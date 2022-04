Landwirtschaftliche Baugenossenschaft hat neuen Vorstand

Nidwalden Baugenossenschaft hat neuen Vorstand Die Landwirtschaftliche Baugenossenschaft Nidwalden hat an ihrer GV auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. 20.04.2022, 05.00 Uhr

Zur diesjährigen Generalversammlung der Landwirtschaftlichen Baugenossenschaft Nidwalden (LBN) konnte Präsident Peter Scheuber nach zweijährigem Unterbruch wieder Genossenschafter und Gäste begrüssen. Zu diesen Gästen gehörten auch Baudirektor Josef Niederberger und Pius Fölmli von der Dachorganisation Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB). Nach einem Nachtessen im Saal des Restaurants Schlüssel in Dallenwil wurden die Versammlungsteilnehmer von einer Jungformation musikalisch eingestimmt.

In seinem Jahresbericht konnte Präsident Scheuber auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen. Der Mitgliederbestand ist auf 803 Personen angewachsen. Im vergangenen Jahr traf sich der Vorstand zu vier Sitzungen. Dabei wurden Alex Lussi, Oberdorf, und Simon Zumbühl, Wiesenberg, willkommen geheissen. Sie wurden letztes Jahr in den Vorstand gewählt. Seit dem vergangenen Jahr trifft sich eine Delegation des Vorstandes jedes Quartal mit der Geschäftsführung und den Polieren zu einem offenen Austausch. So ist der Vorstand näher am Puls der operativen Tätigkeiten.

Alter und neuer Vorstand (von links): Simon Zumbühl (neu), Alex Lussi (neu), Peter Scheuber (Präsident), Noldi Gander (abtretend) und Josef Odermatt (abtretend). Bild: PD

Im vergangenen Herbst präsentierte sich die LBN wiederum mit einem Stand am Stanser Markt. Im August nahmen Präsident Peter Scheuber und Geschäftsführer Roland Frei am SAB-Sommerevent teil. Ziel war die Baustelle der grössten Alpinen Solaranlage an der neuen Staumauer des Kraftwerks Lindth-Limmern beim Muttsee. Scheuber und Frei waren tief beeindruckt vom gigantischen Werk, in welchem über 10’000 Quadratmeter an Solarpanels montiert sind, welche 2,2 Megawattstunden Strom liefern. Im November besuchte eine Delegation der LBN die Arbeitstagung der Technischen Abteilung der SAB. Neben Fachreferaten stand dabei ein Besuch des AO-Forschungsinstitutes in Davos auf dem Programm, welches weltweit führend in der Knochenforschung ist und 250 Mitarbeitende beschäftigt.

Sechs neue Wohnhäuser erstellt und saniert

Die Erneuerung der Holzfassade im Nordosten der eigenen Liegenschaft in Buochs soll 2022 abgeschlossen werden. Weil die Baubewilligung nicht ein zweites Mal verlängert werden kann, werden die Arbeiten an der Nordwestfassade später ausgeführt. Präsident Peter Scheuber schloss den Jahresbericht mit dem Dank an Roland Frei für die sehr gute Geschäftsführung und auch an den gesamten Mitarbeiterstab.

Frei berichtete in seinem 13. Jahresbericht detailliert über die Tätigkeiten im Jahr 2021. Viele interessante Projekte konnten realisiert werden, die Auslastung sei sehr gut gewesen. Dank des milden Winters konnte fast ungehindert durchgearbeitet werden. Durch die Coronamassnahmen war aber allseits Flexibilität gefordert. Die Pandemie war auch Auslöser der Teuerung und die Preise mussten im Sommer angepasst werden. Die LBN beschäftigt 20 Mitarbeitende, darunter drei Lehrlinge. Ab Mai wird Thomas Barmettler Geschäftsführer-Stellvertreter. Insgesamt wurde letztes Jahr auf 142 Baustellen gearbeitet. Dabei wurden je sechs neue Wohnhäuser erstellt und saniert sowie fünf neue Ställe erstellt und acht umgebaut.

Alex Lussi präsentierte die Betriebsrechnung, welche einen Bruttoerlös von 4,7 Millionen Franken aufweist. Das ist eine Steigerung von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn beträgt 529’000 Franken, der Reingewinn rund 74’000 Franken.

Dienstjubilare geehrt

Die Ehrungen wurden auch für die vergangenen zwei Jahre nachgeholt. Patrik Agner und Reto Wagner haben 2019 die Lehrabschlussprüfungen als Maurer erfolgreich abgeschlossen. Werner Murer und Walter Niederberger konnten ihr 15-jähriges und Christian Odermatt sein zehnjähriges Dienstjubiläum feiern. Noldi von Holzen ging 2020 in seine verdiente Pension. Sepp Odermatt wurde nach zwölf und Noldi Gander nach achtjähriger Vorstandstätigkeit verabschiedet. Beide haben sich mit viel Engagement für die LBN eingesetzt.

Schliesslich bedankte sich Peter Scheuber bei Pius Fölmli von der Technischen Abteilung der SAB. Er hat den Vorstand und die Geschäftsführung beim Thema «Strategische Zukunft der LBN» unterstützt. Er nahm sich sogar an einem Samstag frei und die Verantwortlichen der LBN konnten von seiner Erfahrung und seinem Netzwerk profitieren. (pd/lur)