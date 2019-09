Nidwalden braucht neue Abfalldeponien Der Kanton Nidwalden hat seine Abfall- und Deponieplanung überarbeitet. Während die Siedlungsabfälle dank der Sackgebühr zurückgegangen sind, neigen sich die Restlaufzeiten von Deponien für Bauabfälle zwischen 2026 und 2041 dem Ende.

Wird mit unverschmutztem Aushub von Baustellen aufgefüllt: Die Kiesgrube Ännerberg in Oberdorf. (Bild: PD)

(dvm) Pro Kopf fallen im Kanton Nidwalden jährlich rund 450 Kilogramm Siedlungsabfälle an, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Davon werde die Hälfte durch Recycling oder Kompostierung verwertet, die andere Hälfte in der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia in Perlen verbrannt, woraus Strom produziert und Abwärme gewonnen wird.

Bei den Bauabfällen wird laut den Behörden rund ein Viertel in den lokalen Bauschuttaufbereitungsanlagen zu Recyclingbaustoffen aufbereitet oder thermisch verwertet (Altholz). Die übrigen 75 Prozent werden abgelagert. Die Menge an Bauabfällen sei in den vergangenen Jahren in etwa konstant geblieben. Seit der letzten Abfallplanung habe jedoch der als Recyclingbaustoffe wiederverwertete Anteil von 8 auf 21 Prozent gesteigert werden können.

Erweiterung bei der Deponie Cholwald geplant

Unverschmutzter Aushub als grösstes Segment bei den mineralischen Bauabfällen wird auf der zentralen Aushubverwertungsstelle zur Wiederauffüllung und anschliessenden Rekultivierung der Kiesgrube Ännerberg in Oberdorf verwertet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Leicht belastete mineralische Bauabfälle werden auf der Deponie im Rotzloch abgelagert. Die Deponie Cholwald ist auf stärker verschmutztes Material ausgelegt.

Auf Grund der langen Planungs- und Projektierungshorizonte für Deponien und die allmähliche Verfüllung der bestehenden Anlagen werde bereits heute an Nachfolgelösungen gearbeitet, so der Kanton weiter. Bei der Deponie Cholwald sei eine Erweiterung um 521'000 Kubikmeter am bestehenden Standort vorgesehen. So könne ein Deponievolumen für weitere 15 bis 20 Jahre sichergestellt werden.

Bei den Ablagerungsstellen für unverschmutztes und wenig belastetes Material liege der Fokus mittel- bis langfristig vor allem auf der Wiederauffüllung von Materialentnahmestellen in Form von Deponien.

Nebst den Massnahmen für genügende Ablagerungsmöglichkeiten solle künftig zur Minderung der Umweltbelastung vor allem auch die Verwertung von Abfällen gefördert werden.