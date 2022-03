Nidwalden: Die «Bunte Spunte» soll ein Treffpunkt für alle werden

Nidwalden Begegnungen mit Kulturen und Randständigen fördern: Die «Bunte Spunte» soll ein Treffpunkt für alle werden Zwei Nidwaldner Vereine haben mit der Idee eines niederschwelligen Gemeinschaftsraums bereits den Fuss in der Tür der Albert-Koechlin-Stiftung für grössere Förderbeiträge. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 25.03.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit ihrem neuen Förderprogramm «piiik» unterstützt die Albert-Koechlin-Stiftung innovative Ideen aus der Innerschweiz. Der Fokus des Förderprogramms liegt auf Projekten, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Im Rahmen einer Ausschreibung für Förderbeiträge hat der Projektrat aus 47 Eingaben 16 Projekte zur Weiterbearbeitung ausgewählt. Anna Balbi, Projektleiterin des Förderprogramms:

«Es ist beeindruckend, die Vielfalt an Ideen zu sehen, mit welchen engagierte Menschen und Institutionen den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern wollen.»

Im Kanton Nidwalden wurde das Projekt «Bunte Spunte» der beiden Vereine Bistro Interculturel und Spuntan ausgewählt. Sie erhalten von der Koechlin-Stiftung vorerst 3000 Franken für die Erarbeitung eines Gesuches um effektive Förderbeiträge. Ist dieses Gesuch erfolgreich, könnte die Albert-Koechlin-Stiftung im Rahmen von «piiik» in der Regel für drei Jahre Beiträge von maximal 50'000 Franken jährlich pro Projekt, also bis zu 150'000 Franken, übernehmen.

Die Vereine Bistro Interculturel und Spuntan Das Bistro Interculturel ist ein 2012 gegründeter Verein mit Sitz in Stans, der sich für das Zusammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen im Kanton Nidwalden einsetzt. Mittels direkter Begegnungen möchte das Bistro ein gemeinsames Verständnis füreinander fördern. Dazu organisiert es interkulturelle Begegnungen mittels verschiedener Projekte und unterstützt Menschen mit Migrationsgeschichte. Gegenseitiger Respekt und die Einstellung, dass ein gemeinsamer Dialog zielführend ist, bildet die Grundlage der Arbeit des Bistros.

Spuntan besteht als politisch und konfessionell neutraler gemeinnütziger Verein seit 1998 in Stans. Das Vereinsziel und der Zweck sind im weitesten Sinn die Jugendarbeit im Kanton Nidwalden und die Unterstützung von Institutionen, die Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene anbieten. Der Verein kann zur Verwirklichung seiner Ziele mit anderen Institutionen zusammenarbeiten.

Kulturen treffen sich: gemeinsam Spielen im Bistro Interculturel. Bild: PD

Alle sollen mitreden dürfen

Mit der «Bunten Spunte» soll in Nidwalden ein partizipatives Projekt gestartet werden, welches das Zusammenleben von unterschiedlichen Menschen und Kulturen stärken soll. Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte planen und führen gemeinsam kulturelle und soziale Aktivitäten durch. Lukas Moor, Koordinator Bistro Interculturel, erklärt:

«Herzstück des Projekts ist schlussendlich ein Gemeinschaftsraum, in welchem die unterschiedlichsten Bedürfnisse realisiert und abgedeckt werden können.»

Die Vereine Bistro Interculturel und Spuntan lancieren mit Fördergeldern der Koechlin-Stiftung das Projekt «Bunte Spunte». Im Bild der Vorstand des Bistro Interculturel mit Lukas Moor hinten mit gelbem Pulli. Bild: PD

Das Bedürfnis nach einem zentralen, offenen Raum für Begegnungen, in welchem diverse Aktivitäten stattfinden können, ist nicht nur den sozialen Institutionen aufgefallen. Bei einer 2019 durchgeführten Befragung von Personen, die bereits Angebote des Bistro Interculturel nutzen, kam zu Tage, dass es in Nidwalden noch wenig Austausch zwischen Menschen mit Migrationsgeschichte und der einheimischen Bevölkerung gibt – und auch zwischen Menschen am Rand der Gesellschaft und Nichtbetroffenen von Ausgrenzung. Es wurde deshalb auch der Wunsch nach einem offenen, zentralen Raum in Stans formuliert.

Grenzen sprengen und Leute zusammenbringen

Guetzlibacken im Bistro Interculturel im Dezember 2021. Bild: PD

Dieser Gemeinschaftsraum, wenn möglich mit Küche, soll aber nicht nur zentral, ebenerdig und gut sichtbar gelegen sein, sondern das Angebot soll besonders niederschwellig sein.

Lukas Moor:

«Alle sollen sich willkommen fühlen, es wird keinen Konsumzwang geben, es sollen Kontakte durch Begegnungen entstehen.»

Auf die Frage, ob das auch der Wunsch der grossen Anzahl von Migrantinnen und Migranten sei, die wenig solche Angebote wahrnehmen und scheinbar lieber mit ihren Landsleuten zusammen seien, erklärt Lukas Moor: «Da viele Migrantinnen und Migranten nicht freiwillig hier sind, ist der Wunsch verständlich, mit Landsleuten die verlorene Kultur zu pflegen. Das kann aber zu Parallelgesellschaften mit negativen Folgen wie Vorurteilen führen.»

Die «Bunte Spunte» soll diese Grenzen sprengen und die Leute zusammenbringen. «Nidwalden ist nicht mit einer Stadt zu vergleichen, die Zahl der Migrierenden ist überschaubar. Wir versuchen, die Schlüsselpersonen der verschiedenen Kulturen zu erreichen und zu überzeugen, dass das ein cooler Ort wird, den sie für sich selber nützen können.» Und da sind die Vereine offenbar auf gutem Weg. In Zusammenarbeit mit dem Bistro Interculturel wurden bereits ein eritreischer und ein tamilischer Kulturverein gegründet, die nun mit im Boot sind. Auch mit anderen Kulturkreisen laufen Gespräche.

Winterwanderung Bistro Interculturel im Februar 2022. Bild: PD

Bis der gesuchte Gemeinschaftsraum gefunden ist, werden ab dem Startanlass am 14. Mai im Spritzenhaus Stans unter dem Namen «Bunte Spunte» einzelne Veranstaltungen im ganzen Kanton organisiert. Fast wie eine Art Training. «Damit wollen wir die Idee hinaustragen und die Öffentlichkeit über das Projekt informieren», erklärt Lukas Moor. Zudem wird per Website, Instagram, Projektblog, Inseraten, E-Mails und mittels öffentlich ausgehängter Grossplakate in allen Gemeinden des Kantons Nidwalden auf das Projekt «Bunte Spunte» aufmerksam gemacht. Es werden Ideen zu Örtlichkeiten und sozialen sowie kulturellen Belebungsaktivitäten gesucht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen