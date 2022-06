Nidwalden «Gemeindepräsident ist wirklich das schönste Amt» Ende Monat kommt es in Hergiswil zum Führungswechsel. Der alte und der neue Gemeindepräsident sprechen im Interview über Ihre Erfahrungen, Erwartungen, Geld und Politik. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 20.06.2022, 11.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach zwölf Jahren als Gemeindepräsident von Hergiswil tritt Remo Zberg (69, FDP, Kaufmann) Ende Monat ab. Sein Nachfolger Daniel Rogenmoser (41, FDP, Schulleiter), der zuvor im Gemeinderat für die Immobilien zuständig war, wurde in stiller Wahl gewählt.

Der neue Hergiswiler Gemeindepräsident Daniel Rogenmoser (links) mit Vorgänger Remo Zberg. Bild: Philipp Unterschütz (Hergiswil, 14. Juni 2022)

War das eine Überraschung, dass Kandidatinnen und Kandidaten nicht Schlange standen für das Amt des Gemeindepräsidenten?

Daniel Rogenmoser: Ich war nicht überrascht, es wird nämlich immer schwieriger, Leute für solche Ämter zu finden. Es ist halt schon ein Riesenaufwand für ein bescheidenes Entgelt.

Remo Zberg: Das Amt an sich ist schon sehr attraktiv, aber als Nebenamt fast nicht mehr machbar. Es entspricht etwa einem 50-Prozent-Pensum. Ich habe rund 1000 Stunden pro Jahr investiert.

Daniel Rogenmoser: Darauf stelle ich mich ein.

Warum haben Sie denn überhaupt kandidiert?

Rogenmoser: Ich habe in den letzten zwei Jahren im Gemeinderat sehr viele schöne Erfahrungen gemacht. Ein Einsatz mit Herzblut für meine Wohngemeinde ist für mich mehr wert als finanzielle Aspekte. Wenn wir etwas bewegen können, macht das richtig Freude. Beispielsweise, wenn wir über einen Pumptrack sprechen und nachher steht dann wirklich einer da ...

Zberg: Gemeindepräsident ist wirklich das schönste Amt. Man kann schneller und einfacher etwas umsetzen. Als Regierungsrat oder Landrat ist man vielfach von parteipolitischen Ränkespielen abhängig. Darum bin ich auch vehement gegen die Abschaffung der Gemeindeversammlung.

In einer Gemeinde, in der viel Geld da ist, hat man es als Gemeindepräsident natürlich auch leichter.

Zberg: Ich sehe wirklich keine andere Gemeinde, wo ich gerne Gemeindepräsident gewesen wäre. Natürlich ist es schön, wenn man mit dem eigenen Geld Projekte umsetzen kann. Aber wenn Geld da ist, steigen auch die Ansprüche. Und in Hergiswil leben viele unterschiedliche soziale Schichten. Diese zusammenzuhalten, ist nicht so einfach. Da muss der Gemeinderat subtil einwirken. Die Zuzüger sind interessierter am Gemeindeleben, als man gemeinhin annimmt.

Hergiswil zahlt 2023 den weitaus grössten Teil des innerkantonalen Finanzausgleichs selber, nämlich 2177 Franken pro Einwohner oder über 12,5 Millionen. Nur Stans und Stansstad zahlen auch noch mit – aber vergleichsweise geringe Beiträge. Alle anderen Gemeinden sind Nehmer.

Rogenmoser: Das ist tatsächlich viel Geld und tut weh. Aber so lange wir so viel zahlen müssen, heisst das auch, dass es uns gut geht. Dafür muss man aber auch etwas machen. Mit schöner Aussicht und gutem Steuerklima ist es nicht gemacht.

