Roxana richtete Schäden in Nidwalden an

Nidwalden Baum landet in Stans auf Strasse Sturmtief Roxana richtete in Nidwalden Schäden an. Matthias Piazza 07.02.2022, 17.39 Uhr

Mit bis zu 165 Kilometern pro Stunde blies Sturmtief Roxana in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Titlis. Auch in tiefen Lagen wurden gemäss SRF Sturmböen mit über 100 Kilometern pro Stunde gemessen. In Stans landete ein Baum auf der Strasse im Rotzwinkel, den die Stützpunktfeuerwehr Stans entfernte, wie die Kantonspolizei Nidwalden auf Anfrage mitteilte. In Wolfenschiessen krachte ein Stein mit einem halben Meter Durchmesser auf die Oberrickenbachstrasse. Und die Emmettenstrasse musste von Ästen und Steinen befreit werden. In Obwalden richtete der Sturm gemäss Kantonspolizei Obwalden keine nennenswerten Schäden an.