Nidwalden Beat Odermatt ist der neue Präsident der Winterhilfe 388'000 Franken an Spenden für Armutsbetroffene gingen letztes Jahr bei der Winterhilfe Nidwalden ein. Franz Odermatt 15.10.2021, 16.42 Uhr

«Danke, dass Sie Ihre Solidarität mit Armutsbetroffenen in Form einer Spende an die Winterhilfe zeigen», schreibt die Winterhilfe Nidwalden in ihrem diesjährigen Spendenaufruf. Seit 1936, also schon 85 Jahre, gibt es die Winterhilfe, die ihrer Aufgabe treu geblieben ist, nämlich Menschen in Not rasch und unbürokratisch zu helfen. Bis 1997 wirkte in Nidwalden eine einfache Winterhilfe-Organisation mit Unterstützung der Gemeinden und des Kantons, seit 1997 ist sie ein Verein.

Am vergangenen Donnerstag begrüsste Präsidentin Lisbeth Gabriel-Blättler in Beckenried neben den vollständig vertretenen Gemeindevertretungen zahlreiche Gäste zur 24. Mitgliederversammlung. Einen besonderen Willkommgruss entbot die Wolfenschiesserin den zahlreichen Gemeinde-Sozialbehördevertretungen und Frau Monika Stampfli, Geschäftsführerin der Winterhilfe Schweiz, sowie Gemeinderat Rolf Amstad.

Rekord-Sammelergebnis

Finanzchefin Margrit Barmettler-Odermatt, Stans, präsentierte ein Sammel-Rekordergebnis von 388'000 Franken. Es war pro Kopf einmal mehr das höchste in der ganzen Schweiz. Nur dank der grosszügigen Bevölkerung von Nidwalden konnten fast alle der 345 Gesuche berücksichtigt werden. Immer wieder sind es Krankheiten, ungenügendes Einkommen von Alleinerziehenden, Arbeitslosigkeit oder andere unverschuldete Engpässe, die dank einer Winterhilfe-Unterstützung gemildert werden können.

Die Versammlung genehmigte alle traktandierten Geschäfte, darunter den Jahresbericht der Präsidentin, den Leistungsbericht und die Jahresrechnung von Chefbuchhalterin Margrit Barmettler und der elf Ortskomitees. Lisbeth Gabriel lobte in ihrem Jahresbericht die einsatzfreudigen Ortskomitees, die wertvolle Unterstützung durch ihre Vorstandsmitglieder sowie die perfekte Arbeit der Geschäftsführerin und der Finanzchefin. Die Arbeit für die Winterhilfe sei besonders dankbar. «Menschen zu helfen, die am Rande der Gesellschaft leben müssen, hat mir immer grosse Freude bereitet», betonte Lisbeth Gabriel.

Odermatt ersetzt Lisbeth Gabriel

Alt Regierungsrätin Lisbeth Gabriel-Blättler aus Wolfenschiessen übernahm im Jahre 2013 als Nachfolgerin der tödlich verunfallten Verena Bürgi, Dallenwil, spontan das Präsidium der Winterhilfe Nidwalden. Nach acht erfolgreichen Jahren übergab sie das Amt an das bisherige Vorstandsmitglied, alt Gemeinderat Beat Odermatt-Estermann, Oberdorf. Beat Odermatt: «Mit Freude und ein wenig stolz darf ich einen intakten Verein übernehmen. Ich freue mich auf eine angenehme Zusammenarbeit mit dem Vorstand und mit den Ortskomitees.»

Beat Odermatt. Archivbild: Dominik Wunderli

Als neues Vorstandsmitglied stellte sich die Stanser Landrätin Verena Zemp zur Verfügung. Bestätigt wurde für weitere vier Jahre Geschäftsführerin Cindy Bigler, Stans. Der Dallenwiler Reto Odermatt, Departements-Sekretär der Finanzdirektion Obwalden, wurde für den nach 23 Jahren abtretenden Rechnungsrevisor Franz Odermatt, Stans, gewählt. Schon im Vorjahr hatte sich die Stanserin Edith Käslin-Odermatt für den abtretenden Revisor Max Wyrsch, Stans, zur Verfügung gestellt.

Grussadresse der Winterhilfe Schweiz

Geschäftsstellenleiterin Cindy Bigler, Stans, orientierte über die kommende Sammelaktion 2021/22. Sie steht unter dem Motto «Armut ist auch in Nidwalden oft unsichtbar». Monika Stampfli von der Winterhilfe Schweiz überbrachte die Grüsse des Zentralvorstandes und lobte den tollen Einsatz der Winterhilfe Nidwalden, insbesondere auch der Ortskomitees. Stampfli: «Ich bewundere neben dem einmaligen Spendenerfolg auch die personelle Situation bei euch in Nidwalden. Dass alle Vakanzen sofort wieder besetzt werden können, sei aussergewöhnlich», meinte die gutgelaunte Geschäftsführerin. Gemeinderat Rolf Amstad stellte die schönste Gemeinde am schönsten See vor. Gemeinde und die Schule seien stetig am Wachsen. Aber auch die Sozialfälle seien steigend. Darum sei die Unterstützung der Winterhilfe auch für Beckenried sehr wertvoll, betonte Rolf Amstad.

Für die perfekte und sehr gastfreundliche Organisation im alten Schützenhaus von Beckenried durfte Ortsvertreterin Ramona Käslin-Valsecchi und die unermüdliche alt Gemeinderätin Margrit Murer-Abächerli den verdienten Applaus geniessen. Die 25. Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, 20. Oktober 2022, in Buochs statt.

Hinweis: Infos zur Winterhilfe unter www.winterhilfe.ch.