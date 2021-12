Behörden entziehen Nidwaldner Mutter Sorgerecht für Kind

Nidwalden Hygienische Missstände: Behörden entziehen Mutter Sorgerecht für jüngstes Kind Bei einer Hausdurchsuchung in einer Nidwaldner Wohnung stellte die Polizei hygienische Missstände fest. Mit Folgen für das jüngste Kind der Familie: Es wurde unter anderem deswegen in eine Pflegefamilie umplatziert. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Vor einem Jahr bekommt A.* Besuch von der Polizei. Mehrere Beamte werden an ihrem Wohnort in einer Nidwaldner Gemeinde vorstellig. Der Besuch an diesem Dezembertag gilt konkret ihrem jüngsten Sohn: Der 13-Jährige muss die Wohnung, in welcher er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern lebt, verlassen. Anschliessend wird er in einer Pflegefamilie in einem anderen Kanton untergebracht. Zuvor hat die Nidwaldner Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) eine Gefährdungsmeldung erhalten, die den Jungen betrifft. Es ist nicht die erste. Die Mutter wurde am Tag vor dem Polizeieinsatz von der Kesb telefonisch über diese Meldung informiert.

Die Kesb in Nidwalden. Bild: Franziska Herger (Stans, 25. Juli 2017)

Gemäss einem mittlerweile öffentlichen Entscheid des Nidwaldner Verwaltungsgerichts – dieses hatte die besagte Massnahme der Kesb zu prüfen, nachdem die Mutter dagegen Beschwerde erhoben hatte – habe sich die Kesb schon seit Jahren mit der Situation des Kindes befasst. Mehrere Gefährdungsmeldungen habe es in den Jahren zuvor schon gegeben, die jeweils von der Schule des Kindes gemacht worden seien. Zunächst habe die Kesb noch keinen Handlungsbedarf gesehen. Später habe sie als erste Massnahme eine «sozialpädagogische Familienbegleitung» eingesetzt – also eine Fachperson, welche Mutter und Kind fortan regelmässig besuchte und beriet.

Polizei war Tage zuvor schon einmal in der Wohnung

Die Gefährdungsmeldung, welche schliesslich zum Entzug des Sorgerechts führte, kam von der Kantonspolizei Nidwalden, wie es im Entscheid weiter heisst. Denn diese war bereits wenige Tage vor dem geschilderten Besuch schon einmal bei der Familie gewesen, um eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Dabei ging es jedoch um einen anderen, älteren Sohn von A., gegen den zu jener Zeit ein Strafverfahren hängig war.

Bei der Hausdurchsuchung, die also diesen Sohn betraf, hatten die Beamten Fotos von diversen Stellen in der Wohnung gemacht – und dabei offenbar auch hygienische Missstände angetroffen, wie es im Gerichtsentscheid heisst. Um den Haushalt, von welchem damals auch sieben Katzen Teil gewesen seien, habe sich niemand richtig gekümmert. Die Mutter habe damals an einem Burn-out gelitten. Eine Folge davon sei gewesen, dass das jüngste Kind in der Schule «regelmässig extrem stark» nach Katzenurin gerochen habe, wie es im Gerichtsentscheid weiter heisst.

Älterer Bruder könne ein Risiko darstellen

Aber auch eine «äusserst schwierige familiäre Situation» habe die Polizei bei ihrem ersten Besuch festgestellt, ist im Gerichtsentscheid weiter zu lesen. Nebst der Erkrankung der Mutter stelle womöglich auch der andere Sohn, dem die erste Hausdurchsuchung gegolten hatte, eine Belastung für den jüngsten Sohn dar. Letzterer würde vom besagten Bruder «regelmässig massiv beleidigt, verbal erniedrigt und körperlich angegangen».

Die Polizei habe der Kesb mitgeteilt, der ältere Bruder stehe wohl massiv unter Druck. Daher sei es «durchaus realistisch, dass dieser zu Hause ein Ventil suche» und der jüngste Sohn darunter leiden müsse. Das habe der jüngste Sohn der Polizei auch so mitgeteilt – dass «sein Bruder richtig böse werde», wie der Gerichtsentscheid festhält.

Dass eine Fremdplatzierung sinnvoll sei, das sah aber auch der bereits eingesetzte sozialpädagogische Familienbegleiter so. Die Kesb habe diesen vor der Anordnung der Fremdplatzierung um eine Einschätzung gebeten. Der Begleiter fand, es «müsse für den Betroffenen ein Platz geschaffen werden, an welchem er zur Ruhe kommen könne. Dies sei aufgrund der aktuellen Umstände nur mit einer ausserfamiliären Unterbringung möglich».

Mutter bestreitet Vorwürfe

Kein Verständnis für die Massnahme habe die Mutter gezeigt, steht im Gerichtsentscheid weiter. Sie «bestreitet eine Gefährdung des Kindeswohls und insbesondere die geschilderte mangelhafte Hygiene» ihres Sohnes. Auch dass die Familiensituation für ihr jüngstes Kind belastend sei, stelle sie in Abrede. «Aus der polizeilichen Gefährdungsmeldung könne keinesfalls geschlossen werden, dass es in der Wohnung immer so aussehe.» Vielmehr sei sie aufgrund ihrer Erkrankung vorübergehend nicht in der Lage gewesen, den Haushalt ordentlich zu führen.

Das Verwaltungsgericht gelangt in seinem Entscheid letztlich zum Schluss, dass aufgrund der Situation des älteren Bruders, des Burn-outs der Mutter und der hygienischen Missstände, die beobachtet worden seien, eine vorübergehende Fremdplatzierung des jüngsten Sohnes angezeigt war. «Sowohl in Bezug auf die körperliche als auch die psychische und sittliche Entwicklung des Betroffenen war eine Kindeswohlgefährdung gegeben und es bestand dringender Handlungsbedarf.» Das Verwaltungsgericht weist die Beschwerde der Mutter somit ab und bestätigt die Kesb in ihrem Vorgehen.

Wie Recherchen unserer Zeitung zeigen, lebt der Sohn auch ein Jahr später noch bei einer Pflegefamilie. Grundsätzlich ist es der Mutter in solchen Fällen aber möglich, das Sorgerecht wiederzuerlangen, wenn sich die Situation im Haushalt entsprechend verbessert. Den Entscheid des Verwaltungsgerichts, der den Entzug des Sorgerechts bestätigt, hat die Mutter jedenfalls akzeptiert. Sie hatte dagegen keine Beschwerde mehr eingereicht.

* Name der Redaktion bekannt

