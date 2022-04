Nidwalden Corona-Testcenter in Oberdorf schliesst Wegen der rückläufigen Nachfrage und ausreichend anderen Angeboten macht der Kanton das Testcenter im alten Zeughaus zu. 13.04.2022, 14.20 Uhr

Das kantonale Covid-19-Testcenter im alten Zeughaus in Oberdorf schliesst bald seine Türen, wie der Kanton Nidwalden mitteilt. Die Schliessung hänge mit der rückläufigen Nachfrage zusammen und mit der Tatsache, dass der aktuelle Bedarf durch das Testcenter beim Spital Nidwalden in Stans sowie die Testmöglichkeiten in Arztpraxen abgedeckt werden können. Die kantonale Fachstelle Covid-19 mit einem Kernteam verbleibt bis auf weiteres im alten Zeughaus. Die Infrastruktur fürs Testen könne aber bei erneuter Notwendigkeit rasch wieder hochgefahren werden, heisst es weiter.