Nidwalden Breite Front gegen Aufhebungspläne Bildungs- und Berufsbildungskommission sowie Mittelschulrat sollen beibehalten werden, fordert eine Mehrheit der Parteien und Kommissionsmitglieder. Vorgeschlagen werden auch Alternativen. Matthias Piazza 15.05.2021, 10.16 Uhr

Sie befassten sich mit der Frage der Schwerpunktfächer am Kollegi Stans oder wirkten bei der Vergabe des Mint-Preises mit, womit sie jährlich überzeugende Projekte aus dem Mint-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) belohnten. Nun sollen die drei Kommissionen (Bildungs- und Berufsbildungskommission sowie Mittelschulrat), die sich unter dem Vorsitz von Bildungsdirektor Res Schmid (SVP) aus Vertretern der Wirtschaft, der Schulbehörden und des Landrates zusammensetzten, aufgehoben werden (wir berichteten).

«Abgesehen vom Mittelschulrat haben die beiden anderen Kommissionen nur wenig Einfluss, da sie fast ausschliesslich beratende Funktionen haben»,

begründete Res Schmid zu Beginn der Vernehmlassung diesen Schritt. Anstelle der drei Kommissionen sollen Ad-hoc-Kommissionen gebildet werden, die je nach Aufgaben und Projekten bestimmte Kompetenzen erhalten würden.

Mitte fordert Ausbau statt Abbau

Die Mitte Nidwalden befremdet, dass diesen drei Kommissionen heute kaum Aufgaben und Pflichten zugeteilt würden, zieht daraus aber andere Schlüsse als der Regierungsrat. «Für uns steht nicht eine Abschaffung der Kommissionen, sondern im Gegenteil der Ausbau ihrer Aufgaben und Kompetenzen im Zentrum», meint Bruno Christen, Fraktionschef der Mitte Nidwalden, dazu. Es sei zentral, dass die verschiedenen Interessengruppen aktiv in die Bildungspolitik miteinbezogen würden. Heute liege bei den Kommissionen viel Potenzial brach, das der Regierungsrat und die Bildungsdirektion nicht nutzen würden. So kann sich die Mitte etwa vorstellen, dass die Kommissionen bei Verordnungsanträgen in ihrem Gebiet befragt würden.

Raphael Bodenmüller, Präsident der FDP Nidwalden, bedauert ebenfalls diesen Schritt, der aus seiner Sicht nicht stichhaltig begründet ist.

«Gerade in der Bildung sollten Entscheide durch solche Kommissionen breit abgestützt sein»,

meint der Vater von drei Kollegischülern.

«Schritt in die falsche Richtung»

Für die Grünen Nidwalden wäre die Aufhebung der Kommissionen im Bildungsbereich «ein Schritt in die völlig falsche Richtung», schreibt die Partei. Statt die Kommissionen aufzuheben, sollen sie gestärkt werden und als Vermittelnde zwischen Bevölkerung, Interessenkreisen, Fachleuten sowie Ämtern und Direktionen genutzt werden, fordert sie.

«Transparenz sowie Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Mitbestimmung im Bildungsbereich sind in einer Demokratie nicht verzichtbar.»

Die Aufhebung der besagten Kommissionen wäre aus Sicht der Grünen ein Stück Entdemokratisierung im Bildungswesen. Dies gelte es zu verhindern.

Die SVP unterstützt das Ansinnen des Regierungsrates, die Kommissionen im Bildungsbereich zu reduzieren. Im kleinen Kanton gebe es in diesem Bereich genug andere Kommissionen und Interessenorganisationen, schreibt sie und zählt auf: Konferenz der Nidwaldner Schulleiter, Schulkommission der Heilpädagogischen Schule, Landratskommission Bildung, Kultur, Volkswirtschaft (BKV), Maturitätskommission, kommunale Schulkommissionen, Lehrerverband Nidwalden, Lehrerverein der Berufsfachschule, Lehrerverein der Mittelschule, pädagogische Fachkommission, Schulpräsidentenkonferenz. «Da wir aber den überaus erfolgreichen dualen Berufsweg beibehalten und weiterhin stärken wollen, können wir uns auch anstelle der Abschaffung der vorgeschlagenen drei kantonalen Kommissionen eine Reduktion auf eine starke Berufsbildungs- und Mittelschulkommission vorstellen.»

«Mir kommt es vor, als ob der Regierungsrat in den vergangenen Jahren bewusst den Kommissionen Kompetenzen wegnahm, um deren Abschaffung zu legitimieren»,

sagt die Stanser SP-Landrätin Susi Ettlin. «Dabei sind die Kommissionen wertvoll für den interdisziplinären Austausch. So können sich in der Berufsbildungskommission Lehrlingsbetreuer mit dem Regierungsrat und dem Leiter des Amts für Berufsbildung und Mittelschule austauschen, zu wichtigen Themen wie Lehrstellensuche oder Übertrittsgespräche», macht sie ein Beispiel.



Kompetenzen seien in der Vergangenheit gestrichen worden

Andreas Gander-Brem ist Mitglied des Mittelschulrates. Aus seiner Sicht braucht es dieses zehnköpfige Gremium, das sich hauptsächlich aus Landräten und Mitgliedern aus dem Bildungsbereich zusammensetzt. Dazu gehören auch der Rektor des Kollegis und der Leiter des Amts für Berufsbildung und Mittelschule. Statt einer Abschaffung schlägt der Stanser Mitte-Landrat eine Stärkung des Mittelschulrates und der beiden Kommissionen vor, nachdem ihnen in der Vergangenheit ständig Kompetenzen gestrichen worden seien. Die von der Regierung vorgeschlagenen Ad-hoc-Kommissionen seien keine Alternative. «Die Kommissionen müssten ständig neu gebildet werden. Und woher nimmt man die Personen? Mit der jetzigen Regelung kann man stets unkompliziert auf einen Personenpool zugreifen, wenn es wie in der Vergangenheit etwa um die Frage der Schwerpunktfächer am Kollegi geht.»

Mit einem gewissen Unverständnis reagierte schon zu Beginn der Vernehmlassung Peter Keller. Der SVP-Nationalrat ist Mitglied der Berufsbildungskommission.

«Mit der breiten Zustimmung aus Vertretern der Bildungsdirektion und der Berufsbildung konnten wir aus meiner Sicht einen wertvollen Beitrag leisten»,

sagte er Anfang März gegenüber unserer Zeitung. Als Mitglied der nationalrätlichen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur habe er zudem bildungspolitische Anliegen aus der kantonalen Kommission in Bern einbringen können.



Für Lehrerverband der falsche Ansatz

Lea Lowth ist Mitglied der Bildungskommission und Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrerverbands Nidwaldens.

«Die Aufhebung der Kommissionen ist der falsche Ansatz»,

gibt sie zu bedenken. «In den Kommissionen sind Mitglieder mit verschiedenen Hintergründen, Wertvorstellungen und Haltungen, die differenziert und breit diskutieren können. Diese Meinungen müssen von der Direktion aufgenommen werden.»

Das Thema sorgte schon früher für Diskussionen. Vor 20 Jahren war die ersatzlose Aufhebung aller Kommissionen im Bildungsbereich vorgesehen. Als Ersatz für die Erziehungskommission beschloss das Parlament die Schaffung einer beratenden Bildungskommission. Die Auflösung des Mittelschulrates und der Berufsbildungskommission stand vor 14 Jahren zur Diskussion, im Zusammenhang mit der Totalrevision der entsprechenden Gesetzgebungen. Aufgrund des erheblichen Widerstandes während der Vernehmlassung wurden die Kommissionen schliesslich beibehalten.



Die Vernehmlassung endet am 28. Mai. Der Landrat berät voraussichtlich im Herbst über die Änderungen, die auf Mitte 2022 in Kraft treten sollen.