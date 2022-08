Nidwalden Nach 5,9 in der Praxisprüfung: Detailhandelsfachfrau von «Christen Beck» geht an die «Swiss Skills» Dank einem 5,9 in der praktischen Lehrabschlussprüfung hat sich Jasmin Zimmermann für die Berufsmeisterschaft qualifiziert. Dort kann die 19-Jährige aus Oberdorf ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 09.08.2022, 17.05 Uhr

Zwei Kunden betreten den «Christen Beck» am Stanser Dorfplatz. Die beiden werden von Mitarbeiterin Jasmin Zimmermann begrüsst. Die Kunden scheinen noch nicht zu wissen, was sie kaufen wollen. Denn zu verschiedenen Produkten wollen sie zuerst Auskunft über Allergene, Inhaltsstoffe und Herstellungsschritte haben.

Anschliessend die Bestellung: Kompliziert und mit etlichen Extrawünschen wählen die Kunden die Produkte aus dem «Christen Beck». Jasmin Zimmermann benötigt ihr gesamtes Wissen, das sie in den vergangenen drei Jahren in ihrer Lehre als Detailhandelsfachfrau Bäckerei gelernt hat, um den komplexen Wünschen der Kunden während ganzen 25 Minuten gerecht zu werden.

Der Blick der beiden Kunden fällt auf den Tisch in der Mitte der Filiale. Der Tisch ist gedeckt mit hauseigenen Produkten, sorgfältig verpackt in Cellophansäckli. Wanderrucksack und Wanderschuhe dienen als Dekoration. Man sieht: Hier sollen Kundinnen und Kunden angesprochen werden, die ein Picknick für ihre Wanderung kaufen wollen. Es ist das Werk von Jasmin Zimmermann. Nach einer detaillierten Begutachtung des Tisches verlassen die beiden Kunden den Laden.

Jasmin Zimmermann in der «Christen Beck»-Filiale in Buochs Dorf. Bild: Manuel Kaufmann (5. August 2022)

Was sich im Alltag durchaus so abspielen kann, ist in dem Fall keine reale Situation. Denn bei den beiden Kunden handelt es sich um Prüfungsexperten. Mit der langen und komplizierten Bestellung soll überprüft werden, wie viel von dem Gelernten Jasmin Zimmermann noch geblieben ist. Der Praxistest ergibt zusammen mit der schriftlichen Lehrabschlussprüfung die Abschlussnote von Jasmin Zimmermann zur Detailhandelsfachfrau EFZ in der Branche Bäckerei-Konditorei-Confiserie.

Dank hervorragender Note an die «Swiss Skills»

Gut einen Monat nach dem Besuch der beiden Experten erhält Jasmin Zimmermann das Resultat. Bestanden! Doch nicht nur das. Sie scheint die Experten bei der praktischen Prüfung begeistert zu haben. Mit der Note 5,9 wird Jasmin Zimmermanns Leistung im Laden bewertet.

Kombiniert mit einer guten Note in der Theorie gehört Jasmin Zimmermann zu den schweizweit besten Detailhandelsfachfrauen in der Bäcker-Branche – und qualifiziert sich als eine von 12 Teilnehmerinnen für die Schweizer Berufsmeisterschaft «Swiss Skills».

Jasmin Zimmermann kommt aus Oberdorf und ist 19 Jahre alt. Dass sie die Lehre als Detailhandelsfachfrau macht, war lange nicht klar. «Ich habe damals in der ORS von Floristin über handwerkliche Berufe bis zu medizinischen Berufen fast alles angeschaut», sagt sie.

Auch in der Backstube der «Christen Beck» hatte sie geschnuppert. Da waren ihr die Arbeitszeiten aber etwas zu früh. Die Lehre im Laden beim «Christen Beck» machte am Schluss das Rennen. Bereut hat sie das nie. Im Gegenteil:

«Die drei Lehrjahre sind mir viel kürzer vorgekommen.»

Denn der Job passe ideal zu ihr. «Hier hat man zugleich Kontakt mit Kunden und kann sich kreativ ausleben», sagt Jasmin Zimmermann, die mittlerweile in der Filiale Buochs Dorf arbeitet. Kreativ ausleben heisst vor allem, die Schautische gestalten, wie es Teil der Abschlussprüfung war und Teil der «Swiss Skills» sein wird.

Während Jasmin Zimmermann das Thema ihres Schautisches für die Prüfung selber wählen konnte, wird den zwölf Wettkämpferinnen an den «Swiss Skills» das Thema «Die vier Elemente» vorgegeben.

Viel Vorbereitung auf intensiven Wettkampftag

Am Wettkampftag, dem 10. September, müssen die Teilnehmerinnen – dieses Jahr allesamt Frauen – ausgewählte Produkte, Verpackungsmaterial und Dekoration mitbringen. Jede gestaltet dann ihren Tisch, der von der Jury bewertet wird. Vor allem die Vorbereitung sei dabei intensiv, sagt Jasmin Zimmermann.

«Ich muss mir überlegen, in welchen Farbtönen ich meinen Tisch gestalten oder welche Kunden ich damit ansprechen will.»

Dafür wird zu Hause alles einmal aufgestellt und geschaut, wie der Schautisch wirkt. «Meiner Chefin und meinen Eltern werde ich den Tisch auch zeigen, schlussendlich muss er aber mir selbst gefallen.»

Diesen Schautisch hat Jasmin Zimmermann bereits gestaltet. Bild: PD

Intensiv werde auch der Wettkampftag an sich. Denn wie bereits bei der Abschlussprüfung ist der Schautisch nur ein Teil, der bewertet wird. So werden die Expertinnen und Experten der «Swiss Skills» Verkaufsgespräche und die Schrift auf der Verkaufstafel bewerten, bevor sie eine Teilnehmerin zur Schweizer Meisterin küren.

Mit 19 Jahren bereits Filialleiterin

«Von ehemaligen Teilnehmenden habe ich gehört, dass keine Zeit für ein Schwätzchen bleibt am Wettkampftag», sagt Jasmin Zimmermann, die trotz eines deutlichen Mehraufwands an den «Swiss Skills» mitmacht. Die Teilnahme sei eine Erfahrung, die sie weiterbringe, sagt sie. Am Boden zerstört werde sie nicht sein, sollte es für den Sieg nicht reichen. Und trotzdem:

«Möglichst gut sein will ich natürlich schon.»

Nach den «Swiss Skills» geht es für Jasmin Zimmermann weiter bei der «Christen Beck». «Die Arbeit macht mir Spass in diesem Betrieb, deshalb will ich hier bleiben», sagt sie. Die Lehrabgängerin übernimmt auch sogleich Verantwortung: Der Ladenstandort des «Christen Beck» in Buochs, der momentan von der Ennetbürgerstrasse ins ehemalige Bankgebäude gezügelt wird, wird in Zukunft unter Jasmin Zimmermanns Leitung stehen.

