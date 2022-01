Christen Beck zügelt ins Buochser Industriegebiet Fadenbrücke

Nidwalden Christen Beck zügelt mit seiner Backstube ins Industriegebiet Fadenbrücke Schon länger ist der alte Standort am Aamättli 4 in Buochs zu klein. Nun freut sich Inhaber Thomas Christen über den neuen Standort. Matthias Piazza 27.01.2022, 16.16 Uhr

Thomas Christen in seiner Backstube. Bild: Matthias Piazza (Buochs, 26. Januar 2022)

Seit 2002 bäckt Christen Beck in der Backstube am Aamättli 4 Buochs. Bis dahin backte Thomas Christen während sieben Jahren in der Schmiedgasse in Stans. Diese Backstube war aber irgendwann zu klein und auch nicht ausbaubar. Doch die Zeit hinterliess ihre Spuren in der Aamättli-Backstube, die 1997 erbaut worden war. Vor allem die Occasionsöfen haben mit ihren 42 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, trotz ständiger Nachrüstung.

Auch die übrige Infrastruktur ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Überdies machten sich mit den Jahren Platzprobleme bemerkbar. Kein Wunder, gesellten sich doch in jüngerer Vergangenheit immer mehr Filialen dazu, die von hier aus mit frischem Brot beliefert werden – so auch für das 2017 eröffnete «Bistro» im Bahnhof Stans, der 7. Filiale. Im vergangenen November wurde das Bistro mit Bäckereiladen, «s'Töpfli» in der Nähseydi, in Buochs eröffnet. Diesen April wird im Kantonsbahnhof Altdorf ein Bistro mit Bäckereiladen und einem kleinen Marktplatz mit Urner Spezialitäten eröffnet. Rund 900 Kilo Mehl werden mittlerweile täglich verarbeitet.

Confiserieprodukte werden in Stansstad hergestellt

«Wir brauchten mehr Platz für unsere Produktion, auch um unserem Teig die nötige Ruhezeit zu geben», erklärt Thomas Christen. Hinzu kommt, dass wegen der Platzprobleme Con­fi­se­rieprodukte in Stansstad hergestellt werden. «An zwei Standorten zu produzieren, ist logistisch nicht sehr effizient.»

Nach längerer Suche wurde Thomas Christen im Industriegebiet Fadenbrücke beim Flugplatz Buochs fündig. Dort baut die AC Alu-Car Garagen AG im Faden 1 ein Industriegebäude mit 95 Arbeitsplätzen, aber eben nicht nur für sich, sondern auch für Christen Beck und der Informatikfirma Techlan GmbH, welche Räume im Stockwerkeigentum erwarben.

Nach dem Spatenstich im vergangenen November schiesst das Gebäude nun langsam in die Höhe. Thomas Christen hofft, im Idealfall schon im Winter 2023/24 den neuen Standort beziehen zu können. Die alten Öfen werden nicht mehr gezügelt, sondern durch neue ersetzt. «Unsere Mitarbeiter werden dort wunderschöne, moderne und grosszügige Arbeitsplätze vorfinden. Die Arbeitsabläufe werden effizienter.» Die besseren Platzverhältnisse liessen auch andere Produktionszeiten zu. «So können wir künftig flexibel und mehr am Tag backen, was den Mitarbeitenden natürlich sehr entgegenkommt.»