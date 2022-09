Nidwalden «Baut den Grimselstausee aus»: Energiekrise beschäftigt die Nidwaldner Wirtschaft Die Nidwaldner Wirtschaft strengt sich beim Energiesparen an. Auch Forderungen waren am Energieanlass der SVP zu vernehmen. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 18.09.2022, 13.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie diskutierten über die Energiekrise (von links): SVP-Nationalrat Albert Rösti, Thomas Christen, Inhaber von Christen Beck, EWN-Direktor Remo Infanger, Markus Bucher, CEO Pilatus-Flugzeugwerke, und SVP-Kantonalpräsident Roland Blättler. Bild: Urs Hanhart (Ennetmoos, 16. September 2022)

Kalt duschen? Strommangellage? Blackout? Die Schlagworte, mit denen die SVP Nidwalden zum öffentlichen Anlass zum Thema Energiekrise einlud, zogen. Rund 230 Leute fanden sich am Freitagabend in der vollen Ennetmooser Mehrzweckhalle St.Jakob ein. Die Ukraine-Krise, Wasserkraftwerke mit zu wenig Wasser, wegen Wartungen viele abgestellte Atomkraftwerke in Frankreich, einem ansonsten wichtigen Stromlieferanten für die Schweiz: Die Lage ist angespannt, Bund und Kanton Nidwalden rufen zum Energiesparen auf.

Der Berner SVP-Nationalrat und Mitglied der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie, Albert Rösti, gab sich zuversichtlich, dass die Schweiz energietechnisch relativ heil durch den Winter kommt. In die längerfristige Zukunft geschaut, plädierte er für Offenheit gegenüber verschiedenen Energieformen. Projekte für den Bau von Solaranlagen oder den Ausbau von Speicherkraftwerken dürften nicht während Jahren wegen Einsprachen ausgebremst werden. Auch gegenüber der Kernenergie müsse man offen sein. Die Energiesicherheit sei ein wichtiger Pfeiler in unserem Land.

«Bei Energiemangel können wir auch weniger produzieren.»

Wie erleben die Nidwaldner Wirtschaft und der kantonale Energieversorger die aktuelle Situation? In der anschliessenden Podiumsdiskussion plauderten Thomas Christen, Inhaber der Christen Beck AG und Markus Bucher, CEO der Pilatus-Flugzeugwerke, und Remo Infanger, Direktor des Elektrizitätswerks Nidwalden (EWN), aus dem Nähkästchen. Thomas Christen, der auch mit Personalmangel und gestiegenen Rohstoffpreisen zu kämpfen hat, meinte, dass Energiesparen für ihn kein neues Thema sei. In der neuen im Bau befindlichen Backstube würde nebst Gas für die Öfen auch deren Abwärme genutzt werden. Der Standort werde am Wärmeverbund angeschlossen und eine Fotovoltaikanlage werde Strom liefern.

Pilatus-Flugzeugwerke mussten Krisenstab aufrechterhalten

Ein wesentlich grösserer Stromverbraucher sind die Pilatus-Flugzeugwerke mit ihrer 24-Stunden-Produktion. «Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass wir den Krisenstab nach Beendigung der Pandemie für die neue Krise aufrechthalten müssen», sagte Markus Bucher. Getreu dem Nachhaltigkeitsgedanken setzte man stark auf Solarstrom von den eigenen Dächern. Doch das Problem sei die Speicherung für den Winter. «Macht nicht so lange, baut den Grimselstausee aus», appellierte er an die nationale Politik.

«Die Situation ist ernst genug, dass man sich Gedanken über den Stromausfall machen muss, es würde jeden direkt betreffen», meinte EWN-Direktor Remo Infanger, der das Szenario einer vierstündigen Stromabschaltung mit seiner vierköpfigen Familie durchspielen wollte und nach kurzer Zeit wegen Protesten seiner Töchter abbrach. Doch würden sich die Sparappelle der Behörden schon spürbar positiv auswirken. «Die Unternehmen leisten sehr grosse Sparanstrengungen, auch natürlich, weil die stark gestiegenen Energiepreise ins Geld gehen.» Bei den Privaten falle der Strom beim Haushaltsbudget zwar weniger ins Gewicht. «Doch ich höre von vielen Leuten, dass sie zum Schutz der Wirtschaft, welche neben Abschaltungen auch von Kontingentierungen betroffen sein könnten, beginnen, Strom zu sparen.» Es seien Massnahmen ohne Komforteinbusse.

«Ich sage meinen Töchtern immer wieder, sie sollen das Licht ablöschen, wenn sie nicht im Zimmer sind.»

«Strom sparen, investieren und an neuen Technologien forschen», lautete das Fazit des Abends von Moderator Roland Blättler. «Wir sind ja schliesslich ein Land von Forschern und Erfindern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen