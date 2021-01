Nidwalden Das Kantonsspital und seine Geschichte 1866 wurde das erste Nidwaldner Kantonsspital eröffnet. Doch schon zuvor gab es im Kanton Einrichtungen des Gesundheitswesens. Eine Übersicht. Martin Uebelhart 04.01.2021, 05.00 Uhr

Das Siechenhaus markiert die Anfänge des Gesundheitswesens in Nidwalden. Es befand sich in der Fronhofen. Im Siechenhaus wurden auch Pestkranke versorgt. Die Pest wütete mehrfach in Nidwalden. Allein in Stans gab es im Jahr 1493 502 Pesttote und 1564 deren 800.

1582 wird zum ersten Mal der «Spittel» erwähnt. Der vermutete Standort war an der Mürg. Das Gebäude fiel dem Dorfbrand von 1713 zum Opfer und wurde an der Schmiedgasse wiederaufgebaut. Das Haus gehört heute der Kirchgemeinde Stans.

Das alte Kantonsspital an der Stanser Nägeligasse, das bis 1966 in Betrieb war. Heute befinden sich dort die Einrichtungen der Stiftung Alters- und Pflegeheim Nidwalden. Bild: Papeterie F. von Matt/Sammlung John Grogg/PD

Auf private Initiative gab es in den 1850er-Jahren Bestrebungen, ein Kantonsspital zu errichten. Dazu wurde eine Gesellschaft gegründet. 1861 beschloss der Landrat die Einsetzung einer Kommission. Diese fasste mit dem Segen des Landrats den Baubeschluss. Weil die finanziellen Mittel für den Bau fehlten, wurden im ganzen Kanton Sammlungen durchgeführt und es flossen auch Gelder aus dem Lotteriefonds. Unter verschiedenen geprüften Standorten gab man der Liegenschaft Pulverturm den Vorzug. Nach vier Jahren Bauzeit wurde das «alte» Kantonsspital am 8. Februar 1866 eingeweiht.

Ein Operationssaal im Kantonsspital zirka 1928. Bild: Sammlung John Grogg, Stans/PD

Spital wird nach und nach ausgebaut

So sah 1956 ein Operationssaal im Kantonsspital aus. Bild: Sammlung John Grogg, Stans/PD

Die Patientenzahlen nahmen stetig zu und auch wegen des Mehraufwands an Pflege und Untersuchungen erwiesen sich die Infrastrukturen nach und nach als zu klein. 1908 wurde in einer ersten Etappe einiges umgebaut, angeschafft oder erneuert. Dazu gehörten etwa die Operationssäle, ein Röntgenzimmer mit dem ersten Röntgengerät sowie 40 Zimmer mit 90 Betten. In den Jahren 1928 bis 1954 gab es weitere Um- und Ausbauten. 1954 konnte ein neuer Trakt in Betrieb genommen werden.

1956 beschloss der Stiftungsrat die Projektierung eines Neubaus, im Juli 1961 wurde das jetzige Spitalareal (Liegenschaft Unter-Wirzboden) gekauft. Im April 1964 fand der Spatenstich zum heutigen Spital statt, das nach zweieinhalb Jahren Bauzeit im Dezember 1966 eröffnet werden konnte – 100 Jahre nach dem Bau des ersten Spitals.

Mit einem Landsgemeindebeschluss vom 30. April 1967 wurde von der «Stiftung Kantonsspital Nidwalden in Stans» das damals neu errichtete Kantonsspital zusammen mit dem Personalhaus 1 übernommen. Mit dem zeitgleich verabschiedeten Gesetz über das Kantonsspital (Spitalgesetz) wurden die Grundlagen für die Führung des Kantonsspitals gelegt und die Basis für den künftigen Betrieb des verstaatlichten Kantonsspitals geschaffen.

1988 war Planungsbeginn für den Erweiterungsbau, denn das Spital war wiederum zu klein geworden für die wachsenden Anforderungen und Patientenzahlen. Im Dezember 1995 wurde der heute bestehende Bau in Betrieb genommen.

In den vergangenen zehn Jahren wurde das Spital schrittweise renoviert

Auf das Jahr 2001 hin wurde das Kantonsspital Nidwalden in eine selbstständige Anstalt überführt und ein neues Spitalgesetz erlassen.

2011 wurde mit der Unterzeichnung eines Rahmenvertrags zwischen den Regierungen von Luzern und Nidwalden und der Zustimmung des Landrats zum revidierten Spitalgesetz die Grundlage für die Spitalregion Luzern Nidwalden (Lunis) geschaffen.

In den vergangenen zehn Jahren wurde das Spital kontinuierlich aus eigenen Mitteln renoviert. Begonnen hat es mit der ersten Etappe der Privatstation, dann folgten etwa alle Bettenstationen, CT, MRI, Notfall, Endoskopie, Anbau Süd, Physiotherapie, Kardiologie, Gebärsäle, Intensivpflegestation, Apotheke, Labor, Teile des Operationszentrums sowie die Eingangshalle und die Business-Suiten auf der Privatstation.

Quellen: Anja Harsch, Kantonsspital Nidwalden; John Grogg, «Spitäler in Nidwalden – einst und heute». Der Stanser ist ehemaliger Mitarbeiter des Spitals und befasst sich mit dessen Geschichte.