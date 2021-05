Nidwalden Dallenwiler Gemeinderat lädt mit erfreulicher Rechnung 2020 zur Gemeindeversammlung ein Die Gemeinde und die Kirchgemeinde Dallenwil haben finanziell gesehen ein gutes Jahr hinter sich. An der Gemeindeversammlung muss über die Kündigung der veralteten Belegungsvereinbarung mit dem Bürgerheim Stans abgestimmt werden. Franz Niederberger 14.05.2021, 13.27 Uhr

An den Frühjahrsgemeindeversammlungen der politischen Gemeinden Stans, Dallenwil, Ennetmoos, Oberdorf und Stansstad vom 11. Mai 1979 haben die Stimmberechtigten zur Auflösung der Armengemeinde Stans der Teilungsvereinbarung zugestimmt. Sie wurde per 1. Januar 1980 in Kraft gesetzt. Seit Auflösung der Armengemeinde Stans betreibt die politische Gemeinde Stans gemäss der damaligen Teilungsvereinbarung das frühere Bürgerheim als Wohnhaus Mettenweg. 24 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Kanton Nidwalden und auch aus andern Kantonen nutzen das Wohn-, Betreuungs- und Pflegeangebot. Aktuell lebt keine Person aus Dallenwil im Mettenweg.