Nidwalden: Das kantonale Impfzentrum fährt Betrieb zurück

Nidwalden Das kantonale Impfzentrum in Stansstad fährt seinen Betrieb zurück Im kantonalen Impfzentrum in Stansstad werden aufgrund der sinkenden Auslastung nur noch bis Ende Juli Erstimpfungen durchgeführt. Gegen Ende August wird der Betrieb plangemäss eingestellt. 12.07.2021, 09.37 Uhr

Im Kanton Nidwalden sind seit Beginn der Impfaktion Ende Dezember 2020 rund 38'500 Erst- und Zweitimpfungen gegen Covid-19 durchgeführt worden. Knapp 12'000 davon wurden im kantonalen Impfzentrum verabreicht, das Anfang Mai seinen Betrieb in der Zivilschutzanlage Stansstad aufgenommen hatte.

Das Nidwaldner Impfzentrum in der Zivilschutzanlage in Stansstad. Bild: Urs Hanhart

Fast 58 Prozent der Bevölkerung im Kanton Nidwalden, die sich theoretisch impfen lassen kann, hat mindestens die Erstimpfung erhalten. Die ursprünglich angestrebte Impfquote von 60 bis 70 Prozent dürfte mit Blick auf die angemeldeten Impfwilligen, deren Termine noch bevorstehen, demnächst erreicht werden, wie die Staatskanzlei Nidwalden am Montag mitteilte. Die bereits erlangte Impfquote sei der Hauptgrund dafür, dass die Tendenz bei den Neuanmeldungen rückläufig ist.

Die sinkenden Anmeldezahlen führen laut Mitteilung dazu, dass die Betriebsauslastung im personalintensiven Impfzentrum stetig zurückgeht. Das Gesundheitsamt hat daher entschieden, noch bis maximal Ende Juli Erstimpfungen im Impfzentrum durchzuführen, Zweitimpfungen werden in den Folgewochen verabreicht. «Es war von Anfang an so geplant, dass das Impfzentrum in der intensivsten Phase der Impfaktion eine Ergänzung zu den Hausärzten und Apotheken darstellt und zirka Ende August seinen Betrieb einstellen wird.», wird Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger zitiert.

Anmeldungen für Impfung im Impfzentrum noch bis 23. Juli möglich

Noch bis am 23. Juli kann man sich online unter nw.impfung-covid.ch für beide Impfungen im Impfzentrum registrieren. Wer nach durchgemachter Erkrankung nur eine Impfung benötigt, kann sich später noch anmelden. Die Impfaktion wird derweil in den Kinderarztpraxen, zahlreichen Arztpraxen sowie in den Apotheken fortgesetzt. Für diese Impfstellen können sich Nidwaldnerinnen und Nidwaldner ab 12 Jahren über die oben genannte Webadresse weiterhin anmelden. Wer sich bereits ausschliesslich für eine Impfung im Impfzentrum angemeldet hat, sollte spätestens im Verlauf der nächsten zwei Wochen die Termine erhalten. Wer diese verschieben muss bis nach Einstellung des Betriebes, wird zum gegebenen Zeitpunkt eine Benachrichtigung erhalten, um sich bei alternativen Impfstellen anzumelden. (zim)