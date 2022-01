Nidwalden Baugesuch eingereicht: Sunrise UPC will in Ennetmoos eine neue Mobilfunkanlage bauen Das Gesuch für den Bau der 30 Meter hohen Antenne, die auch den 5G-Standard bieten soll, wurde bei der Gemeinde Ennetmoos eingereicht. Es liegt bis zum 1. Februar bei der Gemeindekanzlei auf. Manuel Kaufmann 18.01.2022, 14.12 Uhr

Die Sunrise UPC GmbH hat ein Gesuch für den Bau einer neuen Mobilfunkanlage in Ennetmoos eingereicht. Sobald die rechtskräftige Baubewilligung vorliegt, soll der Bau der etwa 30 Meter hohen Antenne an der Bettistrasse 37 beginnen, gibt das Unternehmen auf Anfrage bekannt. Die Sunrise UPC betreibe ihre Mobilfunkstandorte, somit auch jenen in Ennetmoos, wenn immer möglich für alle Mobilfunkgenerationen – also auch 5G.

Wie auf einer Karte der Mobilfunknetzabdeckung auf der Website von Sunrise UPC zu sehen ist, gehört Ennetmoos bereits jetzt zu den 1000 Ortschaften mit 5G-Highspeed, also einer Internetgeschwindigkeit von bis zu 2 Gigabits pro Sekunde. Eine neue Anlage sei aber laut Sunrise UPS trotzdem notwendig: «Der Ausbau eines Mobilfunknetzes ist nie abgeschlossen. Das Netz muss entsprechend den Kundenbedürfnissen laufend ausgebaut werden.» Die Qualitätsansprüche an das Netz seien sehr hoch und der mobile Datenverkehr verdopple sich etwa alle 18 bis 24 Monate. «Mit der neuen Mobilfunkanlage verbessert sich die lokale Abdeckung wie auch die Kapazität sowohl mit 4G als auch mit 5G», so das Unternehmen weiter.

Die Bauzeit der neuen Anlage beträgt etwa drei Monate. Die Bautätigkeiten führten «in der Regel zu keinen erwähnenswerten Beeinträchtigungen» für Anwohnerinnen und Anwohner, teilt Sunrise UPC mit. Das Gesuch liegt nun bis zum 1. Februar bei der Gemeindekanzlei Ennetmoos öffentlich auf. Bis dahin können Einsprachen gegen das Projekt beim Gemeinderat eingereicht werden. Bei Sunrise UPC gibt man sich gelassen: «Einsprachen kann es immer geben. Diese würden den Bau der Anlage – sofern wir uns an die Vorschriften halten – aber wohl höchstens verzögern und nicht verhindern.»