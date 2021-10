Nidwalden Das Contact-Tracing-Team muss die Leute spüren, auch bei 300 Telefonaten pro Tag Das Ziel ist weiterhin, die Ansteckungskette des Coronavirus zu unterbrechen. Doch es ist nicht die einzige Aufgabe im alten Zeughaus in Oberdorf. Man ist vor allem eine Anlaufstelle für Anliegen. Florian Pfister Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Wer doppelt geimpft ist, muss nicht in Quarantäne. Daher hat sich auch der Aufwand bei der Rückverfolgung von positiven Coronafällen verkleinert. Das heisst aber nicht, dass dem Contact-Tracing-Team die Arbeit ausgegangen ist. Sie hat sich lediglich ein wenig verlagert, ebenso wie das Büro. Seit wenigen Wochen befindet sich der neue Arbeitsort im alten Zeughaus in Oberdorf.

Die Arbeit geht für die Mitarbeiterinnen des Contact-Tracing-Büros Denada Korriku (links) und Franziska Preisig nicht aus. Bild: Florian Pfister (Oberdorf, 28. September 2021)

Die Mitarbeitenden beim Contact-Tracing in Nidwalden wissen über alle Coronabereiche Bescheid. Sei es über die Impfung, die Tests, eine Verordnung oder die Kontaktverfolgung selbst. Entsprechend intensiv sind die Arbeitstage: Für das Team beginnt der Morgen mit der Liste der Personen, die positiv getestet wurden. «Wir rufen sie an, betreuen sie und erklären, was sie nun machen können und dürfen», sagt Mitarbeiterin Denada Korriku. Sie muss abklären, ob die positiv getestete Person Kontakt mit anderen Leuten hatte. Auch diese müssen wiederum angerufen werden. «Das Ziel ist es, die Kette zu unterbrechen, die Leute zu betreuen und die richtigen Informationen weiterzugeben», sagt Denada Korriku.

«Gerade ältere Leute suche jemanden zum Reden»



«Viele Kantone schicken einfach eine SMS oder ein E-Mail», sagt ihre Arbeitskollegin Franziska Preisig.

«Der Kanton Nidwalden will die Leute betreuen. Wir sind keine Kontrollbehörde, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb und wollen die Leute durch die Pandemie begleiten.»

Begleiten, das heisst auch, am letzten Tag der Quarantäne nachzufragen, wie es den Leuten geht. Franziska Preisig sagt: «Gerade die älteren Leute haben Freude, wenn sie jemandem zum Reden haben.» Es gebe aber auch Personen, die mit ihren Nerven am Ende sind und ihren Frust loswerden müssen. Übel nehmen es ihnen Franziska Preisig und Denada Korriku nicht. «Wenn wir erklären, worum es geht, zeigen die Leute Verständnis», sagt Korriku.

Es gibt einfachere Arbeitstage, aber auch ruhelose. «Am Morgen wissen wir nie, was uns erwartet», sagt Franziska Preisig. An einem durchschnittlichen Arbeitstag empfängt die Contact-Tracing-Stelle rund 100 E-Mails. Wie viele Telefonate getätigt werden müssen, hängt von den Fallzahlen ab. Von 20 bis 300 Gesprächen kann alles vorkommen. «Wenn beispielsweise eine Schulklasse in die Quarantäne muss, dann wird es sehr hektisch», sagt Denada Korriku. Bei den Schulklassen bespricht man sich eng mit dem Kantonsarzt, wie vorzugehen ist. «Wir wollen nicht mehr Leute in die Quarantäne setzen, als man muss», sagt Franziska Preisig.

Private Personen werden genau befragt, mit wem sie in den vergangenen 48 Stunden Kontakt hatten. Hierbei gilt: Wer ungeimpft länger als 15 Minuten ohne Maske und mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern mit einer positiven Person verbracht hat, muss ebenfalls in Quarantäne. Es kann schon mal vorkommen, dass Dinge verschwiegen werden. Aber auch aufgedeckt, sagt Franziska Preisig. Jeder Fall sei ein Puzzleteil. Je voller das Puzzle, desto grösser der Überblick über die Ansteckungskette.

Vom Reisebüro ins Contact-Tracing-Büro

Die beiden Frauen arbeiten eigentlich im Reisebüro Preisig Reisen in Stansstad. Da diese Branche bekanntlich sehr unter den Coronamassnahmen leidet, haben sie sich der Tätigkeit im Contact-Tracing-Büro angenommen. Teilzeit, wie die anderen Mitarbeitenden auch. Man müsse nicht nur das System kennen lernen, sagt Franziska Preisig:

«Was brauchen die Leute? In welcher Situation befinden sie sich gerade? Wir müssen die Menschen spüren können.»

Manchmal geht der Job über das Büro hinaus. Auch privat erhalten Denada Korriku und Franziska Preisig Telefonate und SMS. Sie helfen auch dann gerne, sagt Preisig. «Man muss ein gewisses Herzblut haben, sich für die Bevölkerung einzusetzen. Wir können nicht einfach sagen: Es ist bereits nach 6 Uhr, frag doch bitte morgen bei der Helpline.»

Denada Korriku (links) und Franziska Preisig arbeiten auch im eigentlichen Job zusammen. Bild: Florian Pfister (Oberdorf, 28. September 2021)

Momentan erhält ebendiese viele Fragen zur Walk-in-Impfung, die dienstags und freitags im selben Gebäude möglich ist. Beispielsweise, wie diese funktioniert und welcher Impfstoff gespritzt wird. Viele Anfragen drehen sich um das Covid-Zertifikat. Das Team muss meistens die unvollständigen oder falsch geschriebenen Namen korrigieren.

Das Feedback der Bevölkerung fällt positiv aus, wie Denada Korriku sagt. «Die Leute schätzen, dass sie eine Ansprechstelle haben.» Im Grossen und Ganzen zeige sich die Bevölkerung sehr verantwortungsvoll. «Sie machen schon mit», sagt Franziska Preisig. Doch sie betont:

«Aber wir merken, die Leute sind langsam müde und haben die Pandemie satt.»

Drei Personen arbeiten derzeit pro Tag im Contact-Tracing, das sieben Tagen die Woche besetzt ist. Wie viele Personen permanent arbeiten, bestimmen die Fallzahlen. Es gibt zwar viele flexible Mitarbeitenden, auf die Schnelle können jedoch keine neuen Personen rekrutiert werden. «Es gab Tage, bei denen wir an unser Limit kamen», sagt Franziska Preisig. «Wir haben keine Mittagspause gemacht und am Abend bis um 8 Uhr gearbeitet, weil die Arbeit einfach gemacht werden musste.» Denn in maximal 24 Stunden muss sowohl die positiv getestete Person wie auch ihre Kontaktpersonen angerufen werden.

Noch bis Ende Oktober koordiniert Sara Brunati das Contact-Tracing. Die öffentliche Ausschreibung für ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger ist zu Ende. Die Stelle war befristet bis zum 30. Juni 2022 ausgeschrieben. «Solange die Pandemie nicht vorbei ist, gehört das Contact-Tracing nach wie vor zu einem wichtigen Puzzleteil, um Infektionsketten zu unterbrechen und eine weitere Ausbreitung des Virus möglichst zu verhindern», sagt Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger. Es könne kein direkter Zusammenhang zwischen der Stellenbefristung und dem Contact-Tracing hergestellt werden.