies stösst auf Anklang– nicht aber die Kommunikation dazu. Symbolbild: Pius Amrein

Es ist eine ungewöhnlich scharfe Medienmitteilung, welche die Nidwaldner FDP unserer Zeitung zugestellt hat. Die Partei schreibt darin, dass sie inhaltlich die Vernehmlassungsvorlage unterstütze, wonach die Frist für die Inkraftsetzung des Planungs- und Baugesetzes bis am 1. Januar 2025 verlängert werden soll. Die Partei stört sich jedoch an den Äusserungen, die Baudirektor Josef Niederberger am 31. Januar in dieser Zeitung zur Begründung der Fristverlängerung machte. «Die Gemeinden wussten spätestens seit 2016, dass sie diese Aufgabe angehen müssen» und «wir wollten sicherstellen, dass alle Gemeinden an der Arbeit sind», waren die Aussagen, welche nicht nur bei der FDP schlecht angekommen sind.

Der Vernehmlassungsbericht des Regierungsrates erwecke den Eindruck, dass der Grund für die verzögerte Umsetzung des totalrevidierten Planungs- und Baugesetzes bei den Gemeinden liege, schreibt die FDP in ihrer Mitteilung. Die Aussagen seien «ein Affront für die Gemeinden». Auf Nachfrage sagt Philippe Banz, Präsident der FDP Fraktion im Landrat, dass es nicht richtig sei, den Schwarzen Peter den Gemeinden zuzuschieben.

Der Grund für die Verzögerung liege beim Kanton, hat die FDP denn auch in ihrer Vernehmlassungsantwort festgehalten. «Im Bericht der Regierung wird vorenthalten, dass die Gemeinden die Arbeiten begonnen haben, diese jedoch wegen Unzulänglichkeiten der neuen Baugesetzgebung einstellen mussten, um nicht unnötige Kosten zu generieren. So sind die Arbeiten in einigen Gemeinden bereits im Jahre 2015 gestartet und in der Folge sistiert worden. Nach der erforderlichen ersten Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes sind die entsprechenden Arbeiten sodann anfangs 2019 weitergeführt worden», schreibt die Partei in ihrer Mitteilung. Philippe Banz:

«Der Kanton hätte besser zugegeben, dass er im Baudepartement zu wenig Ressourcen hat, um die angestrebten Termine einhalten zu können»

Gemeindepräsidenten finden Richtigstellung angebracht

Auf Nachfrage bestätigt auch der FDP-Landrat und Hergiswiler Gemeindepräsident Remo Zberg, der auch als Präsident der Gemeindepräsidentenkonferenz Nidwalden amtet, dass das Thema informell diskutiert worden sei.

«Es sind alle verärgert, die Gemeinden sind seit Jahren an der Arbeit. In Hergiswil haben wir beispielsweise 25 Sitzungen gehabt.»

Verschiedene Gemeinden hätten ihr Unverständnis über die Kommunikation des Kantons deshalb explizit in ihren Vernehmlassungsantworten ausgedrückt. «Die Gemeindepräsidentenkonferenz unterstützt es, dass die Frist für die Inkraftsetzung verlängert wird. Aber die Art und Weise der Ankündigung ist tatsächlich ein Affront für die Gemeinden. Es wäre angebracht, dass der Kanton, respektive der Baudirektor, das richtigstellen und erklären würden, wo die Verzögerung wirklich entstanden ist.»

Die Grünen Nidwalden, die ihre Vernehmlassungsantwort noch nicht abgegeben haben, sind ebenfalls der Meinung, dass die Gemeinden ihre Arbeit gemacht haben. «Der Kanton hat unter anderem für die Vorprüfungen länger gebraucht als erwartet und das nicht exakt kommuniziert. Die Gemeinden waren auf die Resultate angewiesen, um ihre Arbeiten fortsetzen zu können», sagt Parteipräsident Alexander Huser. «Wir sind auch der Meinung, dass die Statements des Kantons unglücklich waren.»

Baudirektor Josef Niederberger: «Es geht nur miteinander»

Baudirektor Josef Niederberger betont auf Anfrage, dass sowohl die Gemeinden wie auch der Kanton mit der Umsetzung der Planungs- und Baugesetzgebung vor eine Aufgabe gestellt worden seien, die sehr anspruchsvoll und zeitintensiv sei «und deren Aufwand im Voraus nicht bis in alle Details abgeschätzt werden konnte. Es liegt dem Regierungsrat fern, Schuldzuweisungen zu machen. Gemeinden und Kanton sitzen im selben Boot. Es geht nur miteinander», so Josef Niederberger.

Die Ausgangslage in den verschiedenen Gemeinden sei unterschiedlich. Insbesondere, wenn in einer Gemeinde Auszonungen vorzunehmen seien, oder wenn Beschwerden erhoben würden, nehme dies mehr Zeit in Anspruch und verzögere die Verfahren. Dennoch hofft der Baudirektor, dass für eine Mehrheit der Gemeinden das neue Planungs- und Baugesetz im Verlauf des nächsten Frühjahrs in Kraft tritt. «Für die anderen Gemeinden braucht es die vom Regierungsrat vorgeschlagene Fristverlängerung, damit in diesen Gemeinden bis zum Inkrafttreten des neuen Planungs- und Baugesetzes weiterhin nach der bisherigen Baugesetzgebung gebaut werden kann.»

