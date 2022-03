18,8 Millionen Franken: Bauprojekt Stans West geht in den Landrat

Nidwalden Bauprojekt Stans West geht nun in den Landrat Für die Entlastungsstrasse Stans West liegt das Ausführungsprojekt mit Kosten von 18,8 Millionen Franken vor. Es weist minimale Anpassungen zum generellen Projekt auf. Noch dieses Jahr soll es dem Volk vorgelegt werden. Philipp Unterschütz 31.03.2022, 09.13 Uhr

Die Entlastungsstrasse Stans West zwischen der Autobahnausfahrt Stans-Nord und Ennetmoos soll dazu beitragen, das Stanser Dorf vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Nachdem der Landrat 2016 einen Planungskredit und 2020 das generelle Projekt gutgeheissen hatte, liegt nun das vom Regierungsrat beschlossene Ausführungsprojekt vor.

Die geplante Entlastungsstrasse Stans West soll entlang des Zentralbahn-Trassees von der Rotzlochstrasse auf Höhe Gerbibrücke zur Ennetmooserstrasse im Gebiet Fuhr führen. Bild: Matthias Piazza (Stans, 10. November 2021)

Wie die Regierung in einer Mitteilung schreibt, wurden gegenüber dem generellen Projekt beim Regelquerschnitt und in der Linienführung zwischen der Ennetmooserstrasse und dem Logistikgebäude Müller Martini aus technischen Gründen und zur Optimierung der Verjehrssicherheit minimale Anpassungen vorgenommen. Flankierende Verkehrsmassnahmen sind aufgrund des Entscheids des Landrates zum generellen Projekt explizit nicht Gegenstand des Vorhabens.

Die Gesamtkosten belaufen sich laut der Mitteilung auf 18.8 Millionen Franken. Die neue, rund einen Kilometer lange Entlastungsstrasse führt von der Rotzlochstrasse auf Höhe Gerbibrücke dem Zentralbahn-Trassee entlang zur Ennetmooserstrasse im Gebiet Fuhr, wobei die beiden Anschlussknoten als Kreisel ausgeführt werden. Parallel zur Strassenfahrbahn wird ein Velo- und Gehweg realisiert, abgetrennt durch einen Grünstreifen.

Die Mehrkosten im Vergleich zum generellen Projekt betragen rund 4,1 Millionen Franken und sind vor allem auf die schlechten Baugrundverhältnisse zurückzuführen, wie sie durch zusätzliche geotechnische Abklärungen entlang der effektiven Linienführung zu Tage gefördert worden sind. Dadurch hätte die Fundation für die Strasse neu dimensioniert werden müssen, so dieRegierung weiter. Zudem verursachen eine neue Beleuchtung für das Trottoir und die Ein- und Ausfahrten bei der Liegenschaft «Müller Martini», eine optimierte Erschliessung der benötigten Elektroleitungen sowie der Bau von Beton- statt Belagskreiseln Mehrkosten. Diese diene jedoch der Sicherheit und werde sich langfristig positiv auf die Unterhaltskosten auswirken.

Gemäss dem kantonalen Strassengesetz hat die Gemeinde einen Anteil von 35 Prozent von den Kosten für den Rad- und Gehweg zu übernehmen. Deshalb ist von einem Betrag von rund 1.19 Mio. Franken auszugehen, den die Gemeinde Stans ans Projekt beisteuert.

Baubeginn ist für 2024 vorgesehen

Für den Bau der Entlastungsstrasse wird eine Fläche von insgesamt über 16’200 Quadratmetern beansprucht. Am meisten tangiert werden Landwirtschaftsflächen mit rund 14’300 Quadratmetern. Weiter befinden sich 1‘100 Quadratmeter im Gewerbegebiet und 800 Quadratmeter auf übrigen Flächen, heisst es weiter.

Das Projekt wurde vom 1. November bis 1. Dezember 2021 öffentlich aufgelegt. Während der Auflage wurden vier Einwendungen eingereicht. Soweit diese nicht einvernehmlich erledigt werden konnten, hat der Regierungsrat diese abgewendet.

Die Regierung hat die Vorlage für das Ausführungsprojekt nun an den Landrat verabschiedet. Die Beratung im Parlament soll noch in dieser Legislaturperiode vor den Sommerferien erfolgen. Sofern der Landrat die Vorlage genehmigt, wird sie abschliessend der Nidwaldner Stimmbevölkerung unterbreitet. Die Volksabstimmung findet voraussichtlich am 27. November 2022 statt, sofern der parlamentarische Zeitplan eingehalten werden kann. Bei einer Annahme der Vorlage ist mit einem Baubeginn im Frühjahr 2024 zu rechnen.