Zberg: Mit dem Finanzausgleichsgesetz ist es aber nicht gelungen, den Nehmergemeinden Anreize zu bieten, besser zu werden. Ich finde, es müssten Obergrenzen festgelegt werden. Das wäre wohl das einzige taugliche Mittel, um eine Senkung zu erreichen. Im Landrat hat man aber logischerweise damit keine Chance. Da steht Hergiswil allein gegen das restliche Nidwalden. Fragwürdig ist für mich auch, dass wir noch weitere Beiträge zahlen, an Projekte, die doch mit dem Finanzausgleich eigentlich gedeckt sein sollten, beispielsweise an Sportanlagen oder Kultureinrichtungen. Mich nervt auch, dass Stans in Erwägung zieht, Zentrumslasten zu verrechnen.

Remo Zberg, Sie waren ja nicht nur Gemeindepräsident, sondern sind auch Landrat. Wie wichtig schätzen Sie solche Doppelmandate ein?

Zberg: Ich denke, es ist wichtig, dass eine Landrätin oder ein Landrat auch mal in einem Gemeinderat gesessen ist. Häufig betreffen Entscheide des Parlaments die Gemeinden. Viele im Landrat sind aber ohne politische Erfahrungen ins Parlament gekommen und wissen gar nicht, was in den Gemeinden abgeht. Mit der Erfahrung aus dem Gemeinderat kann man finanzielle oder prozessuale Auswirkungen viel besser abschätzen. Hergiswil wird auch künftig noch zwei Landräte haben, die zugleich auch im Gemeinderat sitzen. Sie bringen die Sicht der Gemeinde ein. Das ist sehr wichtig.

Sie treten als Gemeindepräsident ab. Wie lange bleiben Sie noch im Landrat, in Nidwalden gibt es ja keine Amtszeitbeschränkung?

Zberg: (lacht) Nur noch diese Amtsperiode, danach bin ich ja 74 Jahre alt. Das reicht. Obwohl der Landrat im Vergleich zum Amt des Gemeindepräsidenten ja eher ein «Hobby» ist, was die Belastung angeht.

Der Verkehr war immer eines Ihrer Hauptthemen.

Zberg: Hergiswil ist das Nadelöhr des Kantons. Der ganze Verkehr in und aus dem Kanton muss durch Hergiswil. Da ist noch viel zu tun. Es gibt wohl kaum eine Gemeinde, durch die zwei so wichtige Verkehrsachsen wie die Autobahn und die Zentralbahn offen geführt werden. Die Autobahn muss in den Berg und wir brauchen den Bahntunnel kurz. Auf dem frei werdenden Trassee der ZB könnte eine Parallelachse zur Seestrasse für den Langsamverkehr entstehen. Die Kernfahrbahn auf der Seestrasse ist zwar gut, aber sie ist nicht das Ei des Kolumbus. Wir müssen uns zudem dafür einsetzen, dass die dritte Spur nach Süden vom Luzerner Bypass unbedingt über Hergiswil weitergeführt wird.

Daniel Rogenmoser, da kommt ja einiges auf Sie zu.

Rogenmoser: Ja, die Verkehrsthemen sind nicht gelöst, das braucht noch einen langen Schnauf. Wir haben aber auch weitere anstehende grössere Herausforderungen wie die Schulraumplanung oder das Agglomerationsprogramm der fünften Generation.

Was ändert sich unter dem neuen Gemeindepräsidenten Rogenmoser?

Rogenmoser: Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Man muss nur etwas ändern, wenn es auch wirklich nötig ist. Das Gremium Gemeinderat funktioniert bestens. Von Remo nehme ich sicher die Leidenschaft mit, die er immer eingebracht hat. Ich will weiterhin die Sitzungen und Gemeindeversammlungen effizient führen. Man kann über alles diskutieren, aber irgendwann ist es genug. Das hat auch viel mit guter Vorbereitung zu tun, die ich mir weiterhin wünsche.

Remo Zberg, was geben Sie Ihrem Nachfolger für Tipps?

Zberg: Es liegt nicht an mir, ihm Tipps zu geben. Das Wichtigste ist, dass der Gemeinderat als Team funktioniert, sonst ist jede Stunde, die er investiert, eine zu viel. Dann tut man sich auch gesundheitlich nichts Gutes an. Politik muss Spass machen, sonst muss man aufhören. Ich hoffe also, dass er das Gremium hinter sich scharen kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen