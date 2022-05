Nidwaldner Landrat ist wieder zurück im ehrwürdigen Landratssaal

Nidwalden Das Parlament kehrt in den Landratssaal zurück Nach 16 Sitzungen auswärts kam der Landrat am Mittwoch wieder im Stanser Rathaus zu seiner Sitzung zusammen. Martin Uebelhart 11.05.2022, 09.27 Uhr

Nur strahlende Gesichter waren am Mittwochmorgen im Stanser Rathaus zu sehen. Die Landrätinnen und Landräte kamen zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder im Landratssaal zusammen.

Bevölkert sich zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder für eine Sitzung: Der Landratssaal im Stanser Rathaus. Bild: Philipp Unterschütz (11. Mai 2022)

«Ich bin sehr glücklich, dass ich euch heute wieder im ehrwürdigen Landratssaal in Stans begrüssen darf», sagte Landratspräsident Stefan Bosshard (FDP, Obderdorf) in seinem Begrüssungsvotum. Nach 16 Sitzungen auswärts sei das Parlament zum ersten Mal seit dem 12. Februar 2020 wieder hier. Ohne Maske und Pult für die Wortmeldungen und fast ohne Mikrofon, wie er mit Blick auf das Präsidentenpult feststellte. «Einfach so, wie früher.»

Besonders begrüsste Bosshard die Landräte Guido Infanger (FDP, Stans), Dave Kesseli (SVP, Buochs) und Toni Niederberger (SVP, Stans). Sie hatten ihre erste Landratssitzung im Rathaus, genauso wie Landratssekretär Emanuel Brügger.

Es habe sich gelohnt, das Geschäft zur Modernisierung des Landratsaals zu vertagen, meinte Bosshard weiter. Jetzt hätten alle die Möglichkeit, sich wieder an die Platzverhältnisse zu erinnern, bevor der Rat sich an der nächsten Sitzung mit dem Um- und Ausbau des Saals befasse.

Die Freude über die Rückkehr ins Stanser Rathaus stand auch Iren Odermatt (FDP, Dallenwil) ins Gesicht geschrieben. «Dass die Sitzungen im Landratssaal stattfinden, gehört für mich zum Landrätin-Sein», betonte sie.

Fehlende Nähe, weniger spontane Voten

Sehr emotional ist die Rückkehr in den Saal für Joseph Niederberger (Mitte, Oberdorf), der Mitte Jahr als Landrat aufhört, «Ich habe immer gehofft, dass ich zu den letzten Sitzungen noch ins Rathaus kommen darf», hielt er fest. In den grossen Sälen sei der Ratsbetrieb nicht der gleiche gewesen. Die Nähe habe gefehlt und es habe weniger spontane Voten gegeben.

Eine gewisse Zurückhaltung bei spontanen Voten hatte in den ausgelagerten Sitzungen auch Armin Odermatt (SVP, Oberdorf) ausgemacht. Er habe Freude und man sehe auch den anderen die Freude an, wieder in den Landratssaal zurückzukehren. «Man ist wieder näher zusammen und das macht den Ratsbetrieb einfacher», zeigte er sich überzeugt.

Auf eine wieder ganz andere Sitzungskultur freute sich am Morgen auch Alexander Huser (Grüne, Ennetbürgen). «Es ist schön, wieder hier zu sein», sagte er. Nach zwei Jahren auswärts könne man in dem ehrwürdigen Saal nun wieder debattieren, wie es sich gehöre.