Stans Das Jugendhaus Senkel sucht Geld und mehr Rampenlicht – die Bevölkerung kann in einer Umfrage mitreden Der Senkel will seine Finanzierung nachhaltig und längerfristig sichern. Dafür gibt es schon etliche Ideen. Nun soll eine grosse Umfrage zeigen, was die Bevölkerung vom Senkel erwartet. Philipp Unterschütz 22.02.2022, 05.00 Uhr

Das Jugendkulturhaus Senkel in Stans hat sich in seinen ersten Betriebsjahren einen guten Namen geschaffen, in der Zeit ab Dezember 2012 war viel los. Doch schon bald zeigten sich finanzielle Herausforderungen und es mussten Lösungen gefunden werden, um aufgelaufene Kosten zu decken. Das ist dem Verein Kultur Nidwalden als Betreiber des Jugendkulturhauses Senkel letztlich ganz gut gelungen.

Das Jugendkulturhaus Senkel in Stans. Bild: Matthias Piazza (Stans, 27. August 2020)

Trotzdem ist die finanzielle Situation des Jugendhauses instabil. Zum einen wird es über die öffentliche Hand finanziert, zum anderen muss der Verein Kultur Nidwalden als Betreiber selber knapp die Hälfte der fixen Kosten tragen. Auf Seiten der öffentlichen Hand wird der Senkel als kantonale Institution von den Gemeinden und der Kulturkommission mittels einer Vereinbarung mitfinanziert. Eine definierte, kantonale Finanzierung ist bisher wegen der fehlenden gesetzlichen Grundlagen nicht möglich. Das soll sich ändern. Eine entsprechende Motion, welche die Regierung bereits gutgeheissen hat, könnte noch im April im Landrat behandelt werden. Mittels dieser Motion sollte bis spätestens Anfang 2026 eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden.

Geldsuche auf Kosten der Organisationstätigkeit

Instabil ist aber auch die finanzielle Situation des Vereins Kultur Nidwalden. Deshalb wird das Thema Finanzierung nun komplett analysiert mit dem Ziel, für die Betriebsgruppe eine nachhaltige Lösung zu schaffen. Dies geschieht im Rahmen der Diplomarbeit im Studiengang Betriebswirtschafter HF des Co-Präsidenten des Vereins, Marco Brülisauer. Er ist seit sieben Jahren Mitglied der Betriebsgruppe Senkel. «Eine neue Lösung soll es ermöglichen, dass sich die Betriebsgruppe auf die eigentlichen Thematiken wie Veranstaltungen und soziales Engagement im Jugendbereich konzentrieren kann.»

Im Zentrum seiner Arbeit steht die Frage der kostendeckenden Finanzierung des Senkels bis 2026. Für die Jahre 2023/24/25 muss der Verein jährlich rund 45’000 Franken fixe Kosten selber aufbringen (zudem erhält er rund 55’000 Franken von der öffentlichen Hand und Gönnern).

«Wir müssen sehr viel Marketing betreiben, um die gewünschten Einnahmen durch die öffentliche Hand sowie Gönner und Firmen zu erhalten.»

Das Marketing verfolgt aber auch ein weiteres Ziel: Der Senkel soll wieder mehr in den Fokus der Gesellschaft rücken.

Marco Brülisauer, Co-Präsident Verein Kultur Nidwalden und Betriebsgruppe Senkel. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 16. Februar 2022)

Treffpunkt für alle Generationen

Dafür existieren auch bereits verschiedene Ideen. Die Jugendlichen sollen weiterhin im Mittelpunkt stehen. Der Senkel bleibt ein Jugendkulturhaus. Neben dem Hauptprogramm für die Jugend soll es ein Alternativprogramm für die gesamte Bevölkerung von Nidwalden geben. «Dieses richtet sich an Kinder/Jugendliche unter 16 Jahren, an Familien, Erwachsene und auch an Senioren jedes Alters. Dafür wollen wir auch mit verschiedenen Institutionen und Persönlichkeiten jeder Generation zusammenarbeiten», so Marco Brülisauer.

«Das Jugendkulturhaus soll zu einem Treffpunkt für alle Nidwaldnerinnen und Nidwaldner werden. Wir möchten zu Akzeptanz und Toleranz zwischen den Generationen beitragen.»

Für die finanzielle Absicherung will Marco Brülisauer fixe Kosten mit fixen Einnahmen decken. Eine Idee ist es, neben Geldern von angefragten Stiftungen, mit personifizierten «Firmenpässen» Einnahmen zu generieren. Unternehmungen kaufen als Unterstützung des Jugendhauses für ihre jungen Angestellten oder Lehrlinge Karten, die zum unbeschränkten Eintritt in den Senkel berechtigen. Als langfristige Unterstützung gelten auch die Beiträge, die via Gönnerverein generiert werden.

Ein wichtiger Pfeiler im diesjährigen Jahresprogramm wird zudem das Zehn-Jahr-Jubiläum am 16. und 17. September 2022 mit einem Festprogramm sein. Dafür soll ein Crowdfunding gestartet werden.

Umfrage soll zeigen, ob Ideen umsetzbar sind

Über diesen QR-Code gelangt man direkt zur Umfrage.

Die Ideen sind also viele. Um zu erfahren, welche Ansprüche und Erwartungen die Bevölkerung an den Senkel stellt, lanciert Marco Brülisauer im Rahmen seiner Diplomarbeit eine grosse Umfrage, die via (soziale) Medien und über Netzwerke breit gestreut wird. «Meine Hoffnung ist, dass rund 2000 Personen mitmachen, also rund fünf Prozent der Nidwaldner Bevölkerung», sagt Marco Brülisauer. Mitmachen kann man via QR-Code (siehe unten) oder über die Senkel-Website. Die Auswertung, die alle Behörden bekommen, mit denen der Senkel eine Leistungsvereinbarung hat, soll schon Ende April vorliegen und als Grundlage für die finanziellen Gespräche in 2026 dienen. Marco Brülisauer wird seine Diplomarbeit in einem öffentlichen Referat im Senkel im September 2022 vorstellen.

Weitere Informationen: www.senkel.ch

