Führungswechsel im Chinderhuis Nidwalden

Nidwalden Claudia Flury ist neue Präsidentin vom Chinderhuis Nidwalden Die Generalversammlung des Chinderhuis verabschiedete den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021 und wählte eine neue Präsidentin. Philipp Unterschütz 05.06.2022, 10.40 Uhr

Die Generalversammlung des Chinderhuis Nidwalden – Verein für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung – blickte am 2. Juni 2022 auf ein ereignisreiches Jahr 2021 zurück. Dank der konstant hohen Auslastung konnten umfassende Investitionen in die Qualität getätigt und das Angebot weiter ausgebaut werden. Gut 80 Mitarbeitende betreuten im vergangenen Jahr über 150 Nidwaldner Kinder. Mit dem Aufbau der schulergänzenden Betreuung in Beckenried wurde 2021 das Angebot im Schulbereich erweitert und ein weiterer Standort ist für dieses Jahr geplant. Die Generalversammlung verabschiedete den Jahresbericht 2021 und genehmigte die Jahresrechnung 2021 einstimmig.