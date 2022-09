Nidwalden Chorleiter verabschiedet sich vom Männerchor Stans mit einem lachenden und einem weinenden Auge Nach 22 Jahren als Chorleiter gibt Joseph Bachmann den Dirigentenstab weiter. Etliche Höhepunkte durfte einer der grössten Männerchöre der Schweiz mit ihm erleben. Marion Wannemacher 26.09.2022, 18.19 Uhr

Joseph Bachmann leitete 22 Jahre lang den Männerchor Stans. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 19. September 2022)

Nein, der Abschied vom Männerchor Stans ist für Joseph Bachmann ganz sicher keine Abkehr von der Musik. Er ist ein Vollblutmusiker durch und durch. Sein Atelier unter dem Dach beherbergt etliche Instrumente wie Klavier, Akkordeon, Geige, Tenorhorn oder Trompete.

Musik ist Joseph Bachmanns Welt. Sie spielte schon im Elternhaus eine wichtige Rolle. Der gebürtige Ruswiler wuchs in einer Bauernfamilie auf. Der Vater war Klarinettist in zwei verschiedenen Blasorchestern und förderte die musikalische Erziehung seiner Kinder.

Musiker-Karriere lag auf der Hand

«Wenn Besuch kam, musste ich immer vorspielen. Das fand ich zwar nicht so gut, das Trinkgeld dafür schon», gibt der 67-Jährige mit einem Augenzwinkern preis. Ihm flog das Erlernen neuer Instrumente zu. Ob Akkordeon, Geige oder Tenorhorn – schnell beherrschte er sie alle. «Schon immer wollte ich meinen Militärdienst als Trompeter leisten. Damals hatte jeder Kanton noch ein Militärorchester», erzählt er.

Parallel zur Ausbildung zum Sekundarlehrer erlangte er am Konservatorium sein Trompeten-Lehrdiplom ab, an der Akademie sein Diplom zum Gymnasiallehrer mit Fachrichtung Musik. Zehn Jahre leitete Bachmann in Wolhusen-Werthenstein die Musikschule, den Kinder- und Jugendchor und das Blasorchester, 25 Jahre unterrichtete als Gymnasiallehrer am Kollegi in Stans. Seit 2013 ist er Leiter des Kirchenchors Buochs.

22 Jahre lang dirigierte er den Männerchor Stans, mit fast 70 Mitgliedern einer der grössten Männerchöre der Schweiz. «Mit einem lachenden und einem weinenden Auge gebe ich den Dirigentenstab nun weiter», sagt er. Der Abschied falle ihm gerade von vielen guten Kollegen nicht leicht. «Ich bin aber auch froh, ein Stück Verantwortung abzugeben.»

Viele Höhepunkte erlebt

Die Entscheidung hat Joseph Bachmann sehr bewusst getroffen: «Ich habe den Chor lange geleitet und dadurch eine grosse Kontinuität bewirkt. Für die Entwicklung des Chors ist es nun wichtig, dass ihn ein jüngerer Dirigent übernehmen darf.» Gesundheitliche Probleme, von denen er sich mittlerweile jedoch so gut wie erholt hat, mögen bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben.

Florian Steidle übernimmt den Dirigentenstab Bild: PD Der gebürtige Nürnberger Florian Steidle studierte an der Hochschule Würzburg Dirigieren, Musik- und Politikwissenschaften. Engagements führten ihn an die Stadttheater Bremerhaven, Mannheim und das Theater in Wien. Fünf Jahre lang leitete er den Kinder- und Jugendchor am Theater Bonn. Mit seiner Familie wohnt er in Udligenswil LU. Der 46-Jährige arbeitet freischaffend als Pianist und Dirigent und leitet den Männerchor Aristau. (mw)

Auch den Chormitgliedern, von denen das jüngste 45 und das älteste 90 Jahre alt ist, wird der Abschied nicht leichtfallen. Viele Höhepunkte haben Dirigent und Chor gemeinsam erlebt, zuletzt beim Sacco di Roma im Mai. Für Bachmann eine grosse Verantwortung, die er fantastisch meisterte: Er hatte die Leitung über Blasorchester, Alphorngruppe, Männerchor und sein eigenes Trio.

Welche Erinnerungen bleiben nach 22 Jahren Chorarbeit? Joseph Bachmann überlegt: «Die Auftritte im KKL, die drei Theaterprojekte mit dem Stanser Theater, vor allem das Stück ‹Mirandolina› von Goldoni sowie Auftritte mit anderen Formationen und Orchestern. Wir hatten vielfältige Projekte», resümiert er. Das Repertoire des Chors weist eine Bandbreite von Volksliedern bis Klassik sowie zwei verschiedene Messen auf. Am Konzert einfach nur einen Liederabend abzuspulen, wäre für ihn nie in Frage gekommen.

Auch in Zukunft gibt es spannende Projekte: Auftritte mit seinem Trio Joseph Bachmann, bei welchem er Akkordeon spielt, und mit einer weiteren Formation. Mit dem Kirchenchor St.Martin Buochs bereitet er das Oratorium «Paulus» vor, das 2024 in Altdorf aufgeführt wird. Und er freut sich auf sein Abschiedskonzert mit seinem Kollegen Wolfgang Sieber am 1. und 2. Oktober in den Pfarrkirchen Buochs und Stans.

Hinweis: Orgelfest mit Wolfgang Sieber, dem Männerchor Stans und St.Martin Buochs, Samstag, 1. Oktober, Pfarreikirche Buochs, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 2. Oktober, Pfarrkirche Stans, 18 Uhr, mit Kollekte